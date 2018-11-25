DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

DÃ¼nyanÄ±n her yerinde kadÄ±nlar, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadele iÃ§in bugÃ¼n sokaklara Ã§Ä±kÄ±yor.

Tüm dünyada artan kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± bugün Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan OrtadoÄŸu’ya kadÄ±nlar evde, sokakta, iÅŸ yerinde yaÅŸanan cinsiyetçi ÅŸiddeti protesto ediyor.

Avrupa’daki birçok eylem dünden (24 KasÄ±m) itibaren baÅŸladÄ±. KadÄ±nlar Ä°talya’da #NonUnaDiMeno (Bir eksik olmayacaÄŸÄ±z) sloganÄ±yla dün 14.00’te Piazza della Repubblica’da baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemleri hafta boyunca bir dizi etkinlikle devam ettirecekler. Fransa’da#NousAussi (Biz de) kampanyasÄ± altÄ±nda birleÅŸen 60’Ä±n üzerinde örgüt “Cinsel ve Cinsiyetçi Åžiddete KarÅŸÄ± Yürüyoruz” sloganÄ±yla yürüyüÅŸler gerçekleÅŸtirdi. KadÄ±nÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± korumasÄ± gereken yasalarÄ±n kaÄŸÄ±t üzerinde kaldÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapan onlarca BelçikalÄ± örgüt yasalarÄ±n hayata geçirilmesi talebiyle bugün 13.30’da Place Poelaert’ten baÅŸlayarak kitlesel bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirecek.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddetin, toplu cinayetlerin ve mezarlarÄ±n, kürtaj yasaklarÄ± yüzünden yaÅŸanan ölümlerin ve hapis cezalarÄ±nÄ±n gündemden düÅŸmediÄŸi Orta ve Latin Amerika ülkelerinde kadÄ±na ve kÄ±z çocuklarÄ±na yönelik ÅŸiddeti, cinsel taciz ve istismarÄ± protesto amaçlÄ± bu hafta boyunca devam eden bir dizi etkinlik bugün yapÄ±lacak protestolarla sokaÄŸa taÅŸacak. Kolombiya ve Brezilya gibi saÄŸcÄ± hükümetlerin yönettiÄŸi Latin Amerika ülkelerinde erkeklerin uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetin yanÄ± sÄ±ra devlet ÅŸiddeti de kadÄ±nlarÄ±n hedefinde.

KadÄ±nlarÄ±n yüzde 70’inin ÅŸiddetin en az bir türüne maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi Hindistan’da kadÄ±nlar BM tarafÄ±ndan desteklenen küresel “Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± 16 Günlük Aktivizm” adlÄ± küresel kampanyadan da faydalanarak ev içinde ve iÅŸyerinde ÅŸiddete, özellikle de toplu tecavüzlere karÅŸÄ± harekete geçiyorlar. 2016 yÄ±lÄ±nda 75 bin kadÄ±n ve çocuÄŸun tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Asya ülkesinde bu yÄ±l açÄ±klanan bir rapora göre her 15 dakikada bir çocuk tecavüze uÄŸruyor.

Ä°ÅžYERÄ°NDE CÄ°NSÄ°YETÇÄ° ÅžÄ°DDETE ÖZEL VURGU

Her yÄ±l KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü 25 KasÄ±m’dan baÅŸlayarak 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’de sona eren “Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± 16 Günlük Aktivizm” kampanyasÄ±na öncülük eden KadÄ±nlarÄ±n Küresel LiderliÄŸi Merkezi bu yÄ±lÄ±n mücadele temasÄ±nÄ± “ÇalÄ±ÅŸma DünyasÄ±nda Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete Son” olarak duyuyordu.Bu yÄ±lki temanÄ±n, geçtiÄŸimiz yÄ±l 92 ülkede 700 örgütün katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen “EÄŸitimde Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete Birlikte Son Verebiliriz” kampanyasÄ±nÄ±n birikimi üzerine inÅŸa edildiÄŸini belirten Merkez, ÅŸiddetin olaÄŸanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tüm kurumlarÄ± hedefe koyduklarÄ±nÄ± ve sistematik bir dönüÅŸüm için bastÄ±racaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ÅžYERÄ°NDE KADINA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDETE KARÅžI ILO SÖZLEÅžMESÄ° TALEBÄ°

