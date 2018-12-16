CHP Ankara'daki tren faciasÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± istedi

CHP Grup BaÅŸkanvekileri Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Engin Altay ve Engin Ã–zkoÃ§, Ankara'daki tren faciasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekileri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, Ankara'daki tren faciasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

KazanÄ±n, 2’nci hattan hareket etmesi gereken YHT’nin, 1’inci hattan hareket etmesi ve Ankara-Esenkent arasÄ±nda yol kontrolü yapmaktan dönen kÄ±lavuz trenle saat 06:36 civarÄ±nda MarÅŸandiz Gar'da çarpÄ±ÅŸmasÄ± (Karambol) sonucu meydana geldiÄŸi belirten araÅŸtÄ±rma önergesinde, kazanÄ±n nedenine iliÅŸkin yetkililerin açÄ±k, net ve tatmin edici bir açÄ±klamada bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Demiryolu iÅŸletmeciliÄŸinde bu türden insan hatalarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirmek ve trafik güvenliÄŸini saÄŸlamak üzere çeÅŸitli sistemler geliÅŸtirildiÄŸine dikkat çekilen önergede, “Bunlar trafiÄŸin merkezden idaresi, trafiÄŸin sinyalle idaresi, Avrupa Tren Kontrol Sistemi’dir (ERTMS). Bu sistemlerin her birinde tren trafiÄŸinin güvenli olarak sürdürülebilmesi için kendi içinde karmaÅŸÄ±k bileÅŸenleri vardÄ±r. KazanÄ±n asÄ±l nedeninin de bu iÅŸleyiÅŸ olduÄŸu belirtilmektedir. Uzmanlar, söz konusu güzergahta yukarÄ±da sayÄ±lan sistemlerden herhangi birinin bulunmasÄ± halinde kazanÄ±n kesinlikle yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmektedirler. Çünkü bir sinyal bloÄŸunda eÄŸer bir tren varsa o bloÄŸa baÅŸka hiç bir trenin giremeyeceÄŸi ifade edilmektedir” denildi.

2004 Pamukova ve 2018 Çorlu’da yaÅŸanan tren kazalarÄ±nÄ±n altyapÄ± eksikliklerinin ve TCDD’nin iÅŸletmeciliÄŸindeki kusur ve hatalardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan önergede, 2004-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan altÄ± büyük tren kazasÄ±nda 100'e vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi.

'GEBZE-HALKALI HATTINDA DA OLABÄ°LÄ°R'

UzmanlarÄ±n KayaÅŸ-Ankara-Sincan hattÄ±nda yaÅŸanan bu trajedinin benzerlerinin iktidar tarafÄ±ndan yerel seçimlerden önce iÅŸletmeye alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan Gebze-HalkalÄ± hattÄ±nda da yaÅŸanabileceÄŸini söylediÄŸine dikkat çekilen önergede, can ve mal kaybÄ±na yol açan bu türden kazalarÄ±n gerçek nedenlerinin ve TCDD’nin iÅŸletmecilik hatalarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, altyapÄ± eksikliklerinin tespit edilmesi ve alÄ±nmasÄ± gereken önlemlerin belirlenmesi Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ± istendi. (Ankara/EVRENSEL)

Facia hattÄ±nda sinyalizasyon yoktu, trafik 4 gÃ¼n Ã¶nce deÄŸiÅŸmiÅŸti

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±: Sinyalizasyon demir yolu iÃ§in olmazsa olmaz deÄŸil

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