Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n cezasÄ± onandÄ±. Bu durumda AÄ°HMâ€™in tahliye yÃ¶nÃ¼nde verdiÄŸi karar uygulansa bile tahliye yolu kapandÄ±.

HDP’nin önceki dönem EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezasÄ± onandÄ±. Bu durumda AÄ°HM’in tahliye yönünde verdiÄŸi karar boÅŸa düÅŸürülmüÅŸ oldu.

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±ndan 4 yÄ±l 8 ay, HDP eski Ankara Vekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’i ise 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Avukatlar cezalara itiraz etmiÅŸti. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ä°kinci Ceza Dairesi’nin bugün aldÄ±ÄŸÄ± onama kararÄ± ile cezalar kesinleÅŸti.

Ceza Dairesinin kararÄ±nda, Selahattin DemirtaÅŸ ile SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hakkÄ±nda yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±nca yapÄ±lan istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar verildiÄŸi belirtildi. Oy birliÄŸi ile alÄ±nan karar doÄŸrultusunda sanÄ±klar DemirtaÅŸ ve Önder'in cezalarÄ± kesinleÅŸti.

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin 7 Eylül'de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na itiraz edilmiÅŸ, dava dosyasÄ± incelenmek üzere Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmiÅŸti. DemirtaÅŸ ve Önder, 2013 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul-Zeytinburnu’nda düzenlenen Newroz kutlamalarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalardan ötürü yargÄ±lanÄ±yorlardÄ±.

DEMÄ°RTAÅž: CEZAYI DA TEHDÄ°TLERÄ° DE TANIMIYORUM

DemirtaÅŸ karara Twitter hesabÄ±ndan "YapÄ±n, "yapmayÄ±n" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayÄ±n böyle. Ä°ktidarÄ±n emrindeki yargÄ±nÄ±n verdiÄŸi cezayÄ± da tehditlerini de tanÄ±mÄ±yorum" sözleriyle tepki gösterdi. DemirtaÅŸ ÅŸu sözlerle devam etti: "Beni ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ± sadece bedenen içeride tutmayÄ± baÅŸarÄ±yorsunuz. Geri kalan her ÅŸeyi de kaybediyorsunuz. Ä°ki yÄ±ldÄ±r içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallÄ±laÅŸÄ±yorsunuz. FaÅŸizme karÅŸÄ± direnmeye devam edecek ve kazanacaÄŸÄ±z. Suç iÅŸleyen tüm yargÄ±çlar bir gün yargÄ±ya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsÄ±nÄ±z. Bize diz çöktüremezsiniz. Bütün halkÄ±mÄ±z partisinin etrafÄ±nda kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlÄ±lÄ±kla her yerde faÅŸizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam..."

1- YapÄ±n, "yapmayÄ±n" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayÄ±n böyle. Ä°ktidarÄ±n emrindeki yargÄ±nÄ±n verdiÄŸi cezayÄ± da tehditlerini de tanÄ±mÄ±yorum. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 4 AralÄ±k 2018

AVUKAT KAHRAMAN: HUKUK ADINA UTANIYORUM

Karar sonrasÄ± Evrensel'e konuÅŸan DemirtaÅŸ’Ä±n avukatÄ± Mahsuni Karaman, “Bütün samimiyetimle söylüyorum, hukuk adÄ±na utanÄ±yorum. Åžimdi sadece bunu söyleyebilirim" dedi.

Karaman ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu karar henüz yerel mahkemedeyken, henüz karar verilmeden önce de bunu söylüyorduk. Belliydi böyle olacaÄŸÄ± ama insanlarÄ±n gözlerinin içine baka baka, Avrupa kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun gözlerinin içine baka baka bunun yapÄ±lÄ±yor olmasÄ± utanç verici.”

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin kararÄ± vermekte geç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizen Karaman, “Daha önce de kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dile getirmiÅŸtik, maalesef AHÄ°M de kararÄ±nÄ± çok geç verdi. Bu karar 4-5 ay evvel vermiÅŸ olsaydÄ±, bugün bunlar yaÅŸanmÄ±yor olacaktÄ±” diye konuÅŸtu.

Hukuki süreç açÄ±sÄ±ndan yapacaklarÄ± yeni baÅŸvurularÄ± da deÄŸerlendireceklerini söyleyen Karaman, “Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararÄ±, yani 5 yÄ±lÄ±n altÄ±nda, 4 yÄ±l 8 ay olduÄŸu için kesindir. O açÄ±dan sadece ÅŸu tahminin söyleyebilirim, ÅŸimdi tutuklu olduÄŸu dosyadan da artÄ±k rahatlÄ±kla tahliye kararÄ± verip, bakÄ±n biz AÄ°HM kararÄ±na da uyduk diyecekler. Ancak DemirtaÅŸ, 4 yÄ±l 8 aylÄ±k kesinleÅŸen cezasÄ± nedeniyle rehin kalmaya devam edecek” dedi.

