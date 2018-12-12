KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve AkÅŸener aÃ§Ä±kladÄ±: Ä°YÄ° Parti ve CHP anlaÅŸtÄ±

CHP ve Ä°YÄ° Parti heyetleri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ittifak konusunda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve AkÅŸener uzlaÅŸÄ±yÄ± resmi olarak duyurdu.

CHP ve Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmeleri iÅŸbirliÄŸiyle sonuçlandÄ±. Gün boyu CHP ve Ä°YÄ° Partili heyetler arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek iÅŸbirliÄŸi kararÄ±nÄ± gazetecilere açÄ±kladÄ±.

Ä°ki parti heyetlerinin gün içindeki görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, beraberindeki Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±, Müsavat DerviÅŸoÄŸlu ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n ile CHP Genel Merkezi'ne geldi.

AkÅŸener'i parti genel merkezine geliÅŸinde CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Seyit Torun ve OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve AkÅŸener, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika süren görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yoÄŸun bir mesai harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

“Ä°ÅŸ birliÄŸi yapmanÄ±n zorluklarÄ±nÄ± üç aÅŸaÄŸÄ± beÅŸ yukarÄ± tahmin edersiniz. Ama bizim gündemimizde her zaman olduÄŸu gibi yine Türkiye vardÄ±. Türkiye'nin demokrasisi var, insanlarÄ±n bizden beklentileri var. Türkiye'nin çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ± yakalamasÄ± lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla özel, kiÅŸisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düÅŸünerek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünerek, onlarÄ±n umutlarÄ±nÄ± büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalÄ±ÅŸma oldu. Bu iÅŸ birliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla katkÄ±larÄ±ndan ötürü SayÄ±n Genel BaÅŸkana ve arkadaÅŸlarÄ±na yürekten teÅŸekkür ediyorum.”

Yerel seçimlerin kendileri ve Türkiye için çok önemli olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Bir kÄ±ÅŸ ortamÄ±ndayÄ±z. Ä°nÅŸallah baharda Türkiye de bir baharÄ± yakalayacak. Huzur içinde, umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden baÅŸlayarak, demokrasiyi güçlendirerek, yolumuza devam edeceÄŸiz. 'Güzel ÅŸeyler olacak.' demiÅŸtik. SayÄ±n Genel BaÅŸkan da demiÅŸti. Evet güzel ÅŸeyler olacak. Biz kendimizi Türkiye'ye adamÄ±ÅŸ olan iki sayÄ±n genel baÅŸkanÄ±z. Kendimizi Türkiye'ye, bu ülkenin toplumuna adayan insanlarÄ±z. Bireysel hiçbir beklentimiz, hiçbir çÄ±karÄ±mÄ±z yok. Bütün mesele çocuklarÄ±mÄ±z daha güzel bir Türkiye'de yaÅŸasÄ±nlar, daha güzel okullara gitsinler, iÅŸsizliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ±, yoksulluÄŸun olmadÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye'yi inÅŸa etmek istiyoruz. Yerelden baÅŸlayarak bunu inÅŸa etmek istiyoruz.”

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, tekrar AkÅŸener ve arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkür ederek, ittifakÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ± dileÄŸinde bulundu.

AkÅŸener de heyetlerin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki genel baÅŸkan olarak burada olduklarÄ±nÄ± belirterek, ittifakÄ±n Türkiye'ye umut olmasÄ± temennisinde bulundu. AkÅŸener, adaylara da baÅŸarÄ± diledi. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan AkÅŸener CHP Genel Merkezi'nden ayrÄ±ldÄ±.

Bugün akÅŸam saatlerinde CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun, iki kez Ä°YÄ° Parti'yi ziyaret ederek, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Müsavat DerviÅŸoÄŸlu ve Koray AydÄ±n ile Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±'dan oluÅŸan heyetle görüÅŸmüÅŸtü.

