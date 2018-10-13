Ãœcret Ã¶denmemesi bunalÄ±m getiriyor: 3 iÅŸÃ§i intihar giriÅŸiminde bulundu

Kriz gerekÃ§e gÃ¶sterilerek Ã¼cret Ã¶denmeyen iÅŸyerlerinde intihar vakalarÄ± atÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. Ä°zmir ve Kocaeli'de 3 kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulundu.

Kriz gerekçe gösterilerek ücret ödenmeyen iÅŸyerlerinde intihar vakalarÄ± atÄ±ÅŸ gösteriyor. SendikasÄ±z, örgütsüz ve birlikten yoksun iÅŸçiler çaresizliÄŸe sürükleniyor. Son olarak Kocaeli ve Ä°zmir’de farklÄ± iÅŸyerlerinde 3 iÅŸçi intihar giriÅŸiminde bulundu. Ücretlerin ödenmemesine isyan eden iÅŸçiler patronlara ve yetkililere tepkili.

Kocaeli’de 2 gün önce Ä°zmit Belediyesi'nin çatÄ±sÄ±na çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulunan Ä°lhan T, dün de bir inÅŸaatÄ±n tepesine çÄ±ktÄ±.

ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaattan alacaÄŸÄ± parayÄ± bir türlü almayan yarÄ±m saat çatÄ±da kaldÄ±ktan sonra, ikna edilerek aÅŸaÄŸÄ± indirildi.

Kocaeli BaÅŸiskele'de ise Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne ait yeni binanÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, paralarÄ±nÄ± almadÄ±klarÄ± için vince çÄ±ktÄ±. Ä°ddialara göre inÅŸaatta taÅŸeron firmaya baÄŸlÄ± 15 iÅŸçi, 29 Eylül günü iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±. O günden bu yana alacaklarÄ±nÄ± alamayan iÅŸçilerden Ä°sa E, Hikmet F, Ä°brahim Z, Tahsin E, Recai O, Hasan Ç, isimli iÅŸçiler inÅŸaat alanÄ±ndaki bir vince çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulundu. (Kocaeli/EVRENSEL)

ÜCRET ÖDENMEYÄ°NCE VÄ°NCE ÇIKTI

Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesinde bulunan Yenitepe Åžantiyesi iÅŸçi kampÄ±nda Kurban BayramÄ±ndan bu yana 2500 iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ücretlerini alamadÄ±klarÄ± ifade edildi. AynÄ± iÅŸyerinde Erkan isimli bir inÅŸaat iÅŸçisi, dün intihar giriÅŸiminde bulundu. Vinç demirlerine çÄ±karak ücretinin ödenmesini isteyen iÅŸçi, üç saat sonra polislerin müdahalesiyle aÅŸaÄŸÄ±ya indirildi. Olay yerine toplanan inÅŸaat iÅŸçileri, patronlara tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre; ekonomide yaÅŸanan sarsÄ±ntÄ±nÄ±n etkisiyle birlikte ÅŸantiyede iÅŸlerin durduruldu ve ücretler ödenmedi. (Ä°zmir/MA)

KONKORDATO Ä°LAN EDEN EDENE...

Kocaeli'de 36 yÄ±ldÄ±r otomobil yan sanayi parçalarÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan KSN Nakliyat konkordato ilan etti. 138 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Gebze merkezli ÅŸirket Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne baÅŸvurarak konkordato ilan etti. MüÅŸterilerinden kaynaklanan tahsilat problemleri olduÄŸunu söyleyen KSN Lojistik Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orkun Karayel yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Piyasa koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± müÅŸterilerimizde tahsilat problemleri oldu. GeçmiÅŸte yüzde 15 ile kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kredileri bugün yüzde 45 ile kullanmaya baÅŸladÄ±k. Artan maliyetler bizi çok fazla zorlamaya baÅŸladÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Kocaeli'nin BaÅŸiskele ilçesinde 1990 yÄ±lÄ±nda kurulan ve 28 yÄ±ldÄ±r 8 ÅŸubesiyle hizmet veren süpermarket zinciri KESMAR Ä°nÅŸaat Taahhüt GÄ±da ve Turizm Pazarlama Sanayi Ä°çi ve DÄ±ÅŸ Ticaret Limited Åžirketi de konkordato ilan etti. FirmanÄ±n inÅŸaat iÅŸleri dolayÄ±sÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ±ya girdiÄŸi öÄŸrenildi. Yerel bir gazeteye KESMAR Ä°nÅŸaat adÄ±na açÄ±klama yapan Emrullah Keskin, “Ä°nÅŸaat sektöründeki duraÄŸanlÄ±k herkes kadar bizi de etkiledi. Bizim bitmemiÅŸ ya da yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ projemiz yok. TamamÄ± bitmiÅŸ ve satÄ±ÅŸa hazÄ±r durumda” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 17:20

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