Ä°sveÃ§li milletvekili ve gazeteciler: DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Ä°sveÃ§li milletvekilleri ve gazeteciler Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ã¶ncesi Evrensel'e konuÅŸtu.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya bugün Ankara’da devam ediliyor. DuruÅŸma öncesi görüÅŸtüÄŸümüz Ä°sveçli politikacÄ± ve gazeteciler, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Daniel Riazat (Sol Parti Milletvekili): DemirtaÅŸ baÅŸta olmak üzere HDP’li tüm tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Neden tutuklu olduklarÄ±nÄ± anlamak zor. Mahkeme formaliteden ibaret. Terörizmle suçlanÄ±yorlar ama bu suçlamayÄ± kanÄ±tlayan hiçbir ÅŸey yok. Daha önce bizlerin duruÅŸmalarda bulunmamÄ±za izin vermediler ama biz yine de Sol Parti olarak duruÅŸmaya temsilci gönderdik.

Kadir KasÄ±rga (Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi Milletvekili): AÄ°HM’nin verdiÄŸi kararÄ±n Türkiye tarafÄ±ndan hemen uygulanmasÄ± gerekiyor. DemirtaÅŸ ve seçilmiÅŸ siyasetçilerin yeri cezaevleri deÄŸildir. Siyasi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± özgürce yapabilmeleri gerekir. SayÄ±n DemirtaÅŸ’a ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e AÄ°HM’nin kararÄ±ndan hemen sonra ceza verilmesi olumlu bir adÄ±m deÄŸil. Türkiye’nin ‘Yüzümüz Avrupa BirliÄŸine dönüktür’ açÄ±klamalarÄ±na ters düÅŸüyor.

Anders Österberg (Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi Milletvekili): DemirtaÅŸ’Ä±n hâlâ cezaevinde tutulmasÄ±nÄ± çok korkutucu buluyorum. HalkÄ±n oylarÄ±yla seçilmiÅŸ milletvekilleri ve politikacÄ±lar yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lÄ±yor ve cezalara çarptÄ±rÄ±lÄ±yor. Türkiye’de otoriter rejime yöneliÅŸ son bulmalÄ±. Demokratik hak ve özgürlükler güvence altÄ±na alÄ±nmalÄ±. DemirtaÅŸ ve diÄŸer HDP’liler serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±.

Fredrik Malm (Liberal Parti Milletvekili): Bence tüm bu süreç bir güldürü. DemirtaÅŸ asla gözaltÄ±na alÄ±nmamalÄ± ve tutuklanmamalÄ±ydÄ±. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±. AÄ°HM serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± verdi. Hâlâ serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ± bir skandal. Ama hukukun hiçe sayÄ±lmasÄ± Türkiye’de olaÄŸan hale geldi. Ä°sveç tüm kanallarÄ±nÄ± kullanarak DemirtaÅŸ’Ä± serbest bÄ±rakmasÄ± için Türkiye’ye baskÄ± yapmalÄ±. Ä°sveç küçük bir ülke, tek baÅŸÄ±na Türkiye’yi etkileyecek gücümüz yok. Ama ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan daha fazlasÄ±nÄ± yapabiliriz. Ä°sveç hâlâ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve AB’nin aktif üyelerinden biri. Tutuklu siyasetçiler ve gazeteciler için sesini oralarda yükseltebilir.

Sultan Kayhan (Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi Milletvekili): Demokrasilerde düÅŸünce özgürlüÄŸü olmalÄ±. Ä°nsanlar söylediklerinden dolayÄ± cezaevlerine atÄ±lmamalÄ±. Türkiye’nin AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± uygulamasÄ± ve DemirtaÅŸ’Ä± serbest bÄ±rakmasÄ± gerekir.

RagÄ±p Zarakolu (Gazeteci-Yazar): DemirtaÅŸ sadece bir parti lideri deÄŸil aynÄ± zamanda cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±ydÄ±. Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi liderinin cezaevinde tutulmasÄ± tek kelime ile rezilliktir. Buna ülkenin tahammül etmemesi gerekir. Ama bu aynÄ± zamanda demokrasi ÅŸampiyonu geçinen BatÄ± dünyasÄ± için de bir ayÄ±ptÄ±r. Åžu anda tüm Avrupa ErdoÄŸan’Ä±n ÅŸantaj politikasÄ±na boyun eÄŸiyor. Korkunun ecele faydasÄ± yok. Bu tutumlarÄ± daha fazla zarar görmelerine yol açacak... Avrupa sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ErdoÄŸan sayesinde engellemek istiyor ama BatÄ±lÄ±lar ErdoÄŸan’Ä±n politikalarÄ± sonucu Suriyelilerden daha fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Türkiye’den gelebileceÄŸini düÅŸünmeli.

Joakim Medin (Gazeteci-Yazar): Türkiye giderek demokrasiden uzaklaÅŸÄ±yor. DemirtaÅŸ ve diÄŸer HDP milletvekilleri düÅŸüncelerini açÄ±kladÄ±klarÄ± için cezaevlerinde. EÄŸer Türkiye Avrupa BirliÄŸi üyesi olmak istiyorsa keyfi tutuklamalardan vazgeçmeli. DemirtaÅŸ ve tutuklu siyasetçi ve yazarlarÄ± serbest bÄ±rakmalÄ±.

Kurdo Baksi (Gazateci-Yazar): DemirtaÅŸ düÅŸüncelerini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve politikacÄ± olduÄŸu için cezaevinde tutuluyor. Bu bir skandaldÄ±r. Ben mahkemenin adil bir karar vereceÄŸini sanmÄ±yorum. Ülkede demokrasi olsaydÄ± DemirtaÅŸ ve diÄŸer siyasetçi ve gazeteciler zaten cezaevlerinde olmazdÄ±. AÄ°HM baÄŸlayÄ±cÄ± bir kararla DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Fakat Recep Tayyip ErdoÄŸan, DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek için karÅŸÄ± hamle yapacaÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸi bitireceÄŸini söyledi. Mahkemenin ErdoÄŸan’Ä±n dediÄŸini yapmasÄ± ve ceza verrmesi Türkiye’de demokrasi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±. Demokratik ülkelerin liderleri bu durumu protesto etmeli.

Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

DemirtaÅŸ: Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 11:47

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