CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kimdir?

Muhittin Böcek 1962 yılında Konyaaltı Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitiminden sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.

İş yaşamında zirai üretim ve turizm taşımacılığı sektöründe faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer alan Böcek, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde yüzde 27’lik oy oranı ile seçildi. Böcek, 5 yıllık çalışma döneminin ardından 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu, ikinci dönem yüzde 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçildi. Mart 2009 Yerel Seçimlerine yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak giren Böcek, Konyaaltı’ndaki 10 yıllık çalışmalarının ardından seçimi bir kez daha kazandı. Böcek, 30 Mart 2014 seçimleriyle merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam ediyor. (HABER MERKEZİ)