KampanyalarÄ±nda kamuoyunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmaktan sorumluluk almaya bir dönüÅŸümü önemsediklerini belirten Merkez, bu yÄ±ldan baÅŸlayarak önümüzdeki 2 yÄ±l boyunca iÅŸyerlerinde yaÅŸanan cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddetle mücadeleyi özel bir gündem olarak ele alacaklarÄ±nÄ± duyurdu. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n en büyük orta vadeli hedeflerinden biri 2015 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayarak iÅŸyerinde kadÄ±n ve erkeklere ÅŸiddet ve tacizin önlenmesine yönelik bir dizi çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan ILO’nun Haziran 2019’daki toplantÄ±sÄ±nda iÅŸyerinde cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddetin önlenmesi için baÄŸlayÄ±cÄ± bir sözleÅŸme çÄ±karmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. ILO’nun geçtiÄŸi yÄ±lki toplantÄ±sÄ±nda baÄŸlayÄ±cÄ± bir ILO sözleÅŸmesi ile yasal olarak baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan bir ILO önergesi çÄ±karmak ÅŸeklinde gündeme gelen tartÄ±ÅŸmada, KadÄ±nlarÄ±n Küresel LiderliÄŸi Merkezi ve birçok sendika önergeyle desteklenmiÅŸ yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan bir ILO sözleÅŸmesi talep ediyor. ILO SözleÅŸmesi çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik kampanya #ILOendGBV (ILO cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddete son ver) sloganÄ± ve etiketiyle yaygÄ±nlaÅŸacak.

ULUSLARARASI SENDÄ°KA FEDERASYONLARI ILO SÖZLEÅžMESÄ° Ä°ÇÄ°N BASTIRDI

172 ülkede 401 örgütten 30 milyon eÄŸitim emekçisini kapsayan, Türkiye’den EÄŸitim Sen’in de üyesi olduÄŸu uluslararasÄ± eÄŸitim emekçileri sendikalarÄ± federasyonu Education International (EI) da bu yÄ±l 25 KasÄ±m’da iÅŸyerinde cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddeti ana gündem olarak ele alan ve ILO SözleÅŸmesi için bastÄ±ran kurumlardan biri. Genel Sekreter David Edwards 25 KasÄ±m ile ilgili açÄ±klamasÄ±nda “Ä°ÅŸyerinde ÅŸiddet, eÄŸitim sektöründe hayatÄ±n gerçek bir meselesi, Avustralya’dan Kanada’ya, Güney Afrika’dan Almanya’a, Arjantin’den Norveç’e dünyanÄ±n her yerindeki Education International üyesi örgütler meseleye dikkat çekiyor” diyerek sorunun küresel boyutunu vurguladÄ±.

39 ülkeden 89 sendika konfederasyonunun baÄŸlÄ± olduÄŸu Avrupa SendikalarÄ± Konfederasyonu (ETUC) Sekreteri Montserrat Mir ise “AB hükümetlerinin bu yÄ±l üzerinde anlaÅŸÄ±lan [ILO] metnini sulandÄ±rmak istediklerini biliyoruz. UmarÄ±z tutumlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirirler. Hükümetlerin de desteÄŸiyle, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±na ÅŸiddet, iÅŸverenler, sendikalar ve sendika üyeleri tarafÄ±ndan ortadan kaldÄ±rÄ±labilir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. 163 ülkede örgütlü 331 sendika konfederasyonunun üye olduÄŸu UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ise “Åžiddet ve taciz insanlarÄ±n yaÅŸamÄ±na ve geçimine mal oluyor. Milyonlarca kadÄ±nÄ± ve ailelerini etkiliyor. Önümüzdeki yÄ±l, ILO ÅŸiddetsiz ve tacizsiz bir çalÄ±ÅŸma dünyasÄ±na giden yolda büyük bir adÄ±m atma olanaÄŸÄ±na sahip. Hükümetleri ve iÅŸverenleri bize katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

