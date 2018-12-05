DemirtaÅŸ: YargÄ±lanmaktan korkmuyoruz

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, 'CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na hakaret'ten tutuksuz olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DemirtaÅŸ, 'YargÄ±lanmaktan da korkmuyoruz' dedi.

"CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan HDP’li Selahattin DemirtaÅŸ savunmasÄ±nda, "YargÄ±lanmaktan korkmuyoruz" dedi. AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen onaylanan cezalarÄ±na iliÅŸkin de DemirtaÅŸ, "‘KarÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z, iÅŸi bitiririz’ söyleminden sonra verilmiÅŸ siyasi bir karardÄ±r” diye belirtti.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret”ten tutuksuz olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul BakÄ±rköy Adliyesi’nde görüldü. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda Rusya ziyareti sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda ErdoÄŸan'a hakaret etmekle suçlanan DemirtaÅŸ duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±.

HakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin okunmasÄ±nÄ± isteyen DemirtaÅŸ, “BakalÄ±m AKP'nin genel baÅŸkanÄ±na ne demiÅŸim?” dedi. ArdÄ±ndan iddianameden ilgili bölüm okundu.

‘VERÄ°LMÄ°Åž SÄ°YASÄ° BÄ°R KARARDIR’

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) tarafÄ±ndan tutukluluÄŸu hukuksuz bulunan DemirtaÅŸ, HDP'li SÄ±rrÄ± Süreyya Önder ile birlikte “silahlÄ± örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davada hükmün kesinleÅŸmesine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± belirtti: “AÄ°HM'nin verdiÄŸi kararla ortaya çÄ±ktÄ± ki, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin 18’inci maddesini aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde ihlal eden Türkiye yargÄ±sÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±, AKP Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n aÄŸÄ±r baskÄ±sÄ± ve açÄ±k talimatlarÄ± doÄŸrultusunda yönlendiriliyor. Son derece barÄ±ÅŸçÄ±l bir konuÅŸmamÄ±z üzerine ben ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e verilen aÄŸÄ±r cezanÄ±n dün onanmasÄ± da açÄ±k bir ÅŸekilde AKP Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n ‘karÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z, iÅŸi bitiririz’ söyleminden sonra verilmiÅŸ siyasi bir karardÄ±r.”

‘YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ’

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n söylediklerine karÅŸÄ± mahkemelerde söyleyecek daha çok ÅŸeyi olduÄŸunu ve 50'ye yakÄ±n davasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini de ifade eden DemirtaÅŸ, “Allah’tan baÅŸka kimseden korkumuz yoktur, yargÄ±lanmaktan da korkmuyoruz. Bu dosyanÄ±n birleÅŸtirilmesini talep ediyorum” dedi.

Dava, 27 Mart 2019 tarihine ertelendi. (MA)

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