AÄ°HM KARARI BOÅžA DÜÅžÜRÜLDÜ

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ramazan Demir sosyala medyadan kararÄ± paylaÅŸarak "Beklenen hamle geldi. Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyalarÄ± AÄ°HM kararÄ±ndan sonra ‘normal olmayan’ bir hÄ±zda inceleme ile öne alÄ±nÄ±p karar verildi. DemirtaÅŸ artÄ±k hükümlü olduÄŸu için AÄ°HM kararÄ± boÅŸa düÅŸtü" ifadelerini kullandÄ±. Demir "Bu karar kapsamÄ±nda DemirtaÅŸ’a temyiz edilemesin diye 4 yÄ±l 8 ay ceza verildi.Bugüne kadar tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre düÅŸülse bile geriye 1 yÄ±l 8 ay kalÄ±yor. Ankara’da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve AÄ°HM’in ihlal kararÄ± verdiÄŸi dosyada tahliye kararÄ± verilse bile cezaevinde kalmaya devam edecek" dedi.

Beklenen hamle geldi. Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyalarÄ± AÄ°HM kararÄ±ndan sonra ‘normal olmayan’ bir hÄ±zda inceleme ile öne alÄ±nÄ±p karar verildi. DemirtaÅŸ artÄ±k hükümlü olduÄŸu için AÄ°HM kararÄ± boÅŸa düÅŸtü pic.twitter.com/AONAhkTPuS — Ramazan Demir (@ramazandmr) 4 AralÄ±k 2018ralÄ±k 2018

HDP: ADALET MÜCADELEMÄ°ZDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) mahkeme kararÄ±nÄ± Twitter'dan deÄŸerlendirdi:

Ä°stinaf Mahkemesi DemirtaÅŸ ve Önder hakkÄ±nda hukuksuz ÅŸekilde yürütülen davada verilen hapis cezasÄ±nÄ± onayladÄ±. YargÄ±, “AÄ°HM’in DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yorum, iÅŸi bitireceÄŸiz” diyen ErdoÄŸan’Ä±n talimatÄ±na uymuÅŸ, baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu göstermiÅŸtir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceÄŸiz. pic.twitter.com/qxXhHgZDbH — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 AralÄ±k 2018

TEMELLÄ°: BU KARARI TANIMIYORUZ

Adana'da temaslarda bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli DemirtaÅŸ ve Önder'e verilen hapis cezasÄ±nÄ±n utanç verici olduÄŸunu söyledi. Temelli "Bu ülke yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na bir an önce kavuÅŸmalÄ±dÄ±r. Bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Bizim nezdimizde yok hükmündedir" dedi.

Türkiye yargÄ± sistemi açÄ±sÄ±ndan, Türkiye hukuku açÄ±sÄ±ndan rezalet olarak adlandÄ±rabileceÄŸimiz utanç verici bir karar diyen Temelli "Hem Selahattin DemirtaÅŸ hem SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in yaptÄ±ÄŸÄ± Newroz’da barÄ±ÅŸÄ± dillendirmek, demokrasiyi dillendirmek, bir arada yaÅŸamÄ± savunmaktÄ±. Ki o günler büyük bir umudun beslendiÄŸi günlerdi. O konuÅŸmalar hepimizi barÄ±ÅŸ konusunda umutlandÄ±ran konuÅŸmalardÄ±. O gün o konuÅŸmalarÄ± olumlayanlar bugün talimat verenlerdir. Türkiye’de yargÄ± artÄ±k doÄŸrudan talimat alan bir utancÄ±n parçasÄ±dÄ±r. Bu ülke böyle bir yargÄ±yÄ±, böyle bir yönetimi hak etmiyor. Bu ülke yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na bir an önce kavuÅŸmalÄ±dÄ±r. Bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Bizim nezdimizde yok hükmündedir." ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°LGEN: 'Ä°Åž BÄ°TÄ°RÄ°LDÄ°' MÄ° GÖRECEÄžÄ°Z

HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen de mahkemenin kararÄ±na Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla tepki gösterdi.

Ä°dris Baluken kararÄ±ndan sonra Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder"in cezalarÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± yargÄ±nÄ±n ne kadar hÄ±zlÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu bir kez daha gösterdi. "Ä°ÅŸ bitirildi" mi göreceÄŸiz! — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 4 AralÄ±k 2018

ERDOÄžAN 'KARAR BÄ°ZÄ° BAÄžLAMAZ' DEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AÄ°HM’in DemirtaÅŸ ile ilgili kararÄ±na iliÅŸkin, “AÄ°HM'in verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yapar, iÅŸi bitiririz. Terörü Türkiye’de dizginleyen hiç bir zaman AÄ°HM olmadÄ±. Bedelini ödeyen Türkiye oldu” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

YargÄ±tay HDP'li Ä°dris Baluken'in hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 12:39

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