BÃ¼yÃ¼kada davasÄ±: Devletin hak savunucularÄ±na Ã¶zÃ¼r borcu var

BÃ¼yÃ¼kadaâ€™da â€˜hak savunucularÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸiâ€™ konulu toplantÄ± nedeniyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 11 hak savunucusunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Ä°stanbul Büyükada’da hak savunucularÄ±nÄ±n güvenliÄŸi konulu toplantÄ± nedeniyle haklarÄ±nda “SilahlÄ± terör örgütlerine yardÄ±m etme” ve “SilahlÄ± terör örgütüne üye olma” suçlamalarÄ±yla dava açÄ±lan 11 hak savunucusunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 21 Mart’a ertelendi. UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±ç‘Ä± duruÅŸmalardan vareste tutan mahkeme, yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verdi.

Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n beÅŸinci duruÅŸmasÄ±na, dava kapsamÄ±nda tutuksuz yargÄ±lanan Ä°nsan HaklarÄ± Gündemi DerneÄŸi’nden Günal KurÅŸun, EÅŸit Haklar Ä°çin Ä°zleme DerneÄŸi’nden Nejat TaÅŸtan, KadÄ±n Koalisyonu’ndan Ä°lknur Üstün, Ä°nsan HaklarÄ± Gündemi DerneÄŸi’nden Veli Acu ve UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±ç ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ±, aralarÄ±nda yabancÄ± heyetlerin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da hak savunucusu izledi.

‘DEVLETÄ°N HAK SAVUNUCULARINA ÖZÜR BORCU VAR’

Tutuksuz yargÄ±lanan 11 hak savunucusunun avukatlarÄ±, dosyanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek davanÄ±n bitirilmesini ve derhal beraat kararÄ± verilmesini talep etti. Taner KÄ±lÄ±ç’Ä±n avukatÄ±, davanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n müvekkilleri lekelediÄŸini söyledi. KÄ±lÄ±ç’Ä±n avukatÄ±, müvekkilinin duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ±nÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Av. Erdal DoÄŸan da, delillerin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek savcÄ±dan mütalaa beklediklerini dile getirdi. Av. Oya AydÄ±n ise, “Bir deli bir kuyuya taÅŸ atmÄ±ÅŸ, soruÅŸturma öyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Gizli tanÄ±k, gizli ÅŸeyler konuÅŸulduÄŸunu düÅŸünerek ihbarda bulunmuÅŸ soruÅŸturma öyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± gizli tanÄ±k ifadesinde de ‘ben böyle düÅŸündüm’ diyerek söylediklerinin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Dava insan hak savunucularÄ± açÄ±sÄ±ndan bir zul olmuÅŸtur. SanÄ±k konumuna düÅŸürülen hak savunucularÄ±na bu devletin bir özür borcu var. Derhal beraat talep ediyoruz.” dedi.

DuruÅŸmada hazÄ±r bulunan tutuksuz sanÄ±klar da avukatlarÄ±nÄ±n beyanlarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek beraatlerini istedi. Tutuksuz sanÄ±klardan Günal KurÅŸun, “Bu saçma davanÄ±n bir an evvel bitirilmesini ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

21 MART’A ERTELENDÄ°

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, KÄ±lÄ±ç’Ä±n duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ± yönündeki talebin kabulüne, yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n ise devamÄ±na karar verdi. Mahkeme, eksik hususlarÄ±n tamamlanmasÄ± için bir sonraki duruÅŸmayÄ± 21 Mart’a erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

BÃ¼yÃ¼kada davasÄ±nda Taner KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n tutukluluÄŸuna devam kararÄ± verildi

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