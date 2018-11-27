AKP'de Ankara ve Ä°zmir dahil 20 belediye baÅŸkan adayÄ± daha aÃ§Ä±klandÄ±

AKP'de 20 ilin daha belediye baÅŸkan adaylarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ankara'da Mehmet Ã–zhaseki, Ä°zmir'de Nihat Zeybekci belediye baÅŸkan adayÄ± oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9'u büyük ÅŸehir 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda açÄ±kladÄ±.

BeklendiÄŸi gibi Ankara için Mehmet Özhaseki, Ä°zmir için Nihat Zeybekci'nin ismi ilan edildi.

AKP'de böylece 60 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n ismi açÄ±klanmÄ±ÅŸ oldu. Kalan adaylar, ErdoÄŸan'Ä±n Güney Amerika ziyareti sonrasÄ± açÄ±klanacak. Bu isimler arasÄ±nda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olmasÄ± beklenen Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da var.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± isimler ÅŸöyle:

Afyon: Mehmet Zeybek (AKP eski il baÅŸkanÄ±)

Ankara: Mehmet Özhaseki (AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±)

BalÄ±kesir: Yücel YÄ±lmaz (Karesi Belediye BaÅŸkanÄ±)

Bingöl: Erdal ArÄ±kan (Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü)

Çanakkale: Ayhan Gider (26. dönem milletvekili)

ÇankÄ±rÄ±: Hüseyin Boz (ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±)

Çorum: Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n (Hitit Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi)

EskiÅŸehir: Burhan SakallÄ± (OdunpazarÄ± Eski Belediye BaÅŸkanÄ±)

Hatay: Ä°brahim Güler (AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±)

Ä°zmir: Nihat Zeybekci (Eski Ekonomi BakanÄ±)

Karaman: Mahmut Sami Åžahin (Konya BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis BaÅŸkan Vekili)

Konya: UÄŸur Ä°brahim Altay (Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±)

Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman (Mardin eski Belediye BaÅŸkan AdayÄ±)

MuÅŸ: Feyat Asya (MuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ±)

Sakarya: Ekrem Yüce (ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±)

Sivas: Hilmi Bilgin (Sivas eski Milletvekili adayÄ±)

Tokat: Eyüp EroÄŸlu (Tokat Belediye BaÅŸkanÄ±)

Trabzon: Murat ZorluoÄŸlu (Van Valisi)

UÅŸak: Mehmet ÇakÄ±n (AKP UÅŸak Ä°l BaÅŸkanÄ±)

Yozgat: Celal Köse (AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±)

ZEYBEKCÄ° VE ÖZHASEKÄ° TEBRÄ°KLERÄ° KABUL ETTÄ°

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± ve Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak açÄ±klanan Nihat Zeybekci ile Mehmet Özhaseki'nin grup toplantÄ±sÄ± öncesi tebrikleri kabul ettiÄŸi görüldü.

40 BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI AÇIKLANMIÅžTI

ErdoÄŸan, cumartesi günü AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 büyük ÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ToplantÄ±da, Ankara, Ä°zmir, BalÄ±kesir, Trabzon, EskiÅŸehir, Hatay, Konya, Mardin, MuÄŸla ve Sakarya büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, ÇankÄ±rÄ±, Çorum, Karaman, MuÅŸ, UÅŸak, Yozgat ve Sivas'Ä±n belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirildi.

Nihat Zeybekci kimdir?

Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

ERDOÄžAN'IN GRUP KONUÅžMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AKP grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

"Sancaktepe'de askeri helikopterin düÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

AKDENÄ°Z'DE BÄ°ZE ENGEL OLMAK Ä°STEYENLERE HADLERÄ°NÄ° BÄ°LDÄ°RÄ°RÄ°Z

Türkiye'nin hem siyasette hem de bölgesinde ve dünyada önemli geliÅŸmeler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir dönemden geçiyoruz. Akdeniz'de, Ege ve KÄ±brÄ±s'ta haklarÄ±mÄ±z meselesi eskiden beri Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduÄŸu meselelerdendir. Son dönemde bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çÄ±kar çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n konusu olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArkasÄ±na kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Güney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nin pervasÄ±z hareketleri tehdit haline gelmiÅŸtir. Ülkemizi adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, KÄ±brÄ±s meselesinde de kendi haklarÄ±nÄ± savunamaz hale getirme gayretleri beni üzmüÅŸtür. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlÄ±yÄ±z.

FÄ±rsatçÄ±lÄ±k kötüdür, uluslararasÄ± iliÅŸkilerde çok daha kötüdür. HaklarÄ± olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Mülteci akÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda tir tir titreyenler konu petrol ve ekonomik rant olduÄŸunda aslan kesiliyorlar. BunlarÄ±n hangisi insan haklarÄ±ndan yana? Türkiye olarak kendi tezlerimizden en küçük taviz vermeyeceÄŸiz.

RUSYA VE UKRAYNA'YA DÄ°YALOG ÖNERÄ°SÄ°

Karadeniz'de ise bir baÅŸka gerilim tÄ±rmanÄ±yor. Rusya-Ukrayna hadiselerinin yeniden alevlenmiÅŸ olmasÄ±ndan üzüntü duyuyoruz. Ä°ki ülkeyi de yakÄ±n dostu olarak gören Türkiye olarak Karadeniz'in bir an önce barÄ±ÅŸ denizi haline gelmesini istiyoruz. SorunlarÄ±nÄ± diyalog yoluyla çözmeleri çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± tekrarlÄ±yoruz.

