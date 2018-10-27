DÃ¶rtlÃ¼ zirve sona erdi: PazarlÄ±ÄŸÄ±n yeni adÄ± â€˜siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mâ€™

Almanya, Rusya, Fransa ve TÃ¼rkiye'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen dÃ¶rtlÃ¼ zirve sona erdi. Zirvede Anayasa Komitesi kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

‘Suriye Dörtlü Zirvesi’ Türkiye’nin ev sahipliÄŸinde Almanya, Franasa ve Rusya’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. Soçi mutabakatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°dlib'deki durum baÅŸta olmak üzere, sahadaki genel geliÅŸmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zirve 2 saat 45 dakika sürdü. Zirve’de Ä°ran’Ä±n olmamasÄ± uzlaÅŸÄ± ÅŸartÄ± olarak deÄŸerlendirildi. Astana ile Cenevre arasÄ±nda bir ara uzlaÅŸma toplantÄ±sÄ± olarak deÄŸerlendirilen zirve sonrasÄ±, liderlerin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda kÄ±rmÄ±zÄ± çizgiler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak hatÄ±rlatÄ±ldÄ±, ‘Suriye’de siyasi çözüm’ vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Suriye’nin geleceÄŸi üzerine yapÄ±lan ‘Ä°stanbul Zirvesi’ dörtlü zirve biçimde gerçekleÅŸti. Rusya lideri Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Astana süreci ve Ä°dlib mutabakatÄ±na atÄ±f yaparken Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel dörtlü zirve haricindeki güçleri de hatÄ±rlattÄ±. Macron özel olarak ABD vurgusu yaptÄ±.

Ä°DLÄ°B MODEL OLACAK MI?

Zirve sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalarda Rusya ve Türkiye tarafÄ± Ä°dlib’in “terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸarÄ±lÄ± bir model” ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirtirlerken özellikle Fransa lideri Macron ‘kimyasal silah’ uyarÄ±sÄ±nda bulundu ve Suriye rejimini halkÄ±na savaÅŸ açan bir iktidar olmakla suçladÄ±. TaraflarÄ±n Ä°dlib konusundaki açÄ±klamalarÄ± Ä°dlib’in henüz tamamÄ±yla sonuçlanmÄ±ÅŸ bir model olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°dlib mutabakatÄ±ndaki baÅŸarÄ±ya vurgu yaparak, IÅžÄ°D ve PYD’i iÅŸaret ederek yeni operasyonlar yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

REJÄ°ME KARÅžI BM KOZU

Dörtlü zirvede bütün taraflar Suriye’de kalÄ±cÄ± ateÅŸkese ve siyasi çözüme vurgu yaparlarken Putin Suriye’deki rejime “Suriye Arap Cumhuriyeti” denmesini istedi. “Suriye halkÄ± kendi kaderini kendisi belirlemeli” diyen Putin’e karÅŸÄ±lÄ±k Macron ve Merkel çözüm sürecinde rejimin deÄŸil BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in inisiyatif almasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nÄ±n öncesinde eleÅŸtirilen yetersizlikleri sÄ±klÄ±kla ‘deÄŸerli çabalar’ olarak vurgulandÄ±. Zirvesi sonrasÄ± konuÅŸan dört lider yÄ±lbaÅŸÄ±na kadar Anayasa Komitesi’nin oluÅŸmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± deklere ederlerken, öncesinde karar alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen bu toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ± da yeniden hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Bu vurgu Anayasa Komitesi giriÅŸiminin gidiÅŸata göre bir pazarlÄ±k konusu olacaÄŸÄ± biçiminde yorumlandÄ±.

‘MÜLTECÄ°LER DÖNMELÄ° AMA...’

