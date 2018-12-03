DSÄ°, Ä°zmir'de baraj yapÄ±mÄ± iÃ§in aÄŸaÃ§ kesecek

DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°zmir'de baraj yapÄ±mÄ± iÃ§in kalker ocaÄŸÄ± aÃ§ma izni aldÄ±. Kalker ocaÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zlerce Ã§am aÄŸacÄ± kesilecek.

Fotokodu: bergama_tas_ocagi (Foto proje dosyasÄ±ndan alÄ±ndÄ±)

Metehan UD

Ä°zmir

Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, Ä°zmir'de baraj yapÄ±mÄ±nda kullanmak üzere kalker ocaÄŸÄ± açma izni alÄ±rken, açÄ±lacak ocakla birlikte yüzlerce çam aÄŸacÄ± kesilecek. OcaÄŸÄ±n etrafÄ±ndaki zeytinlikler bir kez daha görülmezken ocak alanÄ±nda endemik türler bulunuyor.

Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± duyurularla Ä°zmir'de yeni taÅŸ ocaklarÄ±na açÄ±lmasÄ± için onay sürecini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini verdi. Kent genelinde kimi ocaklar için 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± verilirken kimi ocaklar için ÇED süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ocaklar, Bergama, AliaÄŸa, Menemen, Menderes, BeydaÄŸ ilçelerinde yer alÄ±yor.

BaÅŸvuruda bulunanlar özel sektör gibi kamu kurumlarÄ± da bulunuyor. TarÄ±m ve Orman Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü'nün Bergama'da açmak istediÄŸi kalker ocaÄŸa ve kÄ±rma-eleme tesisi için de izin verildi. 300 bin TL maliyetli ocak bir yÄ±lda bir buçuk milyon ton ham madde çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Hammadde ise baraj yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacak.

TARLALAR TOZA BOÄžULACAK

Dede Tepe bölgesinde açÄ±lacak taÅŸ ocaÄŸÄ± iÅŸi ihale ile enerji ÅŸirketine verilecek. OcaÄŸa yakÄ±n konut 350 metre uzaklÄ±ktaki Bergama'nÄ±n Topallar Mahallesi'nde. Ocakta patlatma yöntemiyle arama yapÄ±lacak. Ocakta dört günde, yÄ±lda ise 75 patlatma yapÄ±lacak ve her patlatma esnasÄ±nda aynÄ± anda 78 noktada dinamitle iÅŸlemi yapÄ±lacak. Her patlatma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda 3 tonun üzerinde patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lacak patlama sonrasÄ±nda 1 bin 600 kilonun üzerinde toz havaya karÄ±ÅŸacak. OcaÄŸÄ±n bütün iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda ise günlük 248 kilonun üzerinde toz havalanacak.

PROJE DOSYASI: ENDEMÄ°K TÜRLER BULUNABÄ°LÄ°R

Ocak alanÄ± imar planlarÄ±nda ormanlÄ±k alan ve tarÄ±m arazisi olarak yer alÄ±yor. Ocak alanÄ±nda kÄ±zÄ±lçam aÄŸaçlarÄ± bulunurken kaç aÄŸacÄ±n kesileceÄŸi bilgisi bulunmuyor. Proje dosyasÄ±nda ocak alanÄ±n ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nün verilerine göre ocak alanÄ±n 3 kilometrelik etrafÄ±nda çok sayÄ±da zeytin aÄŸacÄ± bulunuyor. Yine proje dosyasÄ±na göre ocak alanÄ±nda Gür kötürüm, ÖÄŸrekotu, Yamaç tÄ±stÄ±sÄ±, SütleÄŸen, Dilli soÄŸan, Bulut çiÄŸdemi ve BalÄ±kaÄŸÄ±sÄ± gibi endemik bitki türleri bulunabilir. Yine proje alanÄ±nda uluslararasÄ± sözleÅŸmelerce korunmasÄ± gereken, memeli, kuÅŸ ve sürüngen türleri de bulunuyor.

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