Sendikalar kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme bile gelmesini istemiyor

HÃ¼kÃ¼met Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirdi. Evrensel'e konuÅŸan TÃ¼rk-Ä°ÅŸ ve DÄ°SK baÅŸkanlarÄ± buna tepki gÃ¶sterdi.

Birkan BULUT

Ankara

Ä°ÅŸçiler döviz karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen ücretleri, her ÅŸeye gelen zamlar, kriz bahanesiyle iÅŸten atmalarla boÄŸuÅŸurken, hükümet yeniden kÄ±dem tazminatÄ±na göz dikti. Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nda (YEP) yeniden gündeme getirilen kÄ±dem tazminatÄ± ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi. Ä°ÅŸçilerin haklarÄ±na yönelik giderek artan saldÄ±rÄ±larÄ± ve ne yapacaklarÄ±nÄ± iÅŸçi sendikalarÄ± konfederasyonlarÄ±na sorduk. Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay “KÄ±dem tazminatÄ±yla ilgili bir geriye dönüÅŸ olursa buralarda oturmanÄ±n bir anlamÄ± yok” derken, DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ise 3 Ekim'de Ä°zmir'de bulunan sendikalarÄ±yla yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

KIDEM TAZMÄ°NATINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžE GEREK YOK

Yeni Ekonomik ProgramÄ±'nda kÄ±dem tazminatÄ± ve Zorunlu BES'in yeniden gündeme getirilmesini deÄŸerlendiren Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n bu ÅŸeklinden memnun olduklarÄ±nÄ± söyledi. Sadece kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± alamayanlar için bir düzenleme yapÄ±lÄ±rsa ona katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± belirten Atalay, kÄ±dem tazminatÄ±yla ilgili bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BES'e yapÄ±lmak istenen deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin ise ellerinde resmi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atalay, basÄ±nda yer alan “BES 3 yÄ±l zorunlu olacak” haberleri hakkÄ±nda “Benim paramÄ± mecbur niye kesiyorsunuz siz? BES ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda da aynÄ±sÄ± söyledik. Zaten sisteme girenlerin yüzde 60'Ä± ayrÄ±ldÄ±. Evvela mecbur olduÄŸu için ben bu iÅŸte yokum. Bunun olmasÄ± taraftarÄ± deÄŸiliz” dedi.

KIDEM GÄ°DERSE BURADA OTURMANIN ANLAMI YOK

BaÅŸta kÄ±dem tazminatÄ± olmak üzere emekçilere yönelik bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± ne yapacaklarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Atalay, “KÄ±dem tazminatÄ± iki senede bir gündeme geliyor. Sendikalar ne yapar? BunlarÄ± üyelerini anlatÄ±r. Bu iÅŸe karÅŸÄ± olduÄŸunu söyler, panel, seminer, basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapar... En sonunda toplanÄ±r derler ki; biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. DuymasÄ± gerekenler nasÄ±l duyuyorlarsa, elle söylersin, aÄŸÄ±zla söylersin, toplantÄ± yaparsÄ±n... Bugüne kadar lazÄ±m olanÄ± yaptÄ±k. KÄ±dem tazminatÄ±yla ilgili bir geriye dönüÅŸ olursa buralarda oturmanÄ±n bir anlamÄ± yok. KÄ±dem tazminatÄ± iÅŸçilerin son kalesi. O yüzden bize sormadan hiç bir ÅŸey yapamazlar” diye konuÅŸtu.

BES BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N BÄ°TMÄ°Åž BÄ°R TARTIÅžMA

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ise kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilerek fiilen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda “sosyal taraflarÄ±n” mutabakatÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n iÅŸçilerin kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisi, iÅŸ güvenceleri olduÄŸunu belirten ÇerkezoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesi her gündeme geldiÄŸinde siyasi iktidarÄ±n geri çekmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BES’in de gündeme getirilmesini deÄŸerlendiren ÇerkezoÄŸlu, “Bizim için bitmiÅŸ bir tartÄ±ÅŸmadÄ±r. BES'in zorunlu hale gelmesi hiçbir ÅŸekilde kabul edilemez. Emeklilik ve sosyal güvenlik devletin güvencesinde olmasÄ± gereken bir konudur. BES'in zorunlu hale getirilmesi sermayeye kaynak aktarÄ±mÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir” dedi.

Ä°ZMÄ°R'DE SENDÄ°KALAR EYLEM YAPACAK

Emekçilerin hak gasplarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacaklarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz ÇerkezoÄŸlu, ÅŸöyle yanÄ±t verdi: “Geçen hafta geniÅŸletilmiÅŸ baÅŸkanlar kurulu toplantÄ±sÄ± yaptÄ±k ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±k. Ä°lk olarak 3 Ekim'de Ä°zmir'de DÄ°SK'e baÄŸlÄ± sendikalar 'Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz' diyerek yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakacaklar. DiÄŸer sendika ve meslek odalarÄ±yla bu konuda birlikte mücadele hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z sürüyor. Bu kriz AKP hükümetlerinin ekonomi politikalarÄ±nÄ±n tercihleri sonucu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Kriz iktidardaki bir avuç sermayedarÄ±n yani yüzde 1'in krizidir. Krizin bedelinin yüzde 99'a ödetilmesini istemiyoruz” dedi.

DÄ°SK'TEN 4 ACÄ°L TALEP

ÇerkezoÄŸlu bu süreçte yerine getirilmesi gereken acil talepleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

-Asgari ücret baÅŸta olmak üzere tüm ücretlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ±,

-Toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, kamu istihdamÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±;

-Özellik elektrik, su, ulaÅŸÄ±m gibi temel kamusal hizmetlere zam yapÄ±lamamasÄ±,

-Ä°ÅŸçi alacaklarÄ±nÄ±n öncelikli hale getirilmesi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 01:42

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