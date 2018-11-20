AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

AÄ°HM, Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n baÅŸvurusunu karara baÄŸladÄ±. Tutukluluk kararÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade eden AÄ°HM, serbest bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusunu dair kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski DemirtaÅŸ adÄ±na avukatlarÄ±, tutukluÄŸunun “özgürlük ve güvenlik hakkÄ±”, “makul bir süre içinde yargÄ±lanma ya da yargÄ±lama süresince serbest bÄ±rakÄ±lma hakkÄ±” ve “serbest seçim hakkÄ±”nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle AÄ°HM’e baÅŸvurmuÅŸtu.

BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Mahkeme, AÄ°HS’in “hak ve özgürlüklere getirilen sÄ±nÄ±rlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir” içerikli 18’inci Maddesi’ne dayanarak DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yönünde karar verdi.

Karara göre, Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargÄ±lama gideri ödemeye de mahkum edildi.

Mahkeme Türkiye ile ilgili ilk defa 18. madde kararÄ± vermiÅŸ oldu. SözleÅŸminin 18. maddesinde “Haklara getirilecek kÄ±sÄ±tlanmalarÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ± anÄ±lan hak ve özgürlüklere bu SözleÅŸme hükümleri ile izin verilen kÄ±sÄ±tlamalar öngörüldükleri amaç dÄ±ÅŸÄ±nda uygulanamaz” ifadeleri yer alÄ±yor. Karara iliÅŸkin sosyal medyada hukukçulardan da açÄ±klamalar geldi.

AÄ°HM Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸuna son verilmesi için gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini karara baÄŸladÄ±. Åžu andan itibaren tutuklu olmasÄ± hem ulusal hem de uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekir! — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 20 KasÄ±m 2018

AÄ°HM Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Çok ciddi bir ihlal kararÄ± verirken Mahkeme Türkiye ile ilgili de ilk defa 18. madde kararÄ± verdi ve DemirtaÅŸ'Ä±n salÄ±verilmesini talep etti: https://t.co/WbnuiUZuEV — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 20 KasÄ±m 2018

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ± çÄ±ktÄ±. BeklendiÄŸi ve hukuken adilane olduÄŸu gibi aÄŸÄ±r ihlâl: Çok nadir kullanÄ±lan 18. Madde (Haklara getirilecek kÄ±sÄ±tlanmalarÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ±) de ihlâl edilenler haklar arasÄ±nda sayÄ±ldÄ±. Vekiller için emsal olacaktÄ±r. pic.twitter.com/yvHwwbAMzM — Sezgin TanrÄ±kulu (@MSTanrikulu) 20 KasÄ±m 2018

KARAR EMSAL TEÅžKÄ°L EDECEK MÄ°?

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n AvukatÄ± Mahsuni Karaman, AÄ°HM'in kararÄ± öncesi evrensel'e konuÅŸarak çÄ±kacak kararÄ±n tutuklu milletvekilleri için de emsal teÅŸkil edeceÄŸini ifade etmiÅŸti:

“Söz konusu karar sadece Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n dosyasÄ±yla ilgili olacak. Bir kÄ±sÄ±m milletvekilinin yargÄ±landÄ±klarÄ± dosyalarda hüküm kesinleÅŸmiÅŸ durumda. Åžu an tutuklu olanlar açÄ±sÄ±ndan ise emsal teÅŸkil eder. Ancak hükmü kesinleÅŸenler açÄ±sÄ±ndan emsal teÅŸkil etmez. Tabii DemirtaÅŸ’Ä±n haksÄ±z bir ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki karar, benzer bir ÅŸekilde tutuklanarak hüküm giyen milletvekillerinin haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸinin tescili olur.” (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM DemirtaÅŸâ€™Ä±n ana davasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 12:30

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