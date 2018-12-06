DemirtaÅŸ'Ä±n 'cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davalarÄ± birleÅŸtirildi

Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 'cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki dava, Mersin'deki davayla birleÅŸtirildi.

Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki davanÄ±n, aynÄ± suçlamayla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Mersin'deki davayla birleÅŸtirilmesine karar verildi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, DemirtaÅŸ ile avukatlarÄ± Edirne F Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan SEGBÄ°S sistemiyle baÄŸlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± da da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

Ä°ddianamenin özetinin okunmasÄ± ve kimlik tespitinin ardÄ±ndan söz alan DemirtaÅŸ, dosyalarÄ±n birleÅŸtirilmesini ve tek mahkemede görüÅŸmesini talep etti.

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± AydÄ±n ErdoÄŸan, DemirtaÅŸ hakkÄ±nda aynÄ± suçtan açÄ±lmÄ±ÅŸ birden fazla dava olduÄŸunu belirterek, "Bu davalarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde birleÅŸtirildi. Bu dava bakÄ±mÄ±ndan da suç ve iddianame tarihi esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Mersin'deki davayla birleÅŸtirilmesinin hukuki zorunluluk olduÄŸu gözetilerek bu hususta karar verilmesini istiyoruz" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± TuÄŸba SaÄŸlam Eker ise davalarÄ±n birleÅŸtirilmesine yönelik talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n Mersin 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki aynÄ± suçtan devam eden dosyayla birleÅŸtirilmesine karar verdi.

Ä°KÄ°NCÄ° DAVADA DA BÄ°RLEÅžTÄ°RME KARARI

DemirtaÅŸ'Ä±n aynÄ± gerekçeyle Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava da Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki davayla birleÅŸtirildi. (HABER MERKEZÄ°)

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