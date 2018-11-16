Gebze Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Meclisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Kocaeli Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi Meclisi, Gebze Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi Meclisinin planlamasÄ± iÃ§in toplanacak.

Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi, düzenleyeceÄŸi meclis toplantÄ±sÄ±yla çok sayÄ±da gündemi ele alacak.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Kocaeli Åžube BinasÄ±nda gerçekleÅŸecek meclis toplantÄ±sÄ±nda 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n '10 aylÄ±k Kocaeli Ä°ÅŸ Cinayetleri Raporu' da açÄ±klanacak. Meslek HastalÄ±klarÄ±/Ä°ÅŸ Cinayetleri ÇalÄ±ÅŸma Grubu'nun raporunu sunacaÄŸÄ± meclis toplantÄ±sÄ±nda Gebze Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Meclisi için planlama da yapÄ±lacak. Meclis toplantÄ±sÄ± 18 KasÄ±m Pazar günü saat 14.00'da gerçekleÅŸtirilecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

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