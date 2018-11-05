ODTÃœ Ã¶ÄŸrenci topluluklarÄ±ndan dayanÄ±ÅŸma festivali

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±na son verilen ODTÃœ Medya TopluluÄŸu ile dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in sekiz Ã¶ÄŸrenci topluluÄŸu festival dÃ¼zenledi.

Ekin BAL

Ankara

Protestolara sahne olan ODTÜ 2018 Diploma Törenini’nin görüntülerini yayÄ±nladÄ±klarÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na son verilen ve ekipmanlarÄ±na el konulan ODTÜ Medya TopluluÄŸu ile dayanÄ±ÅŸmak için sekiz öÄŸrenci topluluÄŸu festival düzenledi.

ODTÜ 2018 Diploma Töreni’nde öÄŸrenciler, atanmÄ±ÅŸ rektör Mustafa VerÅŸan Kök’ü protesto etmek için pankart açmÄ±ÅŸtÄ±. Pankart açan öÄŸrencilere Özel Güvenlik Birimi saldÄ±rmÄ±ÅŸ, bunun üzerine mezunlar, öÄŸrenciler ve veliler, üniversite yönetimini Ä±slÄ±k ve sloganlarla protesto etmiÅŸti. Bu anlarÄ± kamerayla çekip yayÄ±nlayan ODTÜ Medya TopluluÄŸu’nun ekipmanlarÄ±na ise daha sonra “ODTÜ’yü küçük düÅŸürme” iddiasÄ±yla üniversite yönetimi tarafÄ±ndan el konulmuÅŸ ve topluluk etkinlikleri fiilen askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

TopluluÄŸun ekipmanlarÄ±nÄ± yeniden alÄ±nabilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için geçtiÄŸimiz gün sekiz öÄŸrenci topluluÄŸu tarafÄ±ndan “ARAFÄ°VA (Allah Rektöre AkÄ±l Fikir Versin) FEST” düzenlendi. Medya TopluluÄŸu, Sinema TopluluÄŸu, UluslararasÄ± Gençlik TopluluÄŸu, DaÄŸcÄ±lÄ±k ve KÄ±ÅŸ SporlarÄ± Kolu, Amatör FotoÄŸrafçÄ±lÄ±k TopluluÄŸu, Arkeoloji TopluluÄŸu, MimarlÄ±k TopluluÄŸu ve Felsefe TopluluÄŸu tarafÄ±ndan düzenlenen festival, ODTÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi ViÅŸnelik Tesisleri Ä°ç Sahne’de gerçekleÅŸti. Festivalde, SinaÄŸrit Baba, BoyalÄ± KuÅŸ, Kendimden Hallice, OÄŸulcan Sönmez, Ashtray ve UlaÅŸ Celep Project sahne aldÄ±.

‘DAYANIÅžMA Ä°LERLEYEN YILLARDA DA DEVAM ETMELÄ°’

Ekipmanlara el konulmasÄ±ndan sonra birçok topluluktan dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Medya TopluluÄŸu, bir festival fikrinin de bu dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Kendi aramÄ±zda kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra ODTÜ Mezunlar DerneÄŸi ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmelerle bir konser düzenlemeye karar verdik. Etkinlik ile ilgili somut adÄ±mlar attÄ±kça sÄ±ra arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve topluluklarÄ±mÄ±zÄ±n desteklerini daha kuvvetli görür olduk” diyen Medya TopluÄŸu üyeleri, aynÄ± zamanda bu dayanÄ±ÅŸma örneÄŸinin ilerleyen yÄ±llarda da devam edebilmesi, geleneksel bir hale gelebilmesi için geleceÄŸe yönelik çalÄ±ÅŸmalar yürüteceklerini söyledi.

