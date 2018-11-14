SaÄŸlÄ±k yasasÄ±na saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tepkiler yÃ¼kseliyor

Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri AKP'nin saÄŸlÄ±ÄŸa iliÅŸkin kanun teklifine tepki gÃ¶sterdi: GÃ¶reve baÅŸlamak iÃ§in haraÃ§ vermeyeceÄŸiz

Ankara'da Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO), SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Ä°stanbul Åžubeleri ve Ä°zmir Tabip OdasÄ± AKP'li milletvekillerinin güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyen hekimler için önerdiÄŸi 120 bin TL'ye varan tazminat ödeyerek göreve baÅŸlama teklifine tepki gösterdi.

HEKÄ°MLER: GÖREVE BAÅžLAMAK Ä°ÇÄ°N HARAÇ VERMEYECEÄžÄ°Z

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), AKP'nin teklifini “Bu resmen haraç kesmedir. TTB olarak bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸil” deÄŸerlendirdi.

Henüz kanun teklifinin geneli üzerine Meclis Genel Kurulu'nda görüÅŸmeler sürerken AKP'li milletvekilllerinin muhalefet milletvekillerine önerdiÄŸi berlirtilen düzenlemeye göre; Ä°hraç edilen hekimler SGK ile anlaÅŸmasÄ± olsa da özel hastanede çalÄ±ÅŸabilecek, güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimler ise zorunlu hizmet süresi olan 450 günü beklememek için 75 bin'den 120 bin TL'ye kadar tazminat ödeyerek göreve baÅŸlatÄ±lacak.

FotoÄŸraf: Evrensel

'GÜVENLÄ°K SORUÅžTURMASI KALDIRILSIN'

TTB üyeleri Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemde konuÅŸan TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, Meclis'e sunulan torba yasa teklifinin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete hiçbir çözüm getirmediÄŸini söyledi.

Meclis'teki Genel Kurul görüÅŸmelerinde teklifte en çok tepkiye neden olan 5. madddeye iliÅŸkin düzenlemenin olduÄŸu ÅŸeklinde gayriresmi bilgiler olduÄŸunu dile getiren AdÄ±yaman, “Geri adÄ±m sayÄ±labilecek bir takÄ±m ÅŸeyler var ama tam olarak öyle deÄŸil. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± olumsuz gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n geri verilmesi isterken bir garabet ortaya çÄ±ktÄ±. 600 günlük çalÄ±ÅŸmama 550 güne indirildi ve paraya çevirildi. Uzmanlar için 120 bin TL, pratisyenler için 75 bin TL para verilirse bu mecburi hizmeti yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z görev yapmaya baÅŸlayacak. Bu resmen haraç kesmedir. TTB olarak bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸil. Biz güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ±n tamamen ortadan kalkmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu kalkmazsa bir geri adÄ±m olduÄŸunu düÅŸünmüyoruz. Bu süreçte demorkatik haklarÄ±mÄ±zÄ± kullanmaya devame edeceÄŸiz” dedi.

'BÄ°R LÄ°RA BÄ°LE PARA ÖDEMEYECEÄžÄ°Z'

Güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle atamasÄ± yapÄ±lmayan Dr. Selçuk Çelik 5. madde ile yapÄ±lan kÄ±smi düzenlemenin örgütlü mücadele ile olduÄŸunu söyledi. Çelik, “Zaten temel Anayasal haklarÄ±mÄ±zdan biri olan ve uluslararasÄ± antlaÅŸmalarla da güvence altÄ±na alÄ±nan çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanabilmek için herhangi bir ücret ödemeyeceÄŸiz. 75 bin lira deÄŸil, 1 lira bile ödemeyeceÄŸiz. Bu bizim temel hakkÄ±mÄ±z” dedi.

'YARIN BELKÄ° YAÅžAM HAKKIMIZ Ä°ÇÄ°N PARA Ä°STEYECEKLER'

Yeni mezun olduklarÄ± ve birçok kiÅŸinin iÅŸsiz olduÄŸunu belirten Çelik, bu parayÄ± zaten isteseler de ödemeyeceklerini söyledi. Çelik, “EÄŸer bu parayÄ± ödemezsek 450 gün boyunca beklememiz isteniyor. Biz zaten 450 gün boyunca çalÄ±ÅŸsak 75 bin lira kazanamayÄ±z. Özel sektörde nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortada. Bugün çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±z için para isteniyor, yarÄ±n belki yaÅŸam hakkÄ±mÄ±z için para istenecek. Bunun sonu yok, buna razÄ± olmayacaÄŸÄ±z. Örgütlerimizle beraber güvelik soruÅŸturmalarÄ± kaldÄ±rÄ±lana, haksÄ±z hukuksuz KHK'li ihraçlar, iÅŸlerine iade edilene kadar mücadelemize devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

'DEVLETE HARACI ÖDEYEN ÇALIÅžABÄ°LECEK'

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO) ve SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Ä°stanbul Åžubeleri, de Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip, “Meclise gelen yasada ufak bir deÄŸiÅŸiklik ön gördüler. HaraçÄ± öderlerse çalÄ±ÅŸacaklar. Haraç ne kadar? Pratisyen için 75 bin uzmanlar 125 bin para biçmiÅŸler. Devlete bu haracÄ± verebilirsen çalÄ±ÅŸabilecekler” sözleri ile tepki gösterdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HARACI ÖDERLERSE ÇALIÅžACAKLAR’

