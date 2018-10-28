KÄ±dem tazminatÄ± hedefe kondu, kamuda performans sistemi geldi

2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ± Resmi Gazetede: KÄ±dem tazminatÄ± hedefte , itirazlara raÄŸmen â€˜kamuda Ã¶dÃ¼l ve performansâ€™ sistemi getirildi.Â

Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan "2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±"na göre, kÄ±dem tazminatÄ± yeniden gündeme geldi, eÄŸitim emekçilerinin itiraz ettiÄŸi ‘kamuda ödül ve performans’ sistemi getirildi.

Programa göre;

Bireysel hesaba dayalÄ± bir kÄ±dem tazminatÄ± sistemi geliyor.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda etkili bir insan kaynaklarÄ± planlamasÄ± yapabilmek için esnek çalÄ±ÅŸma modelleri geliÅŸtirilecek.

Kamu sektörü insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n ödül ve performans sistemleri vasÄ±tasÄ±yla etkin yönetimi saÄŸlanacak.

'BÄ°REYSEL HESABA DAYALI KIDEM TAZMÄ°NATI SÄ°STEMÄ°'

Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan "2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±"nda kÄ±dem tazminatÄ± hedefe konuldu, ‘bireysel hesaba dayalÄ± bir kÄ±dem tazminatÄ± sistemi’ getirildi. “Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan eriÅŸilebilirliÄŸin saÄŸlanacaÄŸÄ± bireysel hesaba dayanan bir kÄ±dem tazminatÄ± sistemi oluÅŸturulacak. Sosyal taraflarÄ±n mutabakatÄ±yla tüm iÅŸçilerin eriÅŸilebilirliÄŸini güvence altÄ±na alan bireysel hesaba dayalÄ± bir kÄ±dem tazminatÄ± reformu yapÄ±lacak.”

ÖZEL SEKTÖR GÄ°BÄ° KAMU SÄ°STEMÄ°

YÄ±llÄ±k program içinde kamu emekçileri için itirazlara raÄŸmen ödül ve performans sistemi de getirildi: “Kamu sektöründe çalÄ±ÅŸanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleÅŸtirme ve norm kadro çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütülecek, kamu sektörü insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n ödül ve performans sistemleri vasÄ±tasÄ±yla etkin yönetimi saÄŸlanacak. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda personel sisteminin, iÅŸe alÄ±mdan emeklilik sonrasÄ±na kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynaklarÄ± yönetimi anlayÄ±ÅŸÄ±yla ele alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla model geliÅŸtirilecek. Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluÅŸturulacak, verimlilik ve baÅŸarÄ± ödüllendirilecek, kamuda performansÄ± da dikkate alan bir deÄŸerlendirme sistemi teÅŸkil etmek amacÄ±yla yönetmelik hazÄ±rlanacak. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda etkili bir insan kaynaklarÄ± planlamasÄ± yapabilmek amacÄ±yla yürütülmekte olan Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda etkili bir insan kaynaklarÄ± planlamasÄ± yapabilmek için esnek çalÄ±ÅŸma modelleri geliÅŸtirilecek.”

YÄ±llÄ±k program ile birlikte saÄŸlÄ±k alanÄ± için de çeÅŸitli sistemler getirildi: “SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde ve sözleÅŸmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik DoÄŸrulama Sistemine (BKDS) geçilecek. Bu kapsamda bütüncül bir saÄŸlÄ±k provizyon sistemi oluÅŸturulacak, teknik ÅŸartname ve sözleÅŸme metinleri hazÄ±rlanacak, ihtiyaç doÄŸrultusunda cihaz temin edilecek, pilot uygulamaya baÅŸlanacak ve ve uygulama ülke çapÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil iÅŸlemlerinin yapÄ±lmamasÄ± ve hastalarÄ±n zaman kaybÄ±nÄ± önleyip tedavi sürecini hÄ±zlandÄ±rmak için tetkik ve tahlil sonuçlarÄ±nÄ±n MEDULA üzerinden depolama yapÄ±lmadan görüntülenmesi saÄŸlanacak.”

2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±nda yer alan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ise ÅŸöyle;

* SSK ve BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± ocak ve temmuz aylarÄ±nda önceki 6 aylÄ±k enflasyon tahmini dikkate alÄ±narak artÄ±rÄ±lmasÄ± öngörülüyor.

* Kamu görevlileriyle yapÄ±lan toplu sözleÅŸme hükümlerine göre memur maaÅŸlarÄ± ve memur emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda yüzde 4, temmuz ayÄ±nda yüzde 5 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±, ayrÄ±ca 2019'un ocak ve temmuz aylarÄ±nda geçmiÅŸ 6 aylÄ±k dönemlerde oluÅŸacak enflasyon farklarÄ±nÄ±n ilave edilmesi planlanÄ±yor.

* Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2019'da 148,5 milyar lira ile GSYH'nin yüzde 3,3'üne ulaÅŸmasÄ± hedefleniyor.

* KreÅŸ ve gündüz bakÄ±mevlerinin desteklenmesi amacÄ±yla özel sektöre yönelik teÅŸvik uygulamalarÄ± hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreÅŸlerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreÅŸlerin kontenjanlarÄ±nÄ±n doldurulmasÄ± amacÄ±yla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.

* Ä°ÅŸ gücü piyasasÄ±na giriÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla esnek çalÄ±ÅŸma biçimlerinin uygulanmasÄ±na yönelik ikincil mevzuat çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanacak. YarÄ±m çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinin etkin ÅŸekilde uygulanmasÄ± saÄŸlanacak.

* Sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayÄ±plarÄ±na yol açan kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±kla etkin mücadele kapsamÄ±nda, denetime, koordinasyona, biliÅŸim alt yapÄ±sÄ±na ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek.

'2019 YILI CUMHURBAÅžKANLIÄžI YILLIK PROGRAMI'

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan program 303 sayfadan oluÅŸuyor. "EÄŸitim", "SaÄŸlÄ±k", "Adalet", "Güvenlik", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ±", "Aile ve KadÄ±n", "Sosyal Koruma", "Kültür ve Sanat", "Ä°stihdam ve ÇalÄ±ÅŸma HayatÄ±", "Sosyal Güvenlik", "Spor", "Yenilikçi Üretim, Ä°stikrarlÄ± Yüksek Büyüme" gibi baÅŸlÄ±klarda amaç ve hedefler paylaÅŸÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Sendikalar kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme bile gelmesini istemiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 11:14

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