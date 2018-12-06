Mahkeme Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n itirazÄ±nÄ± reddetti

Mahkeme, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti.

Ankara 20'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi; Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin (AÄ°HM) kararÄ± sonrasÄ±, HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetti. DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na devam edileceÄŸi belirtildi.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), 20 KasÄ±m'da Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusuna dair kararÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ ve tutukluluÄŸun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyleyerek 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

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NE OLMUÅžTU?

24 Haziran 2018’deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde tutuklu olmasÄ±na raÄŸmen yarÄ±ÅŸarak tarihe geçen Selahattin DemirtaÅŸ, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir cezaevinde.

DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki süreç, 20 MayÄ±s 2016’da dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabulü ile baÅŸladÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra bunun anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan ve diÄŸer HDP’li vekiller gibi ifade vermeye gitmeyi reddeden DemirtaÅŸ, 4 KasÄ±m 2016’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DemirtaÅŸ, o dönem HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± olan Figen YüksekdaÄŸ ve dokuz HDP’li vekil ile birlikte “suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyeliÄŸi,”, “örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek”, “propaganda” gibi gerekçelerle tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 18:41

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