DerviÅŸoÄŸlu, görüÅŸmenin ardÄ±ndan heyeti uÄŸurlarken gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Olumlu sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, “Ä°nÅŸallah iyi olacak” yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Ä°YÄ° Parti'nin BalÄ±kesir Milletvekili ve aynÄ± zamanda BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ä°smail Ok da gazetecilerin, “AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± çekmeniz söz konusu mu?” sorusu üzerine, “Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ANLAÅžMANIN DETAYLARI

CNN Türk ise akÅŸam saatlerinde haberlerinde iÅŸbirliÄŸinin detaylarÄ±na yer vermeye baÅŸladÄ±. Haberlere göre; heyetler arasÄ± görüÅŸmede Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de CHP'nin adayÄ± seçime girecek. Antalya ve Adana'da da CHP'li adaylar ittifakÄ± temsil edeceÄŸi iddia edildi.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinde baÅŸta BalÄ±kesir olmak üzere birkaç ilde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k görüÅŸmeleri noktasÄ±na getirirken; dün gün boyu süren görüÅŸme trafiÄŸinden sonra yerel seçimlerde iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±na yönelik uzlaÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Buna göre Ä°YÄ° Parti, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana, Antalya ve CHP’nin elindeki büyükÅŸehirlerde aday çÄ±karmayÄ±p CHP’yi destekleyecek. CHP krize neden olan BalÄ±kesir’de adayÄ±nÄ± geri çekip Ä°YÄ° Parti’yi destekleme kararÄ± aldÄ±. CHP ayrÄ±ca Kocaeli, Denizli, Samsun, Trabzon, Ordu, Kayseri’de de aday çÄ±karmayÄ±p Ä°YÄ° Parti’yi destekleyecek.

MERSÄ°N VE MANÄ°SA'DA KENDÄ° ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Mersin ve Manisa'da iÅŸbirliÄŸi olmayacak her iki parti de kendi adayÄ±nÄ± çÄ±karacak. AnlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±nÄ±n AkÅŸener ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu görüÅŸmesinde ÅŸekillenmesi bekleniyor.

CHP VE Ä°YÄ° PARTÄ° ARASINDA ‘Ä°TTÄ°FAK TRAFÄ°ÄžÄ°’ YAÅžANDI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile AkÅŸener’in buluÅŸmasÄ± öncesi CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun Ä°YÄ° Parti'yi; Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n ise CHP’yi ziyaret etti.

AkÅŸam saatlerinde Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸtü.

Bu görüÅŸme sonrasÄ±nda ise CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Seyit Torun, Ä°YÄ° Parti'yi ziyaret ederek Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Müsavat DerviÅŸoÄŸlu ve Koray AydÄ±n ile Genel Sekreter Cihan PaçacÄ±'dan oluÅŸan heyetle yarÄ±m saat süren görüÅŸme yaptÄ±.

SalÄ±cÄ± ve Torun açÄ±klama yapmadan Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nden ayrÄ±lÄ±rken, Ä°YÄ° Parti'nin CHP'den gelen teklifi deÄŸerlendirdiÄŸi öÄŸrenildi.

KILIÇDAROÄžLU: UMARIM GÜZEL ÅžEYLER OLUR

Öte yandan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise Ä°YÄ° Parti ile yaptÄ±klarÄ± ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin, "GörüÅŸmeler devam ediyor. UmarÄ±m güzel ÅŸeyler olur, Türkiye bu ittifak görüÅŸmelerini baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rÄ±r. Benim de en büyük arzularÄ±mdan birisi bu" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin "Ä°nsan HaklarÄ±nda EÅŸitlik ve Adalet ÇalÄ±ÅŸtayÄ±"ndan ayrÄ±lÄ±rken gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±. "Ä°YÄ° Parti ile devam eden ittifak görüÅŸmelerinde gelinen noktanÄ±n" sorulmasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu " GörüÅŸmeler devam ediyor. UmarÄ±m güzel ÅŸeyler olur, Türkiye bu ittifak görüÅŸmelerini baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rÄ±r. Benim de en büyük arzularÄ±mdan birisi bu" diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Mansur YavaÅŸ'la ilgili soruyu ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

