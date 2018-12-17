17 Aralık 2018 08:37Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 09:19
Tren faciasıyla ilgili gözaltında bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'daki tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan... (DHA)
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