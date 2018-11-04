Kadir AkÄ±n'Ä±n RED belgeseli Londraâ€™da gÃ¶sterildi

'Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde her sadakat sahtedir' ÅŸiarÄ±yla hazÄ±rlanan RED belgeseli Londra'da DAY-MER'in dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte gÃ¶sterildi.

Arif BEKTAÅž

Londra

AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Kadir AkÄ±n’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± belgesel RED ile Londra’da izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ermeni devrimci “Paramaz” ve Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konu alan belgesel Londra Toplum Merkezi’nde gösterildi. Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte Kadir AkÄ±n, kitabÄ±nÄ± da okurlarÄ± için imzaladÄ±. Dün yapÄ±lan etkinliÄŸe, Türk ve Kürtlerin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da Ermeni de katÄ±ldÄ±.

Programda Yazar AydÄ±n Çubukçu da bir konuÅŸma yaparak, bu tür tarihi gerçekleri gün yüzüne çÄ±karmanÄ±n son derece önemli olduÄŸuna vurgu yaparak, Kadir AkÄ±n’Ä±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gerçekleri anlamak bakÄ±mÄ±ndan önemli bir belge niteliÄŸinde olduÄŸunu söyledi.

‘GERÇEKLERÄ° ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

Gazeteci Koray Düzgören’in de belgesel ve kitapla ilgili kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlik, belgeselin izlenmesiyle devam etti. Belgesel izlendikten sonra konuÅŸan Kadir AkÄ±n, Paramaz ve 19 Ermeni devrimcinin BeyazÄ±t MeydanÄ±nda 1915 yÄ±lÄ±nda idam edilmesinin, tarihin karanlÄ±ÄŸÄ±nda kalmamasÄ± gerektiÄŸini, daha önce bu konuda araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n, görsellerle halklarÄ±n bilgisine sunulmasÄ±nÄ±n önemine deÄŸindi.

Ermenilere uygulanan baskÄ± ve soykÄ±rÄ±m politikalarÄ±nÄ±n, bugün hala açÄ±ktan konuÅŸmanÄ±n yer yer sorun olmasÄ±nÄ±n büyük bir cesaret gerektirdiÄŸini söyleyen AkÄ±n, araÅŸtÄ±rma boyunca kendisine herkesin Ermeni olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu, soranlarÄ±n ise “ya Ermenisin ya da Ermeni olduÄŸunu gizliyorsun” gibi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n da Ermeniler üzerindeki baskÄ±nÄ±n ne kadar yoÄŸun olduÄŸunu gösteren bir örnek teÅŸkil ettiÄŸini belirtti.

Bundan sonra da bu araÅŸtÄ±rmalara devam edeceÄŸini, gerçekleri açÄ±ÄŸa çÄ±karmayÄ± sürdüreceÄŸini belirten AkÄ±n, Ermeni kadÄ±n hareketine iliÅŸkin de çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘PARAMAZ BÄ°R DENÄ°Z GEZMÄ°Åž’TÄ°’

Etkinlikte bir konuÅŸma yapan AydÄ±n Çubukçu ise, Paramaz’Ä±n bir Deniz GezmiÅŸ olduÄŸunu, fakat Deniz GezmiÅŸ’in Paramaz’Ä± bilmediÄŸini belirterek, Ermeni devrimcilerin Türkiye’deki sosyalist hareket tarafÄ±ndan çok iyi bilinmemiÅŸ olmasÄ±nÄ± büyük bir eksiklik olduÄŸunu söyledi. Çubukçu, halklarÄ±n mücadele tarihinin tüm açÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaparak, Kadir AkÄ±n’Ä±n belgesel film ve kitap çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bu bakÄ±mdan çok deÄŸerli olduÄŸunu belirtti. (Londra/EVRENSEL)

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