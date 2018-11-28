Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu 6 AralÄ±k'ta toplanÄ±yor

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 6 AralÄ±k'ta yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 6 AralÄ±k'ta yapacak.

DoÄŸrudan 7 milyona yakÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren asgari ücret görüÅŸmeleri 6 AralÄ±k PerÅŸembe günü, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde baÅŸlayacak. Komisyonda, iÅŸçi tarafÄ±nÄ± Türk-Ä°ÅŸ, patron tarafÄ±nÄ± ise TÄ°SK temsil edecek.

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarÄ±ndaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayÄ±plarÄ±na dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayÄ±ndan itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralÄ±k ayÄ±ndaki görüÅŸmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden deÄŸil 2 bin lira üzerinden yapÄ±lmasÄ±nÄ± gündeme getirmiÅŸti.

Atalay, geçen hafta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak Türk-Ä°ÅŸ heyeti konusunda da deÄŸiÅŸikliÄŸe gideceklerini belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yÄ±l ilk kez bir asgari ücretli iÅŸçi de yer alacak. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z komisyon üyelerine asgari ücretle nasÄ±l geçindiÄŸini anlatacak” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Asgari ücreti, yasa gereÄŸi iÅŸçi, patron ve devlet temsilcisi 5’er kiÅŸi olmak üzere toplam 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 11:45

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