EMEP Ä°stanbul Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ Memet KÄ±lÄ±nÃ§aslan'Ä± andÄ±

EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Memet KÄ±lÄ±nÃ§aslan, vefatÄ±nÄ±n 12. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmada, iÅŸÃ§ilerin ve halkÄ±n bugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Murat UYSAL

Ä°stanbul

Ä°ÅŸçi önderi ve Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Memet KÄ±lÄ±nçaslan anmasÄ±nda, iÅŸçilerin ve halkÄ±n bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n çözümü de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin ve halkÄ±n kendi politikasÄ±nÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekilen anmada, KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n hayatÄ± örnek gösterildi: “Bir iÅŸçi lideri olarak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n özgürleÅŸmesi adÄ±na görüp öÄŸrendiklerini, bilip söylediklerini yaÅŸamÄ± boyunca fabrikalara, kahvehanelere, sokaklara, kürsülere taÅŸÄ±dÄ±.”

Memet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n vefatÄ±nÄ±n 12. yÄ±lÄ±nda AvcÄ±lar’da bulunan EÄŸitim Sen 7 No’lu Åžube’de anma düzenlendi. Anmaya KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n sendikacÄ±lÄ±k döneminde de omuz omuza mücadele verdiÄŸi isimlerden olan Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve TÜMTÄ°S Eski Genel BaÅŸkanÄ± Sabri Topçu ile Yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner katÄ±ldÄ±. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžair Refik DurbaÅŸ’Ä± da anarak söze giren Adnan ÖzyalçÄ±ner, “Burada bugün devrimci bir iÅŸçiyle, devrimci bir ÅŸairi anmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Kol gücüyle kafa gücünü birleÅŸtirebilen, düÅŸünce ile yaÅŸamÄ±n özgürleÅŸtirilebilmesinde paydaÅŸ olan Ä°ÅŸçi Memet KÄ±lÄ±nçaslan’a, Åžair Refik DurbaÅŸ’a, Sennur Sezer’e selam olsun” 'dedi.

'ÖÄžRENDÄ°KLERÄ°NÄ° HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN KENDÄ°NE SAKLAMADI'

ÖzyalçÄ±ner Memet KÄ±lÄ±nçaslan’a iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Görüp öÄŸrendiklerini hiçbir zaman kendine saklamadÄ±. Birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± yazgÄ±yÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±yla da, bir sendika militanÄ±-yöneticisi olarak bölüÅŸtü. Bir iÅŸçi lideri olarak da iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n özgürleÅŸmesi adÄ±na görüp öÄŸrendiklerini, bilip söylediklerini yaÅŸamÄ± boyunca fabrikalara, kahvehanelere, sokaklara, kürsülere taÅŸÄ±dÄ±.” KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n emeÄŸin gücüne, üretip yaratan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na inanan bir iÅŸçi olduÄŸunu dile getiren ÖzyalçÄ±ner, “20. yüzyÄ±l yüksek uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaratan, bizi 21. yüzyÄ±lÄ±n bilgisayar uygarlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±ran hep emeÄŸin gücü olmuÅŸtur. Kol gücüyle düÅŸünce gücünün bir araya gelmesiyle ortaya çÄ±kan bu uygarlÄ±ÄŸÄ±n, yaratÄ±cÄ±larÄ± kuÅŸkusuz emekçilerdir. Ä°ÅŸçilerle köylülerin göz nurlarÄ±yla alÄ±n terlerini katarak düÅŸünceleriyle de aydÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduklarÄ± emeÄŸin uygarlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r bugünkü uygarlÄ±k. Bugünkü uygarlÄ±ÄŸÄ±n her türlü veriminden yararlananlarsa bir avuç varlÄ±klÄ± insan, tüm dünyayÄ± ele geçirmeye çalÄ±ÅŸan kapitalist tekellerle emperyalistlerdir. Ä°ÅŸçi köylü düÅŸünen insan yarattÄ±ÄŸÄ± uygarlÄ±ktan eÅŸit pay alamadÄ±ÄŸÄ± için dünyanÄ±n büyük bir bölümü açlÄ±k sefalet içindedir. VarlÄ±k içinde yokluk yani.”

Ä°ÅžÇÄ°LER POLÄ°TÄ°KA YAPMALI

Daha sonra söz alan Sabri Topçu, Memet KÄ±lÄ±nçaslan’la Maga Deri direniÅŸiyle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 1988 1 MayÄ±sÄ±’nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Topçu “ÅžiÅŸli’de ikimiz birlikte YaÅŸasÄ±n 1 MayÄ±s dedik on binlerce insan alana doldu. O alanda orada baÅŸladÄ± dostluÄŸumuz arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z” dedi. Emek Partisinin kuruluÅŸunda da Memet KÄ±lÄ±nçaslan ile beraber olduklarÄ±nÄ± söyleyen Topçu ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸçiler politika yapmadan bu ülkenin, dünyanÄ±n kurtulmasÄ± mümkün deÄŸil. Ä°nsanlar politika yaptÄ±ÄŸÄ±nda farklÄ± bir bilinç geliÅŸir. O bilincin geliÅŸmesini istemiyorlar. Ama karamsarlÄ±ÄŸa düÅŸmeye gerek yok. Bugün ’89 bahar eylemlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± süreçtir. EÄŸer sendikalar azÄ±cÄ±k namuslu davransalar, bir sokaÄŸa çÄ±ksalar, her ÅŸey deÄŸiÅŸebilir. ArtÄ±k milyonlar yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüremiyor. ’89’da da bu böyleydi. Bir sokaÄŸa çÄ±kÄ±ldÄ± Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kÄ±ldÄ±.”

KÄ±lÄ±nçaslan ile bütün yaÅŸamlarÄ± boyunca sÄ±nÄ±fÄ±n örgütlülüÄŸü ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve halkÄ±n kendi iktidarÄ±nÄ± kurmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi üzerine çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Topçu, iÅŸçilerin politikayÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±, her kesimden insana “Bu düzenden bu sistemden memnun musun?” diye sorulmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

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