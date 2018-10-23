BTS, Ã‡orlu tren kazasÄ±na yeni bilirkiÅŸi istedi

BTS, Ã‡orlu tren kazasÄ±ndaki bazÄ± bilirkiÅŸilerin yÄ±llarca kuruma danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdiÄŸine ve yenilenmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.

BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, Çorlu'da meydana gelen tren kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rapor hazÄ±rlayan bazÄ± bilirkiÅŸilerin yÄ±llarca kuruma danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdiÄŸine dikkat çekerek, yeni bilirkiÅŸi heyetinin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istedi.

KESK'e baÄŸlÄ± BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ±, Çorlu tren kazasÄ±nda Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bilirkiÅŸi heyetindeki Ä°stanbul GeliÅŸim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa KaraÅŸahin ve Ä°stanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä±n TCDD ile iliÅŸkisi olduÄŸuna dikkat çekti. BTS Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, heyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporun esas alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirtilerek, “Bilimsel ve objektif olmaktan uzak, kurumu aklamaya yönelik bilirkiÅŸi raporu ile birisi sendikamÄ±z üyesi 4 alt düzey personelin linçe maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ± kabul edilemez” dedi.

'PAMUKOVA KAZASINDA DA AKLAMIÅžLARDI'

BilirkiÅŸi heyetinde yer alan Prof. Dr. Mustafa KaraÅŸahin'in bugüne kadar UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Yüksek HÄ±zlÄ± Tren Ä°ÅŸletmesi danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Marmaray Projesi danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Demiryolu Düzenleme Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi TCDD'de birçok görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BektaÅŸ, KaraÅŸahin'in 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana TCDD ve UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸ iliÅŸkisi olduÄŸunu söyledi. BektaÅŸ, “Pamukova tren kazasÄ±nda da TCDD yönetimini aklayan raporlarda imzasÄ± bulunmaktadÄ±r” dedi. Yine heyette yer alan Prof. Dr. SÄ±ddÄ±k BinboÄŸa Yarman'Ä±n ise Ray-Der (RaylÄ± UlaÅŸtÄ±rma Sistemleri ve Sanayicileri DerneÄŸi) genel sekreteri olduÄŸunu ve Pamukova tren kazasÄ±nda TCDD yönetimini aklayan raporlarda imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen BektaÅŸ, “TCDD ile iliÅŸkileri sabit KaraÅŸahin ve Yarman’nÄ±n içinde bulunduÄŸu heyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸi raporu kabul edilemez” dedi.

'YENÄ° BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° HEYETÄ° OLUÅžTURULSUN'

Kazada TCDD’nin kurumsal olarak sorumluluÄŸu olduÄŸunu vurgulayan BektaÅŸ, “TCDD ve UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± ile her hangi bir ilgisi, irtibatÄ±, iltisakÄ± ve baÄŸÄ± olmayan, üniversitelerin ilgili kürsülerinden yeni bir bilirkiÅŸi heyetinin belirlenmesi ve bu yeni bilirkiÅŸi heyetinin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± rapora göre soruÅŸturmanÄ±n yürütülmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz” dedi. Kazaya siyasi müdahalelerin ve ihmallerin sebep olduÄŸunu ifade eden BektaÅŸ, kazanÄ±n nedeninin liyakatsÄ±z atamalar, yandaÅŸ müteahhitlere iÅŸ vermeler, demiryolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n trafik emniyetini saÄŸlayacak bilimsel ve çaÄŸdaÅŸ yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve projelerin gerçekleÅŸtirilmemesi olduÄŸunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 13:01

www.evrensel.net