Ukrayna Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko: Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getireceğiz ve bunun tamamen adil olduğunu düşünüyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Ukrayna vatandaşlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını belirterek, “Rus vatandaşlarına ise kısıtlamalar getireceğiz” dedi.

Poroşenko, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi sonrası halka itidal çağrısı yaparak, “Marketlere tuz ve kibrit almak için koşmayın. Ukrayna vatandaşlarının bankalardaki parasına, döviz işlemlerine veya yurt dışı seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek” ifadesini kullandı.

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Ülkedeki Rus vatandaşlarına yönelik uyarıda bulunan Poroşenko, “Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getireceğiz ve bunun tamamen adil olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti. (AA)

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