‘NE OLURSA OLSUN BU DAYANIÅžMA GEREKLÄ°YDÄ°’

DayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine katÄ±lan ODTÜ HavacÄ±lÄ±k ve Uzay TopluluÄŸu (HUT) ise tüm baskÄ±lara karÅŸÄ± Medya TopluluÄŸu’nun yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Süreç boyunca topluluk yönetim kurulu üyeleriyle bu meseleyi tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bir yönetim kurulu üyelerinin bu nedenle istifa ettiÄŸini söyleyen HUT üyeleri, bu durumun topluluÄŸun önünde iki önemli etkinlik varken gerçekleÅŸtiÄŸini belirtti. “Her ÅŸeye raÄŸmen bu dayanÄ±ÅŸma gerekliydi” diyen HUT, topluluk üyeleri arasÄ±nda “Biz de yarÄ±n bir etkinlik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu tip bir durumla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. KarÅŸÄ±laÅŸmasak dahi bu tüm topluluklar üzerinde gerçekleÅŸebilecek bir baskÄ±” ÅŸeklinde tartÄ±ÅŸmalar yürütüldüÄŸünü söyledi. HUT, bugün öÄŸrenci topluluklarÄ± üzerindeki baskÄ±nÄ±n sadece topluluk kapatma gibi kesin bir yoldan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çoÄŸu topluluÄŸun tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nÄ± bile yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiklerini veya stant açamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘YÖNETÄ°M KENDÄ° HATALARINI ÖÄžRENCÄ° TOPLULUKLARINDAN ÇIKARIYOR’

Felsefe TopluluÄŸu ise rektörlüÄŸün bu uygulamasÄ±nÄ± ‘özgürlüklerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±’ olarak gördüklerini, rektörlüÄŸün üniversite tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± en çok öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n etkinleriyle yapmasÄ±na raÄŸmen topluluklarÄ± sürekli baskÄ± altÄ±nda tutmasÄ±nÄ±n çeliÅŸkili bir durum yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Kendilerini her zaman demokratik ve öÄŸrencilerin önünü açan bir yönetim gibi göstermelerine raÄŸmen Medya TopluluÄŸu’nu kapatmalarÄ±nÄ± kendi rezillikleri ve hatalarÄ±nÄ± öÄŸrenci topluluklarÄ±ndan çÄ±karma ve buradan kendi imajÄ±nÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± olarak görüyoruz” diyen Felsefe TopluluÄŸu, düzenlenen bu dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸinin öÄŸrencilerin bir araya gelmesi açÄ±sÄ±ndan da önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

‘REKTÖRLÜÄžÜN HESABA KATMADIÄžI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE ÖÄžRENCÄ°LER BÄ°R ARAYA GELDÄ°’

MimarlÄ±k TopluluÄŸu ise “ODTÜ dÄ±ÅŸarÄ±dan her ne kadar kale olarak görülse de Türkiye’den baÄŸÄ±msÄ±z bir yapÄ± deÄŸil. O yüzden biz dÄ±ÅŸarÄ±da ne kadar baskÄ± hissediyorsak aynÄ± derecede ODTÜ içerisinde de o kadar yoÄŸun hissediyoruz. Son dönemlerde ODTÜ’de böyle bir süreçten geçiyor aslÄ±nda, bizce bir sÄ±nav da veriyor herkes açÄ±sÄ±ndan. Ä°ÅŸte tam da böyle bir süreçte mezuniyet pankartlarÄ±nÄ±n gündeme gelmesiyle bu baskÄ±yÄ± daha görünür ve daha yoÄŸun bir ÅŸekilde hissetmeye baÅŸladÄ±k” diyerek mevcut iktidarÄ±n ve rektörlüÄŸün her ne kadar güç sahibi görünse de zayÄ±f olduÄŸunu ve baskÄ±larÄ±n bir sebebinin de bu olduÄŸunu dile getirdi. BaskÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n rektörlüÄŸün hesaba katmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸekilde öÄŸrencileri bir araya getirdiÄŸini söyleyen MimarlÄ±k TopluluÄŸu, bugün olduÄŸu gibi ilerleyen süreçte bu baskÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda tüm ODTÜ bileÅŸenlerinin yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na el koydular

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:30

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