TCDD Başkanı ve dönemin bakanı, oğlunu kaybeden anneyi engelledi

TCDD Başkanı Apaydın'dan sonra dönemin Bakanı Arslan'ın da Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'i engellediği ortaya çıktı.

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın'dan sonra dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın da Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel'i sosyal medyada engellediği ortaya çıktı.

Oğlunu yitirdiği günden bu yana sosyal medyadan yaptığı çağrılarla faciaya ve ihmallere dikkat çeken, yetkilileri harekete geçmeye çağıran Mısra Öz Sel, 12 Kasım'da Apaydın'ın kendisini Twitter'da engellediğini gösteren mesajı paylaşarak "Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor! Gerçekler ortada! 25 kişi öldü! Oğlum öldü oğlum! Neden rahatsız oldu acaba!?" demişti.

Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor‼️

Gerçekler ortada‼️‼️

25 kişi öldü‼️

Oğlum öldü oğlum‼️‼️‼️‼️

Neden rahatsız oldu acaba⁉️#çorlutrenkazası #kazadeğilcinayet #oğuzarda pic.twitter.com/0eNCa6Tgbw — Misra Oz Sel (@misra_oz) November 12, 2018

Apaydın'ın Mısra Öz Sel'i sosyal medyada engellemesi büyük tepki çekerken dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın da aynı yolu izlediği ortaya çıktı. Ahmet Arslan, halen AKP Kars Milletvekili ve AKP MKYK üyesi.

Mısra Öz Sel, 14 Kasım'da yaptığı Twitter paylaşımında "Facianın olduğu dönemdeki ulaştırma bakanı..Ben TCDD genel müdürü İsa Apaydın beni neden engelledi diye düşünürken???Dönemin ulaştırma bakanının da engellediğini görüyorum. Neden? diye sormuyorum. Rahatsızlık verdim efendim “özür dilerim!”" dedi.

Facianın olduğu dönemdeki ulaştırma bakanı..Ben TCDD genel müdürü İsa Apaydın beni neden engelledi diye düşünürken???Dönemin ulaştırma bakanının da engellediğini görüyorum. Neden? diye sormuyorum.



Rahatsızlık verdim efendim “özür dilerim!” pic.twitter.com/VBaPluciRa — Misra Oz Sel (@misra_oz) 14 Kasım 2018

8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yapmış, 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 25 kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Kasım 2018 12:49

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