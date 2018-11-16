Ã‡orlu tren kazasÄ±nÄ±n bilirkiÅŸi raporuna itiraz edildi

Ã‡orlu'da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ± ile ilgili hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporuna aileler avukatlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itiraz etti.

Çorlu'da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 340 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±yla ilgili hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporuna, kazada ölenlerin yakÄ±nlarÄ± itiraz etti. Çorlu Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na verilen itiraz dosyasÄ±nda, bilirkiÅŸi heyetinde yer alan Prof. Dr. Mustafa KaraÅŸahin'in UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ±, Bekir SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä±n ise hattÄ±n sinyalizasyon iÅŸlerini yapan ÅŸirketlerin yönetim kurulu baÅŸkanÄ± olduÄŸu belirtilerek, "Görevleri, bilirkiÅŸinin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve hazÄ±rlanan raporun objektifliÄŸine gölge düÅŸürecek niteliktedir" denildi.

Çorlu'da geçen 8 Temmuz'da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 340 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±na iliÅŸkin Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±; Ä°stanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman, Ä°stanbul GeliÅŸim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa KaraÅŸahin, TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Engin BÄ±çakçÄ±, inÅŸaat mühendisi Hakan Bozbulut ile serbest makine mühendisi Bedri Duman'Ä± bilirkiÅŸi olarak belirleyip rapor düzenlenmesini istedi.

BTS, Ã‡orlu tren kazasÄ±na yeni bilirkiÅŸi istedi

BilirkiÅŸi heyeti kaza yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan 33 sayfalÄ±k raporunu 8 Ekim'de savcÄ±lÄ±ÄŸa sundu. Heyet raporunda, gerekli bakÄ±mlarÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Demiryolu BakÄ±m Müdürü Turgut Kurt, Yol BakÄ±m OnarÄ±m Åžefi Özkan Polat, Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Åžefi Çetin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± 'asli kusurlu' buldu. AyrÄ±ca makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin'in kusurlu olmadÄ±ÄŸÄ±, hatta seri fren yaparak büyük kayÄ±plarÄ±n da önüne geçtiÄŸi ifade edildi.

AÄ°LELER BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORUNA Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

SavcÄ±lÄ±ÄŸa verilen bilirkiÅŸi raporuna, kazada ölenlerin yakÄ±nlarÄ± Dilek Kaplan, Nükhet Karasu, Ekrem Tuna, Erdem Tuna ve Saim Bilgin; avukatlar Turan Hançerli ile Hayrettin Çil aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itiraz etti.

Raporun olayÄ± tüm yönleriyle irdelemekten uzak olduÄŸu iddia edilen itiraz dilekçesinde, bilirkiÅŸi heyetinde bulunan Mustafa KaraÅŸahin'in UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ±, Bekir SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä±n ise hattÄ±n sinyalizasyon iÅŸlerini yapan ÅŸirketlerin yönetim kurulu baÅŸkanÄ± olduÄŸu belirtilerek, "BilirkiÅŸi heyetinde yer alan bilirkiÅŸi heyetinden bir kiÅŸinin Demiryolu hatlarÄ± yenileme iÅŸlerinde danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapÄ±yor olmasÄ±, bir diÄŸerinin ise hattÄ±n sinyalizasyon iÅŸleri yapan ÅŸirketin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± grup ÅŸirketlerinin yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi, bilirkiÅŸinin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve hazÄ±rlanan raporun objektifliÄŸine gölge düÅŸürecek niteliktedir" denildi.

Yeni bir rapor hazÄ±rlanmasÄ± istenilen itiraz dosyasÄ±nda, bilirkiÅŸilerden Mustafa KaraÅŸahin ve Bekir SÄ±ddÄ±k Yarman'Ä±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸüphe düÅŸürecek nedenlerin mevcut olduÄŸu kaydedildi.

Ã‡orlu tren kazasÄ±nÄ±n bilirkiÅŸisi TCDD'den ihale almÄ±ÅŸ

Ä°tirazda dilekçesinde, "SayÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan, bilirkiÅŸi heyeti resen seçilmiÅŸ ve seçilen bilirkiÅŸilerin isimleri tarafÄ±mÄ±za bildirilmemiÅŸtir. Rapor da tarafÄ±mÄ±za tebliÄŸ edilmemiÅŸ olup, rapor içeriÄŸine, bilirkiÅŸilerin isimlerine ve ret sebeplerinin varlÄ±ÄŸÄ±na tarafÄ±mÄ±zdan 19.10.2018 tarihinde muttali olunmuÅŸtur. Ä°ÅŸbu sebeple, bilirkiÅŸi Mustafa KaraÅŸahin'i ve Bekir SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä± reddediyoruz. Red talebimizin kabulü ile oluÅŸturulacak yeni bir heyetten, olayÄ±n tüm yönleriyle irdelenip, ihmallerin ve sorumlularÄ±nÄ±n detaylÄ± olarak inceleneceÄŸi yeni bir rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

4 ÅžÜPHELÄ°, ADLÄ° KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIÅžTI

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n görevlendirdiÄŸi bilirkiÅŸi heyeti, raporunda, gerekli bakÄ±mlarÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Demiryolu BakÄ±m Müdürü Turgut Kurt, Yol BakÄ±m OnarÄ±m Åžefi Özkan Polat, Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Åžefi Çetin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± 'asli kusurlu' buldu. Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± raporun ardÄ±ndan 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdi. Çorlu Adliyesi'nde ifadeleri alÄ±nan 4 ÅŸüpheli çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

'CanlarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±larÂ adalet istiyoruz'

TCDD BaÅŸkanÄ± ve dÃ¶nemin bakanÄ±, oÄŸlunu kaybeden anneyi engelledi

www.evrensel.net