CHP-Ä°YÄ° PARTÄ° GÖRÜÅžMELERÄ°NDE 3 Ä°LDE ANLAÅžMAZLIK

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmelerinde Ankara, Antalya ve BalÄ±kesir büyükÅŸehir belediyelerinde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±na yönelik iki parti tarafÄ±ndan alternatif önerilerin gündeme getirildiÄŸi belirtiliyor. Bu kapsamda Mansur YavaÅŸ’a Ä°YÄ° Parti’den Ankara adayÄ± olma teklifinin kabul görmediÄŸi belirtilirken, tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmamasÄ± durumunda iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinin sonlanabileceÄŸi ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre iki parti arasÄ±ndaki görüÅŸme trafiÄŸinin sürdüÄŸü, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n’Ä±n her gün bir araya geldiÄŸi belirtildi. Ä°ki partinin ittifak konusunda anlaÅŸmaya varmasÄ± durumunda konunun PM’ye getirilmesinin beklendiÄŸi ifade edildi. PM toplantÄ±sÄ±nÄ±n ise görüÅŸmelerin devam etmesi nedeniyle 24 AralÄ±k’a ertelendiÄŸi dile getirildi.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin kapsamÄ±nÄ±n ÅŸimdilik yalnÄ±zca büyükÅŸehirlerle sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu ifade ediliyor. Ä°ki partinin iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ± hedeflenen büyükÅŸehir sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 10 olduÄŸu dile getiriliyor. CHP’nin yönetiminde olduÄŸu 6 büyükÅŸehir belediyesine yönelik herhangi bir iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmesinin de masada olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

YAVAÅž Ä°YÄ° PARTÄ°'DEN ADAYLIÄžI KABUL ETMEDÄ°

Mansur YavaÅŸ’Ä±n Ä°YÄ° Parti adayÄ± olarak Ankara’dan aday gösterilmesinin gündeme geldiÄŸi, ancak YavaÅŸ’Ä±n bunu reddederek CHP’den aday olmayÄ± talep ettiÄŸi belirtildi. YavaÅŸ’Ä±n önceki gece CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede kendisinin CHP’den aday olmasÄ± durumunda yaklaÅŸÄ±k 5 puan daha fazla oy aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir anketi gösterdiÄŸi ifade edildi. Buna karÅŸÄ±n YavaÅŸ’Ä±n CHP’den aday gösterilmesi yönündeki teklifin kabul görmediÄŸi kaydedildi.

Mansur YavaÅŸ'tan Ä°YÄ° Parti'ye olumsuz cevap

KILIÇDAROÄžLU, YAVAÅž'A 'Ä°YÄ° PARTÄ°'DEN ADAY OLUN' DEDÄ°

Öte yandan Hürriyet yazarÄ± Hande FÄ±rat, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdaylÄ±ÄŸÄ± için ismi geçen Mansur YavaÅŸ'Ä±n görüÅŸmesine iliÅŸkin kulis bilgisi aktardÄ±. FÄ±rat, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun YavaÅŸ'a “Meral HanÄ±m’Ä±n Ä±srarÄ± sürüyor, Ä°yi Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dediÄŸini yazdÄ±.

FÄ±rat'Ä±n "Millet Ä°ttifakÄ± düÄŸümü çözülür mü?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla (12 AralÄ±k 2018) yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümünde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

Mansur YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti’den aday olmak istemedi.

Ä°YÄ° Parti ve Meral AkÅŸener, “Tamam, YavaÅŸ CHP’nin adayÄ± olsun, biz destekleyelim” dediler.

Mansur YavaÅŸ geçen perÅŸembe günü CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ndan randevu istedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu geçen cumartesi gecesi AkÅŸener ile görüÅŸtü.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, önceki gece YavaÅŸ ile görüÅŸtü ve “Meral HanÄ±m’Ä±n Ä±srarÄ± sürüyor, Ä°YÄ° Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dedi.

Hande FÄ±rat yazÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu sözlerinin Mansur YavaÅŸ’Ä± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti ve "YanÄ±ndaki isimler anketleri hatÄ±rlattÄ±, adaylÄ±ÄŸÄ±n CHP’den olmasÄ± durumunda kazanma ÅŸansÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu belirttiler. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun 'Konuyu tekrar deÄŸerlendirelim' demesi üzerine ayrÄ±ldÄ±lar" dedi.

CHP kaynaklarÄ±, gelinen aÅŸamada iki partinin görüÅŸmesinde yaÅŸanan düÄŸümün çözülmemesi durumunda iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bitebileceÄŸi deÄŸerlendirmesi de yapÄ±yor. CHP kaynaklarÄ± kesin bir takvim vermese de görüÅŸmelerin bu hafta içerisinde bitmesinin beklendiÄŸi dile getiriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°niÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olur, sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 21:36

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