Fransaâ€™da iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler Ã¼cretlerin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in greve Ã§Ä±ktÄ±

Fransaâ€™da Ã¼cretlerin iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve Ã§Ä±kan iÅŸÃ§i, memur ve emekliler, Ã¼lke genelinde dÃ¼zenledikleri eylemlerle hÃ¼kÃ¼meti protesto etti.

Fransa'da sarÄ± yeleklilerden sonra iÅŸçi, memur ve emekliler CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde grev yaptÄ±.

Ülkenin en büyük sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT), Ä°ÅŸçi Gücü (FO) ve ‘Solidaire’in çaÄŸrÄ±sÄ±yla ülke çapÄ±nda gösteriler düzenlendi.

Ücretlerin iyileÅŸtirilmesini isteyen iÅŸçi, memur ve emekliler, Paris'in Republique MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Nation MeydanÄ±'na yürüyen iÅŸçi ve emekçiler, Macron ve hükümet karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±. Eylemde hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarÄ±na tepkileri içeren sloganlar atÄ±ldÄ±. Lise öÄŸrencilerinin de destek verdiÄŸi eyleme, ülke genelinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sarÄ± yeleklilerin eylemleri ile kendi yaptÄ±klarÄ± eylemin aslÄ±nda aynÄ± amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle güçlerin birleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini belirtti. (AA)

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