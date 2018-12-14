Hollanda'da Ã¼niversitelerdeki bÃ¼tÃ§e kesintileri protesto edildi

Hallandaâ€™nÄ±n Lahey kentinde yaklaÅŸÄ±k 2 bin Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, Ã¼niversitelerin bÃ¼tÃ§esindeki kesintilere karÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti protesto etti.

Hollanda'nÄ±n Lahey kentinde çok sayÄ±da öÄŸrenci ve öÄŸretim görevlisi, üniversitelerin bütçesinde ve eÄŸitim burslarÄ±nda yapÄ±lan kesintiler ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto ederek hükümete tepki gösterdi.

Ulusal ÖÄŸrenci SendikalarÄ± Konfederasyonu (LSVb) ve Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonunun (FNV) çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan ‘kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler’in de desteklediÄŸi gösteri için yaklaÅŸÄ±k 2 bin öÄŸrenci ve öÄŸretim görevlisi, Koekamp MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

HollandalÄ±lar, ‘Rutte, defol git, ekonomik krizin yükünü biz çekmeyeceÄŸiz’, ‘Ben öÄŸretim görevlileri için buradayÄ±m, daha iyisini ve fazlasÄ±nÄ± hak ediyorlar’, ‘BaÅŸarÄ±sÄ±z siyasetin bedelini öÄŸrenci ödüyor’ ve ‘Kaliteli eÄŸitim geçmiÅŸte kaldÄ±’ yazÄ±lÄ± pankartlar ve dövizlerle, ‘Hükümet kendi arkadaÅŸlarÄ±nÄ± soy’, ‘Daha az faiz, daha çok para’, ‘Bu siyaseti artÄ±k kabul etmiyoruz, dayanÄ±ÅŸma zamanÄ±’ sloganlarÄ± atarak Hollanda EÄŸitim, Kültür ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na yürüdü.

YürüyüÅŸ öncesi öÄŸrenci vakÄ±flarÄ± adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda, hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± üniversitelerin bütçesinde ve eÄŸitim burslarÄ±nda yapÄ±lan kesintilerin ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n artÄ±k kabul edilemez olduÄŸu vurgulandÄ±.

KonuÅŸmalarda, yüksek öÄŸretimde daha önce belirlenen 183 milyon avroluk kesintinin üzerine 2019 yÄ±lÄ± için açÄ±klanan ek 19 milyon avroluk kesintinin ‘bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla’ olduÄŸu savunuldu. AyrÄ±ca eÄŸitim burslarÄ±ndaki geri ödemelerde uygulanan faizin yükseltilmesi de eleÅŸtirildi.

KonuÅŸmacÄ±lar, gösteri yapmaya devam edeceklerini ve isterlerse ülkedeki bütün üniversitelerdeki eÄŸitimi durdurma gücüne sahip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Öte yandan Hollanda'da 2 haftadÄ±r, genellikle ülkedeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan sarÄ± yeleklilere alternatif olarak örgütlenen ‘kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler’ 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösteri yapmaya karar verdi.

SarÄ± yelekliler de cumartesi günü farklÄ± kentlerde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) göçmen paktÄ±, emeklilik yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimdeki pahalÄ±lÄ±k ile göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto edecek. (AA)

FotoÄŸraf. AA

FotoÄŸraf. AA

FotoÄŸraf. AA

FotoÄŸraf. AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 20:56

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