ITUC’un 2017’de yaptÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rmaya göre ev içi ÅŸiddet gören kadÄ±nlarÄ±n yüzde 75’i iÅŸyeri performansÄ±nÄ±n kötü etkilendiÄŸini belirtirken yüzde 10’u evde gördüÄŸü ÅŸiddet yüzünden iÅŸini kaybettiÄŸini aktarÄ±yor. Tacize maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 30 ila 40’Ä± tacizcisiyle aynÄ± iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydediyor. Her 3 kadÄ±ndan 1’inin ÅŸiddet gördüÄŸü dünyamÄ±zda, bu rakamlar kadÄ±nlarÄ±n hem evde hem de iÅŸyerlerinde bir ÅŸiddet cenderesi altÄ±nda yaÅŸayÄ±p çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlar nitelikte.

KAYIT DIÅžI ÇALIÅžAN 740 MÄ°LYON KADIN ÅžÄ°DDETE KARÅžI KORUNMASIZ

ILO’nun bu yÄ±l nisan ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± istatistiklere göre dünyanÄ±n çalÄ±ÅŸan nüfusunun yüzde 60’Ä± kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu oranÄ±n az geliÅŸmiÅŸ ülkelerde yüzde 70’e vardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Bu kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomide korunmasÄ±z, güvencesiz ve esnek koÅŸullarda istihdam edilen 2 milyar insan olduÄŸu anlamÄ±na geliyor. ILO kayÄ±tlarÄ±na göre bunun yüzde 58’ini kadÄ±nlar oluÅŸturuyor.KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamdaki kadÄ±nlar için çalÄ±ÅŸan uluslararasÄ± bir aÄŸ olan WIEGO yeryüzünde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan en az 740 milyon kadÄ±nÄ±n ÅŸiddete karÅŸÄ± yasal korunmadan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Bu yÄ±l ILO’nun 80 ülkede araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinde ÅŸiddet ve taciz vakalarÄ±nÄ±n çoÄŸunun yasal bir istihdam sözleÅŸmesi dahilinde kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak raporlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± içermediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen WIEGO, örneÄŸin, 80 ülkenin 20’sinde ev iÅŸçilerinin, 8’inde ücretsiz aile iÅŸçilerinin çalÄ±ÅŸma hukukundan dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu tarÄ±m sektörü dÄ±ÅŸÄ±nda, ev iÅŸçiliÄŸi, sokak satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve atÄ±k toplama gibi iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n birçoÄŸu hem iÅŸverenin ve toplumdaki bireylerin ÅŸiddetine ve cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±na hem de göçmenlik polisinin uyguladÄ±ÄŸÄ± devlet ÅŸiddetine karÅŸÄ± en korunmasÄ±z gruplarÄ± oluÅŸturuyor.

WIEGO “Åžiddet ve KayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± ÇalÄ±ÅŸma” adlÄ± bildirisinde, ev eksenli üretimde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firmalarla ara buluculuk yapan kiÅŸilerin kadÄ±nlara ödeme yapmamasÄ± sonucunda maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ekonomik ÅŸiddetin yanÄ± sÄ±ra ücretini alamayan kadÄ±nlarÄ±n bir de hane halkÄ±ndan erkeklerin fiziksel ÅŸiddetine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. UluslararasÄ± Ev Ä°ÅŸçileri Federasyonu (IDWF) ise ev iÅŸçileri için iÅŸyeri denen yerin iÅŸverenin kamuya kapalÄ±, izole, özel mülkü olmasÄ±ndan kaynaklÄ± ÅŸiddetin biçimlerinin çeÅŸitlendiÄŸine dikkat çekiyor. Ev iÅŸçileri, zorla borçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸma, tecavüz ve cinayet gibi ÅŸiddetin en uç örneklerini yaÅŸarken göçmen bir ev iÅŸçisi olmak bu durumu daha da katmerleÅŸtiriyor.

