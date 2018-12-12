Selahattin DemirtaÅŸ: Ben tutuklu deÄŸil, siyasi rehineyim

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Sincan Cezaevi Adliyesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Sincan Cezaevi Adliyesi’nde görülmeye baÅŸlandÄ±. KatÄ±lÄ±mÄ±n oldukça yoÄŸun olduÄŸu davada çok sayÄ±da kiÅŸi cezaevi kapÄ±sÄ±nda bekletiliyor. HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Sincan Cezaevi Adliyesi’nde görülmeye baÅŸlandÄ±. 12-14 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda 3 gün sürecek olan davanÄ±n ilk gününde çok sayÄ±da kiÅŸi davayÄ± izleyebilmek için Sincan Cezaevi Adliyesi’ne geldi.

KatÄ±lÄ±mÄ±n oldukça yoÄŸun olduÄŸu davayÄ± takip edebilmek için uluslararasÄ± alandan çok sayÄ±da siyasetçi ve gazeteci de Sincan Cezaevi’ne geldi. Åžu ana kadar avukatlar, gazeteciler ve milletvekilleri içeri alÄ±nÄ±rken davaya katÄ±lmak isteyen çok sayÄ±da vatandaÅŸ salonun dolu olduÄŸu gerekçesiyle cezaevi önünde uzun süredir bekletiliyor. Ä°sveç Parlementosu’ndan gelen heyet de uzun süre kapÄ±da bekletildikten sonra duruÅŸma salonuna alÄ±ndÄ±.

SAVUNMASINA KÜRTÇE BAÅžLADI

Kimlik tespitleri ardÄ±ndan DemirtaÅŸ savunmasÄ±na anadilin önemine dikkat çekmek için Kürtçe baÅŸladÄ±. DemirtaÅŸ, ilk olarak açlÄ±k grevinin 35'inci gününde olan DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i selamladÄ± ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. DemirtaÅŸ'Ä±n savunmasÄ±na öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Beni sahte bir Twitter hesabÄ±ndan atÄ±lan tweetlere dayanarak tutukladÄ±nÄ±z. Üstelik bu deliller bugün cemaat üyesi olmakla suçlanan kiÅŸiler tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ± ve siz bunlara dayanarak beni tutukladÄ±nÄ±z. 24 Haziran’da düzenlenen seçimde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmama raÄŸmen tahliye talebimi reddettiniz. AKP seçimi kazansÄ±n diye beni içeride tuttunuz. Bir hücrede seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttüm ve buna siz sebep oldunuz. Ben içeride olduÄŸum için AKP seçimleri kazandÄ±. Heyet olarak tutukluluÄŸun devamÄ± kararlarÄ±nÄ±zla AKP’ye açÄ±k destek sundunuz. Ben sizden ne adli kontrol ne tahliye talep ettim. KovsanÄ±z da kaçmam. Edirne’den atsanÄ±z da geri dönerim. Siz beni yargÄ± arenasÄ±na attÄ±nÄ±z. Resmen aslanlar parçalasÄ±n diye. Ama partimin de halkÄ±mÄ±n da avukatlarÄ±mÄ±n da desteÄŸiyle buradayÄ±m.

‘TARAF OLAN BÄ°R KURUMDAN GÖRÜÅž Ä°STEYEREK ALENEN TARAF TUTTUNUZ’

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na ‘biz bu AÄ°HM kararÄ±nÄ± ne yapalÄ±m’ diye sormuÅŸsunuz. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kim? Benim AÄ°HM’de karÅŸÄ± tarafÄ±m. ‘AÄ°HM kararÄ± ne zaman kesinleÅŸmiÅŸ?’ Bu kadar hukuk bilginiz vardÄ±r herhalde sayÄ±n hakim. AÄ°HM’in aldÄ±ÄŸÄ± karardan sonra tahliye talep ettik, siz hükümetin tavrÄ±nÄ± görmeyi beklediniz. Tahliye talebimizi reddettiÄŸiniz kararÄ±nÄ±zÄ±n gerekçesi AKP’nin hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu AÄ°HM kararÄ± hakkÄ±ndaki rapor ile aynÄ±. Bari gerekçelerinizin farklÄ± yazsaydÄ±nÄ±z, daha saygÄ±n olurdu. Mahkeme heyetine, tahliye talebimi incelerken, AÄ°HM kararÄ± kesinleÅŸti mi diye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan görüÅŸ istediniz. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hükümeti AÄ°HM’nde temsil eden kurumdur, yani taraftÄ±r. Siz davamda taraf olan bir kurumdan görüÅŸ isteyerek alenen taraf tuttunuz.

