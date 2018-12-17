Faciaya önlemleri buymuş: Marşandiz’den yavaş geçin!

Birkan BULUT

Ankara

Ankara-Konya hattında sefer yapan yüksek hızlı trenin, 13 Aralık Parşembe günü Marşandiz İstasyonu’ndan kılavuz tren ile kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi ölmüş 92 kişi yaralanmıştı. Faciadan kısa bir süre sonra hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmamasına rağmen seçimlerden önce açıldığı ortaya çıkmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın “Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil” sözlerine tepkiler sürerken, faciadan birkaç gün sonra seferler başladı. Facianın yaşandığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu’ndan enkaz kaldırıldı ve onarım çalışmaları yapıldı. Sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hatta seferler yeniden başladı. Hattan ilk olarak saat 06.10’da Ankara’dan İstanbul’a giden yüksek hızlı tren geçti. Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray treni de saat 06.10’da Sincan İstasyonu’ndan kalkış yaptı. Facianın ardından başlayan seferlerde alınan önlem ise, trenlerin çarpıştığı ve onarımı yapılan Marşandiz İstasyonu’ndan trenlerin 10 km hızla geçmesi oldu.

‘ARTIK OTOMASYONA GEÇİLMESİ GEREKİYOR’

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, tren seferlerinde trafiğin mümkün olduğunca otomasyon olması gerektiğini vurguladı. Başkentray’ın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan sefere başlatıldığını hatırlatan Özdemir, gündüz saatlerinde tren seferleri olduğu için geceleri 4 saat sinyalizasyon çalışması yapıldığını söyledi. Gece ve bu kadar kısa sürelerle verimli bir çalışma yapılamadığını belirten Özdemir, bu yüzden sinyalizasyon sisteminin bir türlü bitirilemediğini dile getirdi. Hem yüksek hızlı tren, hem de Başkentray’da sinyalizasyon için araçlar olduğunu ama yol ile entegrasyonunun tamamlanmadığını aktaran Özdemir, hat boyunca trafik lambaları vs. gibi sinyalizasyon sisteminin bitirilmediğini söyledi. Daha yeni bir facia yaşanmışken tren seferlerinin başlamasını eleştiren Özdemir, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan seferlerin başlamasının tehlikeli olduğunu söyledi. Trenin Ankara’dan çıkış noktasının elle yapıldığını, kontrol merkezinden hareket memuruna telsiz konuşmalarıyla talimat verilerek seferlerin koordine edildiğini kaydeden Özdemir, “Artık bunların otomasyon sistemle yapılması, insan kusurlarının en aza indirilmesi gerekiyor. Sinyalizasyon sistemi olsa iki trenin aynı hat üzerinde hareket etmesine izin vermiyor. Ancak aynı şekilde seferler başladı. Ciddi bir can güvenliği söz konusu, pür dikkat çalışılması gerekiyor” dedi.

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