Saip konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü; “Hekimlik yapma hakkÄ±mÄ±zÄ±, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±zÄ± korumak için buradayÄ±z. 2 Ekim'de çok deÄŸerli bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z katledilerek öldürüldü, biz ondan sonra saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± çÄ±ksÄ±n diyerek alanlara çÄ±ktÄ±k, sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ama bize müjde olarak verilen yasa da saÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddetle ilgili hiçbir ÅŸey yok. Buna mukabil saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na hekimlere, diÅŸ hekimlerine ciddi bir gözdaÄŸÄ± vardÄ±r. SaÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddet yasasÄ± söz konusuydu. ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yasa ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Hekimlik yaptÄ±rmama kararÄ± alan bir yasa tasarÄ±sÄ± gündemde. Bu sadece hekimlere konulan yasak deÄŸildi. Bütün insanlarÄ± tehdit eden bir yasa. Nazi döneminde Yahudilere uygulananlarÄ± hatÄ±rlatan bir yasa. Var gücümüzle sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Dün meclise gelen yasa ufak bir deÄŸiÅŸiklik ön gördüler. HaraçÄ± öderlerse çalÄ±ÅŸacaklar. Haraç ne kadar pratisyen için 75 bin uzmanlar 125 bin para biçmiÅŸler. Devlete bu harcÄ± verebilirsen çalÄ±ÅŸabilecekler. Bu aklÄ±n alabileceÄŸi bir yasa tasarÄ±sÄ± deÄŸil. Pratisyen hekimin neyin bedelini ödeyecek hekim. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± uyarÄ±yoruz. Suçlu biri varsa mahkemelerde yargÄ±lanÄ±r. Derhal geri çekilmeli bu madde, iptal edilmeli.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HEKÄ°MLER VE HEKÄ°MLÄ°K BÄ°LÄ°MÄ° YARGISIZ Ä°NFAZ EDÄ°LMEKTE’

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± BakÄ±rköy SES Åžube EÅŸBaÅŸkanÄ± Nuran Güngör yaptÄ±. Güngör, toplam 44 maddelik torba Kanun Teklifinin sadece 24. maddesinde bir düzenleme gördüklerini söyledi. Güngör, “Bütün hekimlerin yÄ±llardÄ±r yasalaÅŸmasÄ±nÄ± beklediÄŸi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleme yasasÄ± ile ilgili hiçbir ilgisi olmayan, zaten olanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir yenilik içermeyen; ne hekim cinayetlerini ne de saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti bÄ±rakÄ±n önlemeyi azaltmaya bile yaramayacak bir düzenleme. Bir kez daha hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k. Bir kez daha, kanun teklifini hazÄ±rlayanlarÄ±n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin ne kadar büyük ve ciddi bir sorun olduÄŸunu anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Hekimler ve hekimlik bilimi yargÄ±sÄ±z infaz edilmekteydi" diye konuÅŸtu.

Güngör, "YargÄ± kararÄ± olmadan subjektif güvenlik soruÅŸturmalarÄ± hekimlikten alÄ±konulduÄŸunu gördük. AltÄ± yÄ±llÄ±k tÄ±p eÄŸitimi sonunda kazanÄ±lan diplomalar fiili olarak iptal edilmeye, hekimlik yasaklamaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r" ifadeleri kullandÄ±.

Kanun teklifinin derhal geri çekilmesini talep ettiklerini söyleyen Güngör "Hekimlik yapmak istiyoruz" dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

'BEDELLÄ° HEKÄ°M UYGULAMASINI DA Ä°STEMÄ°YORUZ'

Ä°zmir'de de güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyen hekimlerin çalÄ±ÅŸabilmesi için 75 bin ile 125 bin ödemesini bedelli uygulamasÄ±na benzeten hekimler, maddenin geri çekilmesini istedi. Ä°zmir Tabip OdasÄ±'nÄ±n Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü önünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi eylemde hekimler 'ÇalÄ±ÅŸma HakkÄ± Engellenemez' ve 'YaÅŸama YaÅŸatmak Ä°stiyoruz' sloganlarÄ± ile tepkilerini de dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'HEKÄ°MLÄ°K MESLEÄžÄ°NE AYKIRI'

AçÄ±klama yapan Oda BaÅŸkanÄ± Funda Obuz, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n tamamen geri çekilmesini istediklerini belirterek "5. maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iyi ama yeterli deÄŸil. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± zaten nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli olan bir durum, herhangi bir yargÄ±lama deÄŸil dedikodu ve fiÅŸlemeler üzerinden yapÄ±lÄ±yor. Bu hekimlerden para istenmesi çok yanlÄ±ÅŸ olur. Bedelli hekimlik diyebileceÄŸimiz bu uygulamanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu belirtiyoruz. Hekimlik mesleÄŸine ve onuruna aykÄ±rÄ±dÄ±r. Meclisteki vekillerin oylama yaparken buna dikkat etmesini istiyoruz" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:06

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