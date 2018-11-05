Ä°ÅŸ cinayetleri raporu: Ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi Meclisinin (Ä°SÄ°G) raporunu aÃ§Ä±kladÄ±: Ekim ayÄ±nda en az 177, ilk 10 ayda en az 1640 iÅŸÃ§i can verdi.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin (Ä°SÄ°G) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ cinayeti raporuna göre ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Böylece 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçi sayÄ±sÄ± 1640’a yükseldi. BaÅŸta 3. havalimanÄ± olmak üzere haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilerin ve sendikacÄ±larÄ±n tutuklanmasÄ±na ve açÄ±lan davalara da deÄŸinilen raporda, uzun ve yoÄŸun çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonucu olarak kalp krizinden ölenlerin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸa dikkat çekildi.

Raporda ÅŸu bilgilere yer verildi: “Ocak ayÄ±nda en az 144, ÅŸubat ayÄ±nda en az 128, mart ayÄ±nda en az 130, nisan ayÄ±nda en az 189, mayÄ±s ayÄ±nda en az 169, haziran ayÄ±nda en az 151, temmuz ayÄ±nda en az 201, aÄŸustos ayÄ±nda en az 184, eylül ayÄ±nda en az 167 ve ekim ayÄ±nda en az 177 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ±nda en az 1640 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.”

10 KADIN 2 ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ° CAN VERDÄ°

Grafik: ISÄ°G

Ekim ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin 10’unun kadÄ±n, 147’sinin erkek olduÄŸu belirtilen raporda, “KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, tekstil, inÅŸaat ve saÄŸlÄ±k iÅŸkollarÄ±nda gerçekleÅŸti. 1’i 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 2 çocuk iÅŸçi can verdi. Çocuk iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m iÅŸkolunda gerçekleÅŸti. 14 mülteci/göçmen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mülteci/göçmen iÅŸçilerin 7’si Suriyeli, 3’ü Afgan, 2’si IraklÄ±, 1’i Türkmen ve 1’i Zimbabveli.”

Ölümlerin en çok inÅŸaat, tarÄ±m, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, ticaret/büro, metal, enerji, madencilik ve belediye/genel iÅŸler iÅŸkollarÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸi ifade edilen raporda, ekim ayÄ±nda inÅŸaatta ölenlerin toplam iÅŸ cinayetlerindeki oranÄ±nÄ±n yüzde 24 olduÄŸu, yapÄ± iÅŸleri olarak incelediÄŸinde ise bu oranÄ±n yüzde 30’a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

KALP KRÄ°ZÄ° ARTIYOR

En fazla ölümün nedeni trafik/servis kazasÄ±, ezilme/göçük, yüksekten düÅŸme ve kalp kriziyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, “Özellikle kalp krizlerindeki artÄ±ÅŸ uzun, yoÄŸun ve fazla çalÄ±ÅŸmanÄ±n çÄ±plak bir sonucu” dendi. Ölenlerin 3’ünün (yüzde 1.69) sendikalÄ± iÅŸçi, 174’ünün ise (yüzde 98.31) sendikasÄ±z olduÄŸuna dikkat çekilen raporda, “SendikalÄ± iÅŸçiler metal iÅŸkolunda çalÄ±ÅŸÄ±yordu. DiÄŸer yandan ölen baÅŸka sendikalÄ± iÅŸçiler de olabilir. Ancak kaÄŸÄ±t üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmamasÄ± ve birçok sendikanÄ±n ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme ÅŸansÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtelim” dendi.

TUTUKLANAN Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN

Raporda iÅŸçi ve emekçilerin talepleri için verdiÄŸi mücadelelere de yer verildi.

“AylardÄ±r yatÄ±rÄ±lmayan ücretlerini istemek, yatakhanede tahta kurusu olmasÄ±n ve servisler düzenli kalksÄ±n demek, mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ölmesine karÅŸÄ± can güvenliÄŸi talebini savunmak suç deÄŸil haktÄ±r. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Dev YapÄ±-iÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yöneticilerinin de içinde olduÄŸu 30 iÅŸçi neden hâlâ Silivri Cezaevi’nde?” denilen raporda, 3. havalimanÄ±nda tutuklanan iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

2014 ÅŸubat ayÄ±nda Ä°stanbul HadÄ±mköy’de kurulu bulunan Amerikan tekeli Greif (Sunjüt) iÅŸçilerinin taÅŸeron sistemine ve kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na örgütlenerek verdiÄŸi mücadeleden dolayÄ± dört yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan 191 iÅŸçi ve destekçiye yeniden dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan raporda, hekimlerin iÅŸ ve can güvencesi, çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam hakkÄ± için verdiÄŸi mücadeleye de dikkat çekildi. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n haklarÄ± için verdiÄŸi mücadeleye, Flormar, Cargill, Makro-Uyum Market direniÅŸleri baÅŸta olmak üzere ülkenin dört bir yanÄ±nda haklarÄ± için mücadele eden tüm iÅŸçilere destek açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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