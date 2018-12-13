Maltepe Belediyesi geçen hafta imzaladığı TİS’i iptal etmek istiyor

Uğur ZENGİN

İstanbul

DİSK’e bağlı İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube ile Maltepe Belediyesine ait MATAŞ arasında geçtiğimiz hafta toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye yetkilileri, bu hafta ise imzaladıkları sözleşmenin ‘çok maliyetli’ olduğunu iddia ederek sendikadan, ‘Sözleşmeyi geri çekme ya da yeniden uzlaşma’ istedi. DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş, “TİS uygulanmak zorunda, KHK kadar emredici. Uygulanmazsa cezaları var, iş barışını da şiddetli şekilde bozar” sözleriyle tepki gösterdi.

İmzalanan sözleşmede taşeron işçilerin kamuya geçişini düzenleyen 696 sayılı KHK ile düzenlenen, her 6 ayda bir yüzde 4 ücret artışı, asgari ücret zammı oranında ücret zammı, 30 kuruş kıdem zammı, 100 TL 1 Mayıs ikramiyesi gibi maddeler bulunuyor.

TOPLUSÖZLEŞME GEÇEN HAFTA İMZALANDI

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş yaşananları gazetemize anlattı. Taşeron işçilerin kamuya geçişini düzenleyen 696 sayılı KHK’nin ardından TİS yetkisi için başvuru yaptıklarını ve MATAŞ’ta yetkiyi aldıklarını söyleyen Karataş, yaşananları şöyle anlattı: “Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetki başvurusunda bulunduk, yetki çıktı. TİS görüşmelerimiz başladı. Bir kısım maddeleri ara bulucu safhasına kadar geçtik. Belediye Başkanı Ali Kılıç’la görüşmek zorunda kaldık. Başkanımız, ‘İşçi arkadaşlarımızın yanındayım, sendikanın doğru kararlarının yanındayım. Eksik gördüğünüz neler var’ dedi. Ben de ‘1600 çalışanın 900 tanesini 40 saat, 700 tanesini 45 saat çalıştırıyorsunuz, bu adaletsizliğin ortadan kalkması gerektiğini’ söyledim. Makul buldu. Bugüne kadar Şişli KENTYOL’da, Beşiktaş BELTAŞ’ta, Kadıköy KASTAŞ’taki gibi, oradaki ücretlerin tamamını talep etmiyoruz. Ama bir altyapı, sac ayağı oluşması için 1 Mayıs ikramiyesi adı altında 100 TL talebimiz oldu. Yılbaşı kolisi, 30 kuruş kıdem zammı talebimiz oldu. İşyerinde mobbing varsa bununla ilgili mobbing uygulayan kişi kötü niyet tazminatı öder gibi taleplerimiz oldu. Bunlar geçen maddelerimiz tabii. İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok önemli maddemiz geçti. Bunların birçoğunun maliyeti yok. Belediye Başkanı ile görüştükten sonra, MATAŞ Genel Müdürü ve Yönetimiyle görüşmelerimiz daha hızlı ve akıcı olmaya başladı. Ara bulucunun son günü sözleşmemizi bağıtladık. Fotoğraflarımızı çektik. TİS töreni hazırlıklarımızı yaptık.”

BELEDİYE İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYİ MALİYETLİ BULDU

TİS töreni hazırlıklarının ardından belediye tarafından “Törenin iptal olabileceği ya da ileri bir tarihe ertelenmesi talebi” geldiğini söyleyen Karataş “Karşı tarafın bu talebi bizim açımızdan bir handikap oluşturmadı. ‘Olur, hatta tören olmasa da olur’ dedik. Bunun belediyedeki bir grup insandan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunlar her yıl işçi ücretlerinin düşürülmesini talep eden insanlardı” diye konuştu.

‘İŞ BARIŞINI BOZAR’

Belediye yetkililerinin “TİS’in birkaç maddesinde maliyetin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Geri çekilebilir mi ya da tekrar uzlaşılabilir mi” dediğini söyleyen Karataş, şöyle konuştu: “Ben de ‘Bu TİS, imzalandı. Çalışma Bakanlığına gitti’ dedim. Askıya alındığı yaygarası yaparak çalışma barışını sıkıntıya soktuklarını düşünüyorum. Başkanı bir kenara koyuyorum, yönetiminden bazı arkadaşlar. Ya belediye başkanının altını oymaya çalışıyorlar ya da sendikaya kasıtlarının olduğunu düşünüyorum. 1980’den sonra böyle bir uygulama duymadım, burada da böyle bir uygulama olmaz. Başkanın da o yönde düşünmediğini biliyorum. Bu sorunların ortadan kalkması gerekiyor, zorunludur. Uygulanmak zorunda, KHK kadar emredici. Uygulanmazsa cezaları var, iş barışını da şiddetli şekilde bozar.”