AÄ°HM kararÄ± için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan görüÅŸ istediniz. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± AÄ°HM yargÄ±lamasÄ±nda karÅŸÄ± taraftÄ±r. Siz dosyadaki tarafa ‘ne diyorsunuz uygulayalÄ±m mÄ± bu kararÄ±’ dediniz. AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorsanÄ±z nasÄ±l hakim oldunuz?

'SÄ°ZDEN TAHLÄ°YE TALEP ETMEDÄ°M, ETMÄ°YORUM DA'

Sizden hiç tahliye talep etmedim. Åžimdi de etmiyorum. Burada 90 yaÅŸÄ±ma gelsem, aÄŸzÄ±mda diÅŸ kalmasa da yine sizden tahliye talep etmeyeceÄŸim. Siz beni kendi iradenizle tutuklamadÄ±nÄ±z ki tahliye edebilesiniz. Ben burada tutuklu deÄŸilim, bir siyasi rehineyim. Ben bir siyasi rehineyim ve siyasi rehineler tahliye talep etmezler. Ä°stanbul Ä°stinaf Mahkemesi bütün dünyanÄ±n gözü önünde hiç utanmadan usule, yasaya, her ÅŸeye aykÄ±rÄ± olan bu kararÄ± onadÄ±. Karar veren hakimlerden biri de AKP’li eski avukat. Hakim olduktan sonra jet hÄ±zÄ±yla istinaf hakimi oldu.

Ä°stinaf Mahkemesi benim kararÄ±mÄ± onadÄ±ÄŸÄ± esnada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸan’la fotoÄŸraf veriyordu. BunlarÄ±n hiçbiri tesadüf deÄŸil. Yine diyorum krala yaslanan düÅŸer."

'AÄ°HM KARARINA UYULSUN, SEÇÄ°LMÄ°ÅžLER SERBEST BIRAKILSIN'

Dava öncesi HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, aydÄ±nlar ve akademisyenler ile dün düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duruÅŸmaya çaÄŸrÄ±da yaptÄ±. HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya çaÄŸrÄ± yapan aydÄ±n ve akademisyenler, "DemirtaÅŸ eninde sonunda çÄ±kacak" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nda Türkiye için ilk defa siyasi gerekçelerle tutuklama olarak ihlal kararÄ± verildiÄŸini söyledi. Türkiye'deki bütün tutuklamalarÄ±n siyasi nedenlerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KertestecioÄŸlu, “Ä°stinaf mahkemesi de hemen verilmiÅŸ olan kararÄ± onayarak 4 yÄ±l 8 ay verdi. Öyle ki 5 yÄ±l olsaydÄ± biz YargÄ±tay'a gidebilecektik. Tutukluluk tedbirdir lafÄ±, esas haline gelmiÅŸtir. Bir korku tüneli yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n söyleyeceklerini hepimiz merak ediyoruz. Bütçe görüÅŸmelerinde bile en çok Selahattin DemirtaÅŸ ve tutuklu HDP'li vekiller konuÅŸuldu” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'DEÄžÄ°ÅžÄ°M UMUDU VERDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N REHÄ°N'

KHK ile iÅŸinden ihraç edilen Sosyolog Veli SaçÄ±lÄ±k, DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ'Ä±n tutukluluk halini “Gayrinizami hukuk” olarak nitelendirdi. Kürt halkÄ±na, devrimcilere yöneltilen suçlarÄ±n yargÄ± tarafÄ±ndan ayrÄ± bir kesede deÄŸerlendirildiÄŸini belirten SaçÄ±lÄ±k, “DemirtaÅŸ eninde sonunda çÄ±kacak ve bu kararÄ± verenler yargÄ±lanacaklar” dedi.

Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent, bu meselenin kaynaÄŸÄ±nda siyasi bir karar olduÄŸunu ifade etti. "Önemli olan milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" diyen Demirkent, bugün Türkiye'de düÅŸman hukuku olduÄŸu için deÄŸiÅŸim umudu veren DemirtaÅŸ'Ä±n rehin tutulduÄŸunu söyledi.

Åžair Ahmet Telli ise iktidarÄ±n bugünü ele geçirebileceÄŸini fakat yarÄ±nÄ±n Selahattin DemirtaÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°sveÃ§li milletvekili ve gazeteciler: DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:30

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