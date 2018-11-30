ODTÃœ iÅŸÃ§ilerinden asgari Ã¼cret Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: Ã–nce bizimle toplantÄ± yapÄ±n

ODTÃœ'de Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler sendikalarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor: 'Bizimle toplantÄ± yapÄ±p, mÃ¼zakereleri taleplerimiz Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼n'

Hüseyin Ä°NANÇ

Ankara

Türk-iÅŸ ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n örgütlü olduÄŸu ODTÜ’de çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, aralÄ±k ayÄ±nda belirlenecek asgari ücret için sendikalarÄ±na çaÄŸrÄ± yaptÄ±: “Bizimle toplantÄ± yapÄ±p, müzakereleri taleplerimiz üzerinden yürütün.” Sendikalara çaÄŸrÄ± yapan iÅŸçiler, asgari ücretin artmasÄ± için birlik olmak gerektiÄŸine dikkat çekti.

KonuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler arasÄ±nda 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir ODTÜ’de çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de var, daha yeni iÅŸe girenler de. Hangi iÅŸçiyle konuÅŸsak ilk duyduÄŸumuz söz, “Bu asgari ücret yetersiz” oluyor. Asgari ücretin 1603 lira olduÄŸunu, Asgari Geçim Ä°ndirimi (AGÄ°) ile birlikte 1700 TL civarÄ± ücret aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, bu ücretle geçinemediklerini dile getiriyor.

Asgari ücretin kaç lira olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda ise iÅŸçilerin kendi arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma sürüyor. Bekar bir kadÄ±n iÅŸçi, “En azÄ±ndan 2 bin 500 TL olmalÄ±” deyince arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tepkisi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. BaÅŸka bir kadÄ±n iÅŸçi ise “2 bin 500 TL ile bir ev nasÄ±l geçinecek, en az 3 bin TL olmalÄ±” diyor.

‘ÇOCUÄžUN GÜNLÜK BEZÄ°NE BÄ°LE YETMEZ’

Ä°ÅŸçilerin genel talebi asgari ücretin 3 bin TL civarÄ±nda olmasÄ± yönünde. Eskiden metal fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi “3 bin TL ile insanca yaÅŸanÄ±r mÄ±, yaÅŸanmaz ama bugünden biraz daha rahat yaÅŸarÄ±z” diyor.

Sohbetimize dahil olan bir diÄŸer iÅŸçi ise “Asgari ücret, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda olmamalÄ±” diyor. Devletin maaÅŸlara ek olarak verdiÄŸi yardÄ±m ücretlerinin de gülünç olduÄŸunu ifade eden iÅŸçi “Benim çocuÄŸum için aylÄ±k 10 TL sözde yardÄ±m yapÄ±yor devlet, o para çocuÄŸun bir günlük bezine yetmiyor” diyerek maaÅŸa ilave edilen yardÄ±mlarÄ±n da yeniden düzenlenmesini istiyor.

DAHA NASIL FEDAKARLIK YAPALIM?

Hükümetin iÅŸçilerden fedakarlÄ±k istemesine de tepkililer. “Zaten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ belli, nasÄ±l fedakarlÄ±k yapalÄ±m?” diyen bir iÅŸçi ÅŸöyle devam ediyor: “Onca köprü yapÄ±ldÄ±, oralara para hep bulundu; bize mi para bulamÄ±yorlar? O zaman o köprüleri yapmayacaklardÄ±.”

Bir baÅŸka iÅŸçi ise 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat ondan önceki tüm seçimlerde hep AKP’ye oy verdiÄŸini anlatÄ±yor. O dönem çevresinde “Tayyipçi” olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi, “Ne deÄŸiÅŸti?” diye sormamÄ±z üzerine, onca fedakarlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± fakat Rahip Brunson’un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda AKP’ye yönelik güvenini kaybettiÄŸini ifade ediyor.

Milletvekili maaÅŸlarÄ±na yapÄ±lan zammÄ± hatÄ±rlatan diÄŸer bir iÅŸçi ise “Milletvekilleri 4 yÄ±lda emekli oluyorlar, biz kaç bin gün prim ödememize raÄŸmen yaÅŸtan dolayÄ± emekli olamÄ±yoruz. Onlara yüzde 26 zam yapÄ±lÄ±yorsa, bize de aynÄ± zam yapÄ±lsÄ±n” dedi.

TaÅŸerondan kadroya geçiÅŸ sürecini de eleÅŸtiren iÅŸçi, “Devlet sözde bir kadro verdi de ne deÄŸiÅŸti? DeÄŸiÅŸen sadece kimliÄŸimiz oldu” diyor.

SENDÄ°KALAR DAHA ETKÄ°N OLSUN

Ä°ÅŸçiler, ODTÜ’de örgütlü olan Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Tez-Koop-Ä°ÅŸ ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ sendikalarÄ±nÄ±n mevcut durumundan ÅŸikayetçi. SendikasÄ±nÄ± etkisiz kalmakla eleÅŸtiren bir iÅŸçi “BaÅŸtemsilcinin bir odasÄ± bile yok, iÅŸçinin bir ÅŸikayeti olsa nereye gidip derdini anlatacaÄŸÄ± bile belli deÄŸil” derken, sendikalarÄ±n iÅŸçilerle toplantÄ±lar yaparak iÅŸçilerin taleplerini asgari ücret müzakereleri sÄ±rasÄ±nda dile getirmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.

KonuÅŸtuÄŸumuz bir kadÄ±n iÅŸçi de, Türk-Ä°ÅŸ heyetinde asgari ücretli kadÄ±n bir iÅŸçinin yer almasÄ±nÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek devam ÅŸöyle devam etti: “Asgari ücret müzakerelerinde oraya katÄ±lanlar oturum baÅŸÄ±na para alÄ±yorlar ama sonucunda bize çÄ±kan zam belli.”

Asgari ücretin artmasÄ± için iÅŸçilerin birlik olmasÄ± gerektiÄŸini belirten iÅŸçiler, “Ä°ÅŸçiler birlik olursa grev de yaparlar, miting de yaparlar. Öncelikle birlik olunmasÄ± lazÄ±m” diyorlar.

KADROYA GEÇTÄ°LER AMA YEMEÄžÄ° Ä°KÄ° KATINA YÄ°YORLAR

KonuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçilerin çoÄŸu asgari ücret ve zamlar gibi tüm ülkeyi etkileyen sorunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ODTÜ’de yaÅŸanan sorunlardan da bahsediyor. “ODTÜ yönetimi dÄ±ÅŸarÄ±dan çok demokratik görünüyor da burada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler yönetimin o yüzünü hiç göremedi” diyen bir iÅŸçi, taÅŸerondan kadroya geçen iÅŸçilerin ODTÜ yönetimi tarafÄ±ndan hâlâ taÅŸeron gibi görüldüÄŸünü ve kendileri ile eskiden beri kadrolu olan iÅŸçiler arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

“ODTÜ bizi içine hiç sindiremedi” diyen bir iÅŸçi, diÄŸer çalÄ±ÅŸanlarla mesailerinin, öÄŸle aralarÄ±nÄ±n bile farklÄ± olduÄŸunu anlatÄ±yor ve çarpÄ±cÄ± bir örnek veriyor: Yemekhanede aynÄ± yemeÄŸi yiyoruz ama diÄŸer personel 3.40 TL öderken biz 6.40 TL’den yiyoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 19:10

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