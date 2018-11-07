Ekim ayÄ±nda 34 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, kadÄ±n cinayetleri raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu (KCDP), Ekim ayÄ±nda basÄ±na ve kendilerine yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± derleyerek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n ve çocuklara yönelik ÅŸiddet raporunu kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±. Rapora göre, Ekim ayÄ±nda 34 kadÄ±n öldürüldü, çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddet devam etti.

Ä°stanbul SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda devletin ilgili mercilerinin tespit etmesi ve buna göre ÅŸiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerektiÄŸi belirtilen raporda, fakat söz konusu makamlarÄ±n bunlarÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±. KCDP, raporlarÄ±nÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberler ve kendilerine doÄŸrudan gelen baÅŸvurular halini derleyerek bir sayÄ±ya ulaÅŸÄ±p, bu çerçevede hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek; ancak cinsel istismar ve cinsel ÅŸiddet verilerinin açÄ±kladÄ±klarÄ±ndan çok daha fazla olduÄŸunu kaydetti.

34 KADIN CÄ°NAYETÄ°

Rapora göre, Ekim ayÄ±nda 34 kadÄ±n öldürüldü, çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddet devam etti. Bir önceki aya göre Ekim ayÄ±nda kadÄ±n cinayetlerinde düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±.



Rapora göre bu ay erkekler tarafÄ±ndan öldürülen 34 kadÄ±nÄ±n 14'ü ÅŸüpheli ölüm, 6'sÄ±nÄ±n neden öldüÄŸü tespit edilemedi, 9'u hayatÄ±na dair karar almak isterken öldürüldü, 2'sinin ise boÅŸanmak isterken öldürüldü. KadÄ±nlarÄ±n 10'u evli olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan, 2'si birlikte olduÄŸu erkek, 3'ü akraba ya da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan, 2'si ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± erkek,1'i üvey oÄŸlu, 1'i erkek kardeÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldü.

'CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR DEVAM EDÄ°YOR’

Raporda yaÅŸanan cinsel istismara iliÅŸkin ÅŸöyle denildi: "Bu ay da çocuk istismarÄ± haberleri gelmeye devam etti. Çocuk koruma odaklÄ± istatistik toplama ve analiz bilgi paylaÅŸÄ±m sistemi oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±; bu istatistiklere göre somut adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve çocuklar için adalet saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe haberler gelmeye devam edecek. Bu adÄ±mlar uygulanmadÄ±ÄŸÄ± için çocuk istismarÄ±nÄ±n üzeri örtülüyor ve çocuklarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetin boyutu büyük oluyor."

'14 KADIN CÄ°NSEL SALDIRIYA MARUZ KALDI'

Raporda, Ekim ayÄ±nda basÄ±na 14 kadÄ±nÄ±n cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yansÄ±rken, ancak gerçek rakamlarÄ±n çok daha fazla olduÄŸu dile getirildi. KadÄ±nlarÄ±n 5'i evde; 7'si sokak, hastane, okul, otobüs gibi kamusal alanda; 1'i sosyal medyada cinsel ÅŸiddete maruz kaldÄ±.



Raporda, "KadÄ±nlarÄ±n kim tarafÄ±ndan, neden öldürüldüÄŸü tespit edilmedikçe; adil yargÄ±lama yapÄ±lmayÄ±p ÅŸüpheli, sanÄ±k ve katiller caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar almadÄ±kça, önleyici tedbirler uygulanmadÄ±kça ÅŸiddetin canilik boyutu sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



Åžiddetin boyutunun tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla devam ediyor olmasÄ±ndan somut adÄ±m atmayan yetkililerin sorumlu olduÄŸunun belirtildiÄŸi raporda, kadÄ±nlarÄ±n bu ay da haklarÄ±nÄ± sonuna kadar kullanarak direnmeye devam ettiklerinin altÄ± çizildi. Raporda, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü'ne giderken il il üniversite üniversite KadÄ±n Meclisleri’nin toplantÄ±lar gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirtilerek, kadÄ±nlarÄ±n kadÄ±n düÅŸmanÄ± açÄ±klamalara sessiz kalmadÄ±klarÄ± ifade edildi.

MEDYANIN DÄ°LÄ°

Raporda, medyada kullanÄ±lan dil ve haberciliÄŸe de dikkat çekildi. KadÄ±n ve çocuktan taraf haberciliÄŸin yerleÅŸmesi ve bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki haberlerin denetlenip kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen raporda, Yeni Akit gazetesinin "KadÄ±nÄ±n yeri evidir" ÅŸeklinde manÅŸetlerle yayÄ±m yapmaya devam ettiÄŸi ifade edildi.

'6284 SAYILI KANUN ETKÄ°N UYGULANSIN’

Raporun sonunda 6284 SayÄ±lÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Kanunu'na iÅŸaret edilerek kadÄ±nlarÄ±n can simidi olduÄŸunun altÄ± çizildi. Raporda buna iliÅŸkin, "Åžiddet uygulayanlara uzaklaÅŸtÄ±rma gibi birçok yaptÄ±rÄ±mÄ± düzenleyen; kadÄ±nlara maddi yardÄ±mdan kimlik deÄŸiÅŸtirmeye birçok hak tanÄ±yan ve kadÄ±n örgütlerinin yÄ±llarca süren mücadelesi sonucu yürürlüÄŸe giren 6284 etkin uygulandÄ±ÄŸÄ± takdirde kadÄ±nlarÄ± koruyor. Bu ay 6284 etkin uygulansaydÄ±, çocuklar annesiz kalmayacaktÄ±. Öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 13'ünün çocuÄŸu vardÄ±.

KadÄ±n cinayetlerine dair somut adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±kça, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± sadece kadÄ±n cinayeti sayÄ±larÄ±nda deÄŸil; ayrÄ±ca cinayetlerin iÅŸleniÅŸindeki caniliÄŸin artmasÄ±nda da ortaya çÄ±kmasÄ± söz konusu" denildi. (MA)

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