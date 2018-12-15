Kolombiya'da direnen Ã¶ÄŸrenciler kazandÄ±; hÃ¼kÃ¼met talepleri kabul etti

Kolombiya'da Ã¼niversitelere daha fazla kaynak ayrÄ±lmasÄ± talebiyle ekim ayÄ±ndan beri eylemde olan Ã¶ÄŸrenciler, hÃ¼kÃ¼meti dize getirdi.

Kolombiya'da ekim ayÄ± sonundan beri eÄŸitime daha fazla kaynak aktarÄ±lmasÄ± talebiyle eylemler ve eÄŸitim grevleri örgütleyen öÄŸrenciler, hükümete diz çöktürdü. ÖÄŸrenciler ve hükümet arasÄ±nda yükseköÄŸretime daha fazla mali kaynak ayrÄ±lmasÄ± amacÄ±yla anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque, kamu üniversitelerine daha fazla mali kaynak ayrÄ±lmasÄ± için yaklaÅŸÄ±k 70 gündür protesto yürüyüÅŸlerine devam eden öÄŸrencilerle, uzun süren müzakereler sonucu varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± baÅŸkent Bogota’da imzaladÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre imza sonrasÄ± açÄ±klama yapan Duque, taraflara teÅŸekkür etti, tarihi ve sorumlu bir anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AnlaÅŸmaya göre, yükseköÄŸretime ayrÄ±lan mali kaynak 4,5 trilyon pesoyu (1 milyar 420 milyon dolar) aÅŸacak. Bu meblaÄŸÄ±n 1,3 trilyon pesoluk (420 milyon dolardan fazla) kÄ±smÄ± ise doÄŸrudan kamu üniversiteleri için kullanÄ±lacak.

Kolombiya'da ekim ayÄ± sonundan bu yana bazÄ± kentlerde genel eÄŸitim grevi ve protesto yürüyüÅŸleri düzenlenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:26

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