Zirvenin en önemli gündemlerinden biri de Suriyeli mültecilerdi. Putin 1.5 milyon mültecinin Suriye’ye geri dönmesi için bir çalÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± belirtirken ErdoÄŸan da Afrin, Cerablus ve diÄŸer bölgelerde güvenli alanlar oluÅŸtuÄŸuna vurgu yaptÄ±. Macron, Ä°dlib hatÄ±rlatmasÄ± yaparak, gerilim sürdüÄŸü müddetçe geri dönüÅŸlerin zor olduÄŸunu, bilakis Ä°dlib’e müdahale durumunda yeni göç dalgasÄ±nÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu belirtti. Fransa lideri ayrÄ±ca insani yardÄ±m konvoylarÄ±na saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu ifade ederek geri dönüÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n henüz hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ZÄ°RVE’DE KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ° DE ELE ALINDI

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin soru üzerine ErdoÄŸan, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili olarak ikili görüÅŸmelerimizde bu konuyu ele aldÄ±k. Gerekli bilgiyi kendilerine verdim. Her ÅŸeyden önce içeride 18 tutuklu var. Bunlar ülkemize gelen kiÅŸilerdir. 9+6+3 daÄŸÄ±lÄ±mÄ± var. Bu 18 kiÅŸiyi Türkiye’ye kimler gönderdi, bu sorunun cevabÄ±nÄ± Suudi yetkililer vermelidir. DiÄŸer açÄ±klama Suudi yetkili mercilerinden geldi. O da Türkiye’deki yerli iÅŸbirlikçilere cesedin teslim edildiÄŸine dair. Yerli iÅŸbirlikçiler kimdir, bu iddiayÄ± ortaya koyan kiÅŸilerin açÄ±klamasÄ± gerekir. Suçun iÅŸlendiÄŸi yer Ä°stanbul’dur” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ArdÄ±ndan söz alan Merkel ise, “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ölümüyle ilgili, faillerin kimler olduÄŸu ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra gerekeni yapacaÄŸÄ±z” dedi.

CENEVRE'DE ANAYASA KOMÄ°TESÄ° KURULACAK

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiride liderler, teröre karÅŸÄ± mücadeleye devam etme gerekliliÄŸinin altÄ±nÄ± çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanmasÄ± ve tüm ilgili taraflarÄ±n hükümlere riayet etmesi suretiyle saÄŸlanacak kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkesin önemini vurguladÄ±.

Bildiride, Dörtlü Zirve'de Suriye ihtilafÄ±na dair son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Suriye ihtilafÄ±ndan kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik risk ve tehditler karÅŸÄ±sÄ±ndaki ortak kaygÄ±larÄ±n ifade edildiÄŸi belirtildi.

Liderler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, birliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅžartÄ±'nÄ±n amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etti.

Süregiden ihtilafa askeri çözüm getirilemeyeceÄŸine ve ihtilafÄ±n yalnÄ±zca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla uyumlu olarak müzakere edilmiÅŸ bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceÄŸine dair güçlü inançlarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen liderler, bu çerçevede, Suriye ihtilafÄ±na muteber ve sürdürülebilir çözüm bulunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± amaçlayan tüm uluslararasÄ± giriÅŸimler arasÄ±nda eÅŸgüdümün artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.

Bildiride, ÅŸu görüÅŸlere yer verildi:

“BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan terörist olarak tanÄ±mlanan DEAÅž, Nusra Cephesi ile El Kaide veya DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± tüm diÄŸer bireyler, gruplar, teÅŸebbüsler, oluÅŸumlar ve diÄŸer terörist gruplarÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla terörle mücadelede kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸlerdir. Suriye'nin egemenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile komÅŸu ülkelerin ulusal güvenliÄŸine zarar vermeyi amaçlayan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemleri reddetme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafÄ±ndan 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma Bölgesindeki Durumun Ä°stikrarlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin MuhtÄ±ra'yÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸlardÄ±r. AÄŸÄ±r silahlarÄ±n ve radikal gruplarÄ±n MuhtÄ±ra uyarÄ±nca tesis edilen silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çekilmesinde saÄŸlanan ilerlemeyi takdir etmiÅŸlerdir.”