BM'NÄ°N 25 KASIM SLOGANI: BENÄ° DE DUY!

Her yÄ±l BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±n Biriminin (UN Women) öncülüÄŸünde örgütlenen “KadÄ±na Yönelik Åžiddeti SonlandÄ±rmak için BÄ°RLEÅžÄ°N” ya da kÄ±sa adÄ±yla UNiTE kampanyasÄ±nÄ±n bu yÄ±lki sloganÄ±, Hollywod yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n iÅŸyerinde tacize dikkat çekmek için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± #MeToo (Ben de) kampanyasÄ±na atÄ±fta bulunarak “Orange the World: #HearMeToo” (DünyayÄ± turuncuya boya: #BeniDeDuy) olarak belirlendi.

BM, KadÄ±nlarÄ±n LiderliÄŸi Küresel Merkezinin 1991’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü olan 25 KasÄ±m’dan 10 AralÄ±k Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü’ne kadar “16 günlük eylem planÄ±” kapsamÄ±nda birçok organizasyona destek olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu süre zarfÄ±nda, UNiTE kampanyasÄ± bileÅŸenlerinin, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki kadÄ±n hareketleriyle ortak etkinlik ve eylemler düzenlemesi ve yasa koyucularla diyaloÄŸun geliÅŸtirilmesi bekleniyor.

BM KadÄ±n Birimi kampanya sloganÄ±nÄ± 25 Eylül’de sosyal medyadan ilan etmiÅŸ, 25 Ekim’de tüm UNiTE bileÅŸenlerine kendi ülkelerinde farkÄ±ndalÄ±k yaratacak etkinlikler yapmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Bugün BM’nin New York’taki binasÄ±nda düzenlenecek olan KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü töreniyle 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde son bulacak 16 günlük eylem planÄ± da baÅŸlatÄ±lacak. Bu süre zarfÄ±nda 29 KasÄ±m UluslararasÄ± KadÄ±nlarÄ±n Ä°nsan HaklarÄ± Günü ile 1 AralÄ±k Dünya AIDS Günü özel olarak deÄŸerlendirilecek. KadÄ±na ve kÄ±z çocuklarÄ±na ÅŸiddete dikkat çekmek için her ayÄ±n 25’ini “Turuncu Gün” ilan eden BM, kampanya boyunca #OrangeUrWorld (DünyanÄ± turuncuya boya), #OrangeTheWorld (DünyayÄ± turuncuya boya), #HearMeToo (Beni de duy), #EndVAW (KadÄ±na Yönelik Åžiddete Son) etiketleriyle sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM VERÄ°LERÄ°

* Her 3 kadÄ±ndan ve kÄ±z çocuÄŸundan 1’i hayatÄ±nda fiziksel ve/ya cinsel ÅŸiddete maruz kalmÄ±ÅŸ, birçoÄŸu da yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan.

* Evli ya da bir iliÅŸki içerisindeki kadÄ±nlarÄ±n sadece yüzde 52’si cinsel iliÅŸki, doÄŸum kontrolü ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda kendi kararlarÄ±nÄ± alabilir durumda.

* Tüm dünyada bugün hayatta olan neredeyse 750 milyon kadÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndan önce evlenmiÅŸ, 200 milyon kadÄ±n ve kÄ±z çocuÄŸu sünnete maruz kalmÄ±ÅŸ.

* Ä°nsan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± maÄŸduru olanlarÄ±n yüzde 71’i kadÄ±nlar ve kÄ±z çocuklarÄ±, kaçakçÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalan her 4 kadÄ±n ve kÄ±z çocuÄŸundan 3’ü cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸ.

* KadÄ±nlara yönelik ÅŸiddet, kanser hastalÄ±ÄŸÄ± ölüme ciddi bir ölüm sebebi, tüm dünyada trafik kazalarÄ±nÄ±n ve sÄ±tmanÄ±n toplam sebep olduÄŸundan daha fazla saÄŸlÄ±k sorununa neden oluyor.

Derleyen: Fulya ALÄ°KOÇ

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 07:23

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