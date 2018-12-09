Hayko BaÄŸdatâ€™a, 'KÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±' diye â€˜ProfesÃ¶râ€™ iÃ§in suÃ§ duyurusu

Bolu AÄ°BÃœ Sosyoloji BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, Ermeni Gazeteci-Yazar Hayko BaÄŸdat iÃ§in â€˜KÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±â€™ dedi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), Ermeni Yazar Hayko BaÄŸdat'a 'KÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' diyen Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

Ermeni Gazeteci-Yazar Hayko BaÄŸdat, 6 AralÄ±k’ta Süleyman Soylu hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ± nedeniyle sosyal medyada tehditler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BaÄŸdat tehditlerle ilgili sosyal medyada bir paylaÅŸÄ±mda bulunarak “Bugün Süleyman Soylu'nun yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±ÄŸÄ±m için çok küfür/tehdit geldi. Bütün bunlar tekrar düÅŸünmeme yol açtÄ±. Demek isterim ki Mehmet AÄŸar, hatta Meral AkÅŸener nitelikli cinayetler iÅŸleyecek kadar profesyoneldi. Soylu hem zavallÄ± hem de yargÄ±lanacak” ifadelerini kullandÄ±.

BaÄŸdat’Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na yanÄ±t veren Bolu Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, “Yiyorsa yargÄ±la da görelim kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±” dedi.

Yiyorsa yargÄ±la da görelim kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±. — Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin (@mustafa6119681) 9 AralÄ±k 2018

Keskin’in ‘kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±’ ifadesi çok sayÄ±da sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Keskin’e ‘soykÄ±rÄ±m’Ä± savunduÄŸu için tepki gösterince Keskin, “Son kez yazÄ±yorum benim tarihimde soykÄ±rÄ±m yoktur. Bununla ilgili hiç bir mahkeme kararÄ± yoktur. Bu konuda tek kelime daha yazmÄ±yorum” demekle yetindi.

Ä°HD'DEN SUÇ DUYURUSU

FotoÄŸraf: MA

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi IrkçÄ±lÄ±k ve AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Komisyon, Hayko BaÄŸdat’a Ä±rkçÄ± ifade kullananlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.



12 AralÄ±k'ta Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi IrkçÄ±lÄ±k ve AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Komisyon, Bolu Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderilmek üzere Ä°stanbul Adilyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi önüne basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, “IrkçÄ±lÄ±k, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k suçtur” pankartÄ± açÄ±ldÄ±.



BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi IrkçÄ±lÄ±k ve AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Komisyon Üyesi Meral ÇÄ±ldÄ±r okudu. Hayko BaÄŸdat’Ä±n düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü ihlal edildiÄŸi ve aldÄ±ÄŸÄ± tehditler nedeniyle Türkiye’den Almanya’ya gitmek zorunda kalan bir gazeteci olduÄŸunu hatÄ±rlatan ÇÄ±ldÄ±r, “BaÄŸdat, sosyal medya hesabÄ±nÄ± aktif olarak kullanmakta, çeÅŸitli konularda görüÅŸlerini kamuoyuyla paylaÅŸmaya devam etmektedir. Son olarak Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’yu siyasi olarak eleÅŸtirdiÄŸi bir yazÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± tehditler nedeniyle Twitter hesabÄ±nda bir paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸ ve Soylu’ya yönelik siyasi eleÅŸtiri hakkÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. O’nun bu twitinin ardÄ±ndan Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesinde profesör olan Yahya Mustafa Keskin, kendi Twitter hesabÄ±ndan ÅŸöyle bir paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸtu: ‘Yiyorsa yargÄ±la da görelim, kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±'. ‘KÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±’ deyiminin sözlükteki anlamÄ± ise, ‘Katliamdan ya da soykÄ±rÄ±mdan saÄŸ kalanlar’dÄ±r. Bu söz Ä°stanbullu bir Ermeni olan Hayko BaÄŸdat’Ä±n ÅŸahsÄ±nda tüm Türkiyeli Ermenilerin manevi ÅŸahsiyetini tahkir etmekte, hepsini ‘katliam artÄ±ÄŸÄ±’ olarak adlandÄ±rarak ailelerine ait acÄ± anÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatmakta, böylece kendilerini de tehdit altÄ±nda hissetmelerini saÄŸlamaktadÄ±r” diye konuÅŸtu.



Keskin’in Ä±rkçÄ± ve tehditkar paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÄŸdat’a yönelik tehditlerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÇÄ±ldÄ±r, “Milyonlarca insanÄ±n takip ettiÄŸi bir sosyal medya alanÄ±nda, Hayko BaÄŸdat’a yönelik, Ä±rkçÄ±-ayrÄ±mcÄ± ve tehdit içeren paylaÅŸÄ±m yapan Yahya Mustafa Keskin hakkÄ±nda, TCK 122, TCK 216 ve AÄ°HS. 14. Maddesi uyarÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±larak, dava açÄ±lmasÄ± için suç duyurusunda bulanacaÄŸÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:21

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