Teröre karÅŸÄ± mücadeleye devam etme gerekliliÄŸinin altÄ±nÄ± çizen liderler, MuhtÄ±ra'da öngörülen etkili önlemlerin tam olarak uygulanmasÄ± ve tüm ilgili taraflarÄ±n MuhtÄ±ra hükümlerine riayet etmesi suretiyle saÄŸlanacak kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkesin önemini vurguladÄ±.

Suriye'de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na azami surette karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± iddia eden liderler, tüm taraflara Kimyasal SilahlarÄ±n GeliÅŸtirilmesinin, Üretiminin, StoklanmasÄ±nÄ±n ve KullanÄ±mÄ±nÄ±n YasaklanmasÄ± ve BunlarÄ±n Ä°mhasÄ± ile Ä°lgili SözleÅŸme'ye tam riayet etmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM'nin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ve Suriyelilerin öncülük ve sahipliÄŸinde yürütülecek kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sürece desteklerini ifade eden liderler, Suriyeli taraflara bu sürece aktif katÄ±lÄ±m saÄŸlama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Liderlerin ortak bildirisinde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“BM gözetiminde, en yüksek uluslararasÄ± ÅŸeffaflÄ±k ile hesap verilebilirlik standartlarÄ±na uygun olarak, diaspora mensuplarÄ± da dahil seçime katÄ±lma hakkÄ±na sahip tüm Suriyelilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenecek serbest ve adil seçimlerin zeminini oluÅŸturmak üzere Suriye'de anayasal reformu gerçekleÅŸtirecek Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de kurulmasÄ± ve erken bir zamanda, ÅŸartlarÄ± gözeterek, bu yÄ±l sonu itibarÄ±yla toplanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸlardÄ±r.

Siyasi sürecin sürdürülmesine ve ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± olmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ± teminen güven artÄ±rÄ±cÄ± önlemlerin uygulanmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸlar ve ilgili ÇalÄ±ÅŸma Grubu tarafÄ±ndan BM ile UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesi (ICRC) uzmanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla çalÄ±ÅŸmalar yürütülen, zorla alÄ±konulanlar/kaçÄ±rÄ±lanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslimi ve kayÄ±p ÅŸahÄ±slarÄ±n tespiti konularÄ±na desteklerini beyan etmiÅŸlerdir.”

Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na Suriye genelinde hÄ±zlÄ±, güvenli ve kesintisiz eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± ile Suriye halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ±n hafifletilmesi için ihtiyaç duyan herkese acil insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gereksiniminin altÄ±nÄ± çizen liderler, bu çerçevede, Suriye'ye yapÄ±lan yardÄ±mÄ± artÄ±rmalarÄ± için baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve baÄŸlÄ± insani kuruluÅŸlarÄ± olmak üzere, uluslararasÄ± topluma çaÄŸrÄ±da bulundu.

BaÅŸta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere, ev sahibi ülkelerle dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± teyit eden liderler, mültecilerin Suriye'ye güvenli ve gönüllü ÅŸekilde, uluslararasÄ± hukuka uygun koÅŸullarda geri dönmelerine baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin Suriye'de ikamet ettikleri asÄ±l yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüÅŸleri için gerekli ÅŸartlarÄ±n tüm ülke genelinde oluÅŸturulmasÄ± ihtiyacÄ±na iÅŸaret eden liderler, geri dönenlerin silahlÄ± çatÄ±ÅŸma, siyasi baskÄ± veya keyfi tutuklamalardan korunmasÄ± ve su, elektrik, saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere insani altyapÄ± gereksiniminin altÄ±nÄ± çizdi.

Liderler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ile diÄŸer uluslararasÄ± uzmanlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar arasÄ±ndaki eÅŸgüdüm ihtiyacÄ±nÄ± vurguladÄ±.

HAKAN GÜNEÅž: ZÄ°RVEDE YAKLAÅžIM FARKLILIÄžI NET BÄ°ÇÄ°MDE GÖRÜLDÜ

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Paris 8 Üniversitesi Misafir ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Hakan GüneÅŸ zirveyi ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ± Evrensel’e deÄŸerlendirdi. Zirvede sÄ±kÄ±lÄ±kla vurgulanