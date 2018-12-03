Vergi indirimleri bekleneni saÄŸlamadÄ±: YÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 21,62

TÃœÄ°K KasÄ±m 2018 enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Verilere gÃ¶re yÄ±llÄ±k bazda tÃ¼ketici enflasyonu yÃ¼zde 21,62; Ã¼retici enflasyonu ise yÃ¼zde 38,54 oldu.

Türkiye Ä°statistik Kurumu, KasÄ±m 2018 enflasyon rakamlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klanan rakamlara göre tüketici enflasyonu yÄ±llÄ±k bazda yüzde 21,62 oldu.

TÜFE'de 2018 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düÅŸüÅŸ, bir önceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 20,79, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 21,62 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 15,63 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIÅž GÄ°YÄ°M VE AYAKKABIDA

AylÄ±k en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabÄ± grubunda oldu

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2018 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan, saÄŸlÄ±kta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2018 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ±nda gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde düÅŸüÅŸün yüzde 0,74 olarak gerçekleÅŸmesi dikkat çekti.

YILLIK EN FAZLA ARTIÅž EV EÅžYASI GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre çeÅŸitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gÄ±da ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eÄŸlence ve kültür yüzde 21,18 ile artÄ±ÅŸÄ±n yüksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ±dÄ±r.

Ä°statistiki Bölge Birimleri SÄ±nÄ±flamasÄ± 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na göre en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 23,59 ile AÄŸrÄ±, Kars, IÄŸdÄ±r, Ardahan bölgesinde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 25,06 ile Mardin, Batman, ÅžÄ±rnak, Siirt bölgesinde ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 17,50 ile Hatay, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye bölgesinde gerçekleÅŸti.

261 MADDENÄ°N FÄ°YATINDA ARTIÅž YAÅžANDI

KasÄ±m 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 108 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda ise düÅŸüÅŸ gerçekleÅŸti.

ZAM ÅžAMPÄ°YONU KURU SOÄžAN

TÜÄ°K verilerine göre KasÄ±m ayÄ±nÄ±n zam ÅŸampiyonu yüzde 50,58’li fiyat artÄ±ÅŸÄ±yla kuru soÄŸan oldu. Kuru soÄŸanÄ± yüzde 18,59’la kadÄ±n kabanÄ±, yüzde 15,29’la patates, yüzde 13,69’la kuru fasulye, 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalÄ±k, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlÄ±can takip etti.

Grafik: TÜÄ°K

ÜRETÄ°CÄ° FÄ°YAT ENDEKSÄ° YILLIK BAZDA YÜZDE 38,54 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise 2018 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 2,53 düÅŸüÅŸ gösterirken; bir önceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 36,68, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 38,54 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 25,52 artÄ±ÅŸ gösterdi.

AylÄ±k bazda madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektöründe yüzde 1,80, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düÅŸüÅŸ yaÅŸanÄ±rken; elektrik, gaz üretim ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

Bir önceki aya göre en fazla düÅŸüÅŸ; yüzde 15,49 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde yaÅŸandÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k tütün ürünleri yüzde 4,14, elektrik, gaz üretim ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yüzde 2,35, içecekler yüzde 1,78 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttÄ±ÄŸÄ± alt sektörler oldu.

Grafik: TÜÄ°K

VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ°NÄ°N ETKÄ°SÄ° SINIRLI KALDI

Yaz aylarÄ±nda yaÅŸanan döviz krizinin tüketim fiyatlarÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümet enflasyonun önüne geçebilmek için ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programÄ± ilan etmiÅŸ ve yerli üretim kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. “Gelinen durum, sadece kamu kurumlarÄ± ya da bakanlÄ±klarÄ±n mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸurmuÅŸtur” itirafÄ±yla hükümetin ekonomi politikalarÄ±nÄ±n enflasyonu engelleyemeyeceÄŸini ifade eden Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± firmalara dönük teÅŸvikler sÄ±ralanmÄ±ÅŸ ve programa dahil olan ÅŸirketlerin fiyatlarda yüzde 10 indirime gideceÄŸi belirtilmiÅŸti. 30 Ekim itibariyle kampanyaya destek veren ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2500’ü geçtiÄŸi ifade edildi. Ancak atÄ±lan bu adÄ±mlarÄ±n enflasyonun ateÅŸini düÅŸürmediÄŸini Ekim ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±yla gören hükümet 6 kalemde ek vergi indirimlerine gitti. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak; bu altÄ± kalemi ÅŸöyle sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±:

"Bunlardan birincisi, konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV oranlarÄ±nda yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasÄ±nÄ± devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim'de bitiyordu, yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Ä°kinci olarak, tapu harçlarÄ±nÄ±n yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasÄ±nÄ± da yÄ±l sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü baÅŸlÄ±k da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranÄ±nÄ± yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü baÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beyaz eÅŸya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarÄ±nÄ± yÄ±l sonuna kadar sÄ±fÄ±ra indiriyoruz. BeÅŸinci baÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1600 cc altÄ± motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasÄ±nda 15'er puanlÄ±k indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarÄ±nÄ± yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."

BAKAN ALBAYRAK ENFLASYON KONUSUNDA HALA Ä°YÄ°MSER

Enflasyon rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, “KasÄ±m ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±, Eylül ayÄ±ndaki yüksek enflasyon sonrasÄ±nda atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur” iddiasÄ±nda bulundu.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Albayrak, “Tüketici Fiyat Endeksi, KasÄ±m'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düÅŸtü. Üretici fiyatlarÄ±nda da yüzde 2,53 düÅŸüÅŸ gerçekleÅŸti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24,34'ten yüzde 20,72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düÅŸüÅŸün güçlü bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu düÅŸüÅŸ eÄŸiliminin süreceÄŸini göstermektedir” dedi.

Fiyatlardaki ‘köpüÄŸün’ ortadan kalkmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Albayrak, “Bu süreci, para ve maliye politikalarÄ±mÄ±zdaki güçlü duruÅŸ ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini AralÄ±k ayÄ±nda da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± öngörüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

FÄ°YAT ARTIÅžIYLA FÄ°Ä°LÄ° MÜCADELE YÖNTEMÄ°: DEPO BASKINLARI

Enflasyonla mücadeleyi vergi indirimleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± tutmayan hükümet; görevlendirilen mali polis ve zabÄ±talarla raflarÄ± gezip ‘fiyat’ avÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak bu ayÄ±n zam ÅŸampiyonu soÄŸan fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ üzerine Ankara PolatlÄ±’da soÄŸan depolarÄ±na baskÄ±n düzenlenip; deÄŸerinin altÄ±ndaki fiyata soÄŸan satmayan çok sayÄ±da üreticiye para cezalarÄ± kesilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:41

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