Suriye meselesi öncelikli olmayÄ± sürdürüyor. Suriye'de tek ilkeli duruÅŸu sergileyen ülke biziz. DEAÅž bahanesiyle herkes Suriye topraklarÄ±nda rant peÅŸinde koÅŸarken biz risk alarak sahaya girdik, bu terör örgütüne en büyük darbeyi vurduk. DEAÅž'a karÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyenler DEAÅž'a karÅŸÄ± en ufak bir mücadele vermiyor. DEAÅž balonunu FÄ±rat KalkanÄ± patlattÄ±. Suriye'de DEAÅž yoktur, DEAÅž görüntüsü altÄ±nda Suriye'yi, bölgeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak için yedekte bekletilen birtakÄ±m küçük çeteler vardÄ±r. Bölgenin petrolünü iÅŸletmek için DEAÅž bahanesiyle iÅŸgallerini sürdüren terör örgütleri ve onlarÄ± destekleyenler bulunduklarÄ± yerlerden çÄ±karsa mesele çözülür. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kaldÄ±rmayÄ± taahhüt ediyoruz.

Kandil'e ödül koyanlar YPG ile iÅŸ tutuyor. Kandil'dekilerin, daÄŸlara kaçÄ±rÄ±lan kÄ±zlarÄ±n kadÄ±nlarÄ±n ne hale getirildiÄŸini iÅŸte artÄ±k mÄ±zrak çuvala sÄ±ÄŸmÄ±yor, tüm dünya izliyor. Ne yazÄ±k ki onlardan doÄŸan çocuklar da Avrupa'da ÅŸurada burada satÄ±lÄ±yor.

'MGK'DE ÖNEMLÄ° KARARLAR ALACAÄžIZ'

Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸimiz MGK'de çok önemli kararlar alacaÄŸÄ±z. Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artÄ±k yolun sonuna geldiklerini görecekler. Teröristlerin önünden çekilirlerse Türkiye'nin yanÄ±nda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± anlayacaÄŸÄ±z. Aksi takdirde kendi bekamÄ±z için ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z.

'BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K AK PARTÄ°'NÄ°N Ä°ÅžÄ°DÄ°R'

Mahalli seçimlere iÅŸte böylesi bir dönemden geçerek gidiyoruz. Birazdan 20 adayÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Güney Amerika dönüÅŸü kalan belediye baÅŸkan adaylarÄ±mÄ±zÄ± da açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceÄŸiz. 2019 için gönül belediyeciliÄŸimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z. Belediyecilik AK Parti'nin iÅŸidir. Biz eserlerimizle konuÅŸuruz, muhalefet gibi sabah yalan akÅŸam yalanlarla deÄŸil. Varsa eserin konuÅŸ. Milletin evinin önünden çöpünüzü düzenli olarak alamÄ±yorsanÄ±z, musluÄŸundan suyunu akÄ±tamÄ±yorsanÄ±z millet size mazeretini sormaz, biletini keser gönderir. Bazen söylüyorum, ana muhalefet rahatsÄ±z oluyor. Ä°stanbul'da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda musluklardan su akmayan, daÄŸ gibi çöpleri olan bir CHP'den belediyeyi aldÄ±m. Ümraniye'de 39 kiÅŸi çöp daÄŸÄ± patlamasÄ± sonucu öldüÄŸünde belediye baÅŸkanÄ± CHP'liydi. Niye rahatsÄ±z oluyorsunuz? Ha bizim partimizde de böyle isimler varsa, yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±z.

CHP, tek parti döneminden beri hizmetten, yatÄ±rÄ±mdan uzak ÅŸekilde belediyeleri adeta zehirlemiÅŸtir. YalnÄ±zca teslim aldÄ±ÄŸÄ± kesimlerden oy alabilmektedirler. ÅžiÅŸli, KadÄ±köy, BeÅŸiktaÅŸ'taki sonuçlara bakÄ±n. Bugün KadÄ±köy'den Pendik'e belediyenin raylÄ± sistemiyle gitmiyorsunuz, büyükÅŸehirin raylÄ± sistemiyle gidiyorsunuz. Ben Ä°stanbul'a baÅŸkan olduÄŸum zaman benden önceki belediyenin aldÄ±ÄŸÄ± meÅŸhur Ä°karus vardÄ±. BunlarÄ±n ne klimasÄ± vardÄ± ne temizdi. Ä°lk iÅŸimiz o Ä°karus'larÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na hibe olarak gönderdik. Ä°nsanÄ±ma bu yakÄ±ÅŸmazdÄ±. Süratle Mercedes marka otobüsleri aldÄ±k. AltyapÄ± diye bir ÅŸey yoktu. Susuzluk almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyordu. Bütün bunlardan insanÄ±mÄ±zÄ± kurtarÄ±rken burasÄ± KadÄ±köy'dür CHP'lidir, BeÅŸiktaÅŸ'tÄ±r CHP'lidir demedik. Herkese aynÄ± hizmeti götürdük. BüyükÅŸehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± bekliyor. Ona göre adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacak.

CHP'ye gönül veren seçmen kardeÅŸlerime diyorum ki gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete dur diyelim. Sizlere Ä°stanbul'da nasÄ±l hizmetler verdiÄŸimizi biliyorsunuz. Ä°zmir de susuzluktan kavruluyordu, Ä°zmir'in susuzluk sorununu yine biz çözdük. Ä°ZBAN yine bizimle yapÄ±ldÄ±. Åžu anda Körfez kokuyor. AynÄ± Haliç'in ben devraldÄ±ÄŸÄ±m zamandaki haline dönüÅŸtürdüler Haliç'i." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:14

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