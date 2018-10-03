Ã‡orlu tren kazasÄ±nÄ±n bilirkiÅŸisi TCDD'den ihale almÄ±ÅŸ

Ã‡orlu tren kazasÄ±nda bilirkiÅŸi KaraÅŸahinâ€™in hattÄ±n yenileme projesi danÄ±ÅŸmanÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karken, Yarman'Ä±n ise ihale aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Çorlu'da 25 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tren kazasÄ±yla ilgili bilirkiÅŸi skandalÄ±na bir yenisi eklendi. Gazeteci Mustafa HoÅŸ, bilirkiÅŸi heyetindeki Prof. SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä±n diÄŸer bilirkiÅŸi Mustafa KaraÅŸahin gibi 41 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Pamukova tren faciasÄ±nÄ± aklayan heyette olduÄŸunu söyledi. AyrÄ±ca Yarman'Ä±n da KaraÅŸahin gibi TCDD ile ticari iliÅŸkileri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Gazete Duvar’Ä±n gazeteci Mustafa HoÅŸ’tan aktardÄ±ÄŸÄ± haberine göre, her iki ismin Pamukova tren faciasÄ±nÄ± aklayan bilim heyetinde de yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. TCDD ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’yla ticari iliÅŸkiler içinde olan KaraÅŸahin ve Yarman’Ä±n kazanÄ±n akÅŸamÄ±nda helikopterle Çorlu’ya getirildiÄŸini belirten Mustafa HoÅŸ, Savronik’in TCDD’den aldÄ±ÄŸÄ± ihaleler arasÄ±nda facianÄ±n olduÄŸu Trakya Demiryolu’nun da olduÄŸunu ifade etti.

Daha önce bilirkiÅŸilerden KaraÅŸahin’in UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, hÄ±zlÄ± tren hattÄ± yenileme danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Çorlu faciasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi hattÄ±n yenilenme projesine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan gazeteci Mustafa HoÅŸ, “Çorlu tren faciasÄ± için inceleme bitmeden trenin devrilmesini aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸa baÄŸlayan ve ölüm menfezini öven Prof. Mustafa KaraÅŸahin UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ. Bir çok hÄ±zlÄ± tren yenileme hattÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. En skandalÄ± da kazanÄ±n olduÄŸu hatta proje danÄ±ÅŸmanÄ±…

GÖÇEN MENFEZÄ° ÖVMÜÅžTÜ

KaraÅŸahin, kazanÄ±n ardÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± televizyon ekranlarÄ±nda, göçen menfez için ‘baÅŸarÄ±lÄ± bin menfez’ iddiasÄ±nda bulunmuÅŸ, faciayÄ± aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucunda menfezde dolguyu saÄŸlayan dolgunun erozyonu olarak nitelendirmiÅŸ ve “135 yÄ±ldÄ±r fonksiyonunu yerine getirebilen baÅŸarÄ±lÄ± bir menfez. Küresel Ä±sÄ±nma kaynaklÄ± mevsim deÄŸiÅŸikliklerinden ani saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar ortaya çÄ±kabiliyor” demiÅŸti.

‘MENFEZ YIÄžMA TUÄžLADAN’

TekirdaÄŸ Çorlu’da 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve 338 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±yla ilgili Türk Mühendis ve Mimarlar OdalarÄ± BirliÄŸi (TTMOB) Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi tarafÄ±ndan bir rapor hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Rapora göre, raylarÄ± askÄ±da bÄ±rakan tren yolunun altÄ±ndaki menfez betonarme deÄŸil yÄ±ÄŸma tuÄŸladan yapÄ±ldÄ±. ‘Yol bekçisi’ uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile menfez ile ray arasÄ±ndaki dolgunun aÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olduÄŸu görülemedi, durum zaafiyete yol açtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:57

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