10 Ekim KatliamÄ± firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava iÃ§in 10 Ekim-Der ile sendika ve siyasi partiler Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Birkan BULUT

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim davasÄ±ndaki firari sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lamasÄ±na yarÄ±n devam edilecek. Firarilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n takip edilmelerine raÄŸmen yakalanmadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da yakalanmasÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. KESK, DÄ°SK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, 10 Ekim DavasÄ±'nda firari sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lamasÄ±na devam edilecek duruÅŸmaya çaÄŸrÄ±da bulundu. 10 Ekim DavasÄ± avukatlarÄ±ndan Eylem SarÄ±oÄŸlu, bu sanÄ±klarÄ±n iyi gizlendikleri için deÄŸil yakalanmadÄ±klarÄ± için firari olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Tüm Bel Sen Genel Merkezi'nde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, “Taleplerimizi görmeyen mahkemeye raÄŸmen gerçek adaleti aramaya devam ediyoruz. Herkesi bu davayÄ± takip etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Türkiye'nin her yerinde aileler davaya gelmek için yola çÄ±kacaklar. Bu akÅŸam saat 21.00'da sosyal medya üzerinden derneÄŸin baÅŸlatacaÄŸÄ± etkinliÄŸe de destek bekliyoruz” dedi.

Av. Ä°lke IÅŸÄ±k ise “10 Ekim 2015 saat 10.04'ten itibaren 3 yÄ±ldÄ±r unutturmama mücadelesi yürütüyoruz” dedi. 10 Ekim davasÄ±nÄ±n sadece IÅžÄ°D'lilerden ibaret bir dava olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan IÅŸÄ±k, “Elimizde bu katliama yol veren her türlü deliller var. Bu delillerden gerçek sorumlulara gitmek yerine sadece IÅžÄ°D'lilere cezalar verilmesi yeterli deÄŸildir. Ankara KatliamÄ± insanlÄ±ÄŸa, barÄ±ÅŸa, demokrasiye karÅŸÄ± bir katliamdÄ±r” dedi.

IÅžÄ°D'Ä°N CÄ°RÄ°T ATTIÄžI ANTEP'Ä°N VALÄ°SÄ° Ä°STANBUL'A ATADILAR

Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu, 16 firari sanÄ±ÄŸÄ±n kendilerini çok iyi gizledikleri için deÄŸil, devletin yakalamak istemediÄŸi için firari olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, “Deliller toplandÄ±ÄŸÄ±nda bu sorumluluÄŸu çok açÄ±k bir ÅŸekilde gördük. Antep'te IÅžÄ°D'in nasÄ±l cirit attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve göz yumulduÄŸunu gördük. 10 Ekim ailesinin bir parçasÄ± olarak katliamÄ±n tüm baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için bu davayÄ± sürdüreceÄŸiz” diye konuÅŸtu. AyrÄ±ca o dönem mülki amir olarak birçok bilgiye sahip olduÄŸunu düÅŸündükleri Antep Valisinin, geçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul'a atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±oÄŸlu, “Bir vali düÅŸünün ki görev aldÄ±ÄŸÄ± dönemde birçok katliam oluyor. Ä°stanbul'a vali olarak atanmasÄ± aslÄ±nda devletin de IÅžÄ°D'le mücadeleye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± çok net bir ÅŸekilde ortaya koyuyor” dedi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ankara Adliyesi'nde 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Salonunda görülecek 10 Ekim DavasÄ± için saat 9.00’da adliye önünde buluÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n görülecek duruÅŸma ile devam edilecek.

TAKÄ°P EDÄ°LEN YAKALANMADI, YAKALANAN SERBEST BIRAKILDI

KESK, DÄ°SK, TMMOB ve TTB'nin 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediÄŸi barÄ±ÅŸ mitingine yapÄ±lan canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nda 103 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yüzlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde iki yÄ±l süren dava sonucunda mahkeme tutuklu IÅžÄ°D'lileri cezalandÄ±rmakla yetinmiÅŸ, katliamÄ±n kamu sorumlularÄ±nÄ± ortaya çÄ±kararak yargÄ±layacak bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸtÄ±. Katliam davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±na yönelik yargÄ±lamalarÄ±n devam edeceÄŸi yarÄ±nki duruÅŸmada, 16 sanÄ±k bulunuyor. Ä°lhami BalÄ±, Nusret YÄ±lmaz, Ahmet GüneÅŸ, Bayram YÄ±ldÄ±z, Cebrail Kaya, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Hasan Hüseyin UÄŸur, KasÄ±m Dere, Kenan Kutval, Muhammet Zana Alkan, Mustafa DelibaÅŸlar, Ömer Deniz Dündar, SavaÅŸ YÄ±ldÄ±z, Walentina Slobodjanyuk, Yakup SelaÄŸzÄ±'nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu firari sanÄ±klardan bazÄ±larÄ± yÄ±llarca devlet tarafÄ±ndan takip edilmesine raÄŸmen yakalanmamÄ±ÅŸtÄ±.

IÅžÄ°D'LÄ°LER KORUNUYOR MU?

Ahmet GüneÅŸ Suriye'de bir kiÅŸiyi infaz etme görüntülerine, Edremit Türe ve Ä°lhami BalÄ± Suriye'den Türkiye'ye gelip tedavi olduktan sonra geri dönmesine, Deniz Büyükçelebi yakalama kararÄ±nÄ±n olduÄŸu dönem Kilis, Antep ve Urfa’da rahatça dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± telefon takibiyle tespit edilmesine raÄŸmen yakalanmadÄ±lar. IÅžÄ°D'in Antep sorumlularÄ±ndan Nusret YÄ±lmaz ise 10 Ekim davasÄ±nda firari olduÄŸu süreçte iki kez yakalanmasÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Gürcistan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda yakalanÄ±p Türkiye’ye iade edildiÄŸi ortaya çÄ±kan YÄ±lmaz, iki gün sonra aynÄ± yerden yine geçmek istedi. Gürcistan polisi yine tespit etti. Ancak YÄ±lmaz’Ä±n ÅŸu an nerede olduÄŸu bilinmiyor. Yetkililer isim ve soy isim benzerliÄŸiyle olayÄ± açÄ±klamaya çalÄ±ÅŸsa da IÅžÄ°D'li Nusret YÄ±lmaz ve Gürcistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yakalanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Nusret YÄ±lmaz'Ä±n TC numaralarÄ± birbirini tutuyor. Bu olay “BazÄ± IÅžÄ°D'liler koruyor mu?” sorusunu akÄ±llara getiriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 14:40

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