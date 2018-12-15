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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 16:54
FotoÄŸraf: AA
Yunan emekliler maaÅŸlardaki kesintileri protesto etti
15 AralÄ±k 2018 16:50
Yunanistanâ€™da binlerce emekli, maaÅŸlarÄ±ndaki kesintileri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle protesto etti.
Yunanistan'da emekliler maaÅŸlarÄ±ndaki kesintilerin geri iade edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±yla eylem düzenledi. BaÅŸkent Atina'da Klathmonas MeydanÄ±'nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi, baÅŸbakanlÄ±k binasÄ±na yürüdü. (AA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 16:54
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