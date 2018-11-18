â€˜Kocaeliâ€™de iÅŸÃ§i intiharlarÄ± ve kalp krizi oranÄ± ortalamanÄ±n Ã¼stÃ¼nde'

Kocaeli Ä°SÄ°G Meclisinin raporuna gÃ¶re Kocaeli, Ä°stanbul'dan sonra en Ã§ok iÅŸ cinayeti yaÅŸanan kent. Kentte kalp krizi ve intihar oranÄ± da yÃ¼ksek.

Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi, düzenlediÄŸi toplantÄ±da 2018’in 10 ayÄ±nda Kocaeli’de 70 iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Kocaeli Åžube binasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±, Kocaeli Ä°SÄ°G Meclisinin 2018 faaliyet raporunun sunulmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Raporu Sendika UzmanÄ± Aykut Günel sundu.

Ä°STANBUL'DAN SONRA Ä°KÄ°NCÄ° SIRADA

Faaliyet raporunun ardÄ±ndan 10 aylÄ±k Kocaeli iÅŸ cinayeti raporunu Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi UzmanÄ± Gizem Güzel paylaÅŸtÄ±. 2018’in ilk 10 ayÄ±nda Türkiye’de en az 1640 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Güzel, bu süreçte Kocaeli’de en az 70 iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade etti. Güzel, “En fazla iÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iller sÄ±ralamasÄ±nda Ä°stanbul’dan sonra ikinci sÄ±rada Kocaeli yer alÄ±yor. Ä°ÅŸ cinayetlerinin nüfusa ve sigortalÄ± sayÄ±sÄ±na oranlarÄ± sÄ±ralamasÄ±nda ise Kocaeli 5. sÄ±rada. Ä°ÅŸ cinayetlerinin Kocaeli ilçelerine daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda 13 ölümle ilk sÄ±rayÄ± Gebze alÄ±yor” dedi.

KALP KRÄ°ZÄ° ORANI VE Ä°NTÄ°HAR SAYISI VURGUSU

2018 yÄ±lÄ± iÅŸ cinayetlerinde en fazla ölümün ezilme ve göçük sebebiyle meydana geldiÄŸini belirten Güzel, “Kalp krizi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin oranÄ± ülke genelinde yüzde 10 iken Kocaeli’de bu oran yüzde 20 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Bu oran geçtiÄŸimiz yÄ±llarda da ülke geneline göre yüksek seyretmiÅŸtir” ifadelerini kullandÄ±. 2018 yÄ±lÄ± istatistiklerine göre iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yüzde 7’sinin ileri yaÅŸÄ±na raÄŸmen çalÄ±ÅŸan insanlardan oluÅŸtuÄŸunu vurgulayan Güzel, “Yüzde 24’ü ise çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nda emekli olmayÄ± planladÄ±klarÄ± yaÅŸta çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir” dedi.

Kocaeli Ä°SÄ°G Meclisi Meslek HastalÄ±klarÄ±/Ä°ÅŸ Cinayetleri ÇalÄ±ÅŸma Grubunun raporunu ise Av. Elvan Olkun sundu. Kocaeli’de iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyen nedenleri saptamak ve çözüm önerileri geliÅŸtirmek amacÄ±yla iÅŸçi ölümlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini ifade eden Olkun, 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yerel ve ulusal medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸ ölümlerin incelendiÄŸini belirtti. Olkun sunduÄŸu raporun sonuç kÄ±smÄ±nda özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sadece medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸ olan ve Ä°SÄ°G Meclisinin sahadan elde etmiÅŸ olduÄŸu verilerle sÄ±nÄ±rlÄ± olarak hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz raporda, kalp krizi ve intihardan dolayÄ± meydana gelen iÅŸçi ölümlerinin Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde olduÄŸu görülmüÅŸtür. Bu nedenle il özelinde bu iki ölüm nedeninin detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi gerektiÄŸi deÄŸerlendirilmiÅŸtir. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸçilerde kalp krizini tetiklediÄŸi, elimizdeki verilerin ise sadece kalp krizi nedeni ile ölümlü olaylarla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, incelemenin ayrÄ± bir uzmanlÄ±k ve uzun uÄŸraÅŸ gerektirmesi nedeni ile iÅŸçilerde kalp krizinin bir sektör ya da iÅŸyeri bazÄ±nda sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±larak araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bu aÅŸamada yararlÄ± olacaktÄ±r. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ± iÅŸ güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan emekten yana politikalarÄ±n üretilebilmesi ve etkili bir politik hat örülebilmesi açÄ±sÄ±ndan alan ile ilgili veriler hayati önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Bu nedenle veri elde etmeye yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±, meclis bileÅŸenlerinin buna iliÅŸkin katkÄ±da bulunmasÄ±, özellikle sendikalarÄ±n alana iliÅŸkin kayÄ±tlarÄ± tutarak bu kayÄ±tlarÄ±n meclisle paylaÅŸÄ±lmasÄ±na ihtiyaç bulunduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸtir.”

AyrÄ±ca Gebze Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin kurulabilmesi ve yapÄ±lacaklara dair tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütülmesi için Gebze’de toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi. Ä°SÄ°G Meclisinin merkezi koordinasyonu için iki kiÅŸinin belirlendiÄŸi toplantÄ±, görüÅŸ ve önerilerle son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 19:19

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