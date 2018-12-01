CHP'den '2 bin 200 lira asgari Ã¼cret' teklifi

CHP, 2019 yÄ±lÄ±nda asgari Ã¼cretin 2 bin 200 TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu.

CHP, 2019 yÄ±lÄ±nda asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngören kanun teklifini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sundu.

DHA'dan Mustafa TurapoÄŸlu'nun habrine göre, CHP grup baÅŸkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, asgari ücretin 2019 yÄ±lÄ±nda 2 bin 200 TL'ye çÄ±karÄ±lmasÄ±, asgari ücretteki vergi yükünün kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapÄ±sÄ±nÄ±n yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu.

CHP'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL olmasÄ±nÄ±, bu ücretin TÜÄ°K tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak yayÄ±mlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi'ndeki artÄ±ÅŸ oranlarÄ± ile milli gelirdeki artÄ±ÅŸ oranlarÄ± doÄŸrultusunda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Teklif, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuna, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± ya da görevlendireceÄŸi bir temsilcinin baÅŸkanlÄ±k yapmasÄ±, komisyonda ÇalÄ±ÅŸma Genel Müdürü veya yardÄ±mcÄ±sÄ±, TÜÄ°K Ekonomik Ä°statistikler Dairesi BaÅŸkanÄ± veya yardÄ±mcÄ±sÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç iÅŸçi konfederasyonu tarafÄ±ndan seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok iÅŸvereni bulunduran iÅŸveren kuruluÅŸunun seçeceÄŸi üç temsilci ile YÖK tarafÄ±ndan farklÄ± üniversitelerden görevlendirilecek üç öÄŸretim üyesinin bulunmasÄ±nÄ± öngörüyor. Teklif, asgari ücreti iÅŸçiye ödemeyen veya eksik ödeyen iÅŸverene idari para cezasÄ± verilmesini de içeriyor.

TÜRKÄ°YE'DE ASGARÄ° ÜCRET Ä°LE ÇALIÅžAN SAYISI ARTTI

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de asgari ücret ile çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukça yüksek düzeyde olduÄŸu belirterek, ÅŸöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 yÄ±lÄ± Ä°statistik YÄ±llÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, Türkiye'de asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 5 milyon 640 bin 940 kiÅŸidir. Bu rakamlara kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomide çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler dahil deÄŸildir. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdam oranÄ± TÜÄ°K verilerine göre yüzde 34'tür. Bu nedenle bu rakamÄ±n 8 milyona yakÄ±n olduÄŸunu da söylemek mümkündür. Bu çerçevede yaklaÅŸÄ±k 8 milyon çalÄ±ÅŸanÄ±n geçimini saÄŸlayan asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazÄ±k ki uluslararasÄ± sözleÅŸmelere ve Anayasa'da tanÄ±mlanan çalÄ±ÅŸma hakkÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu gibi, hakkaniyetli ve adaletli de deÄŸildir. Mevcut asgari ücret ne yazÄ±k ki, bir geçim ücreti olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hali hazÄ±rdaki 2 bin 029,50 TL brüt asgari ücretten net bin 603.12 TL ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kiÅŸilik bir ailenin asgari gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±lamaktan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çerçevede, bu ücretin en azÄ±ndan geçimlik ücret seviyesine çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Dünyada asgari ücret uygulanan ülkelerde asgari ücretliler birçok mekanizma ile ayrÄ±ca korunmaktadÄ±rlar. Aile ve çocuk yardÄ±mlarÄ±, iÅŸsizlik sigortasÄ±, negatif gelir vergisi ve gelir vergisi kredileri bu uygulamalarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Türkiye'de ise asgari ücretlilerin korunduÄŸu herhangi bir sistem bulunmamaktadÄ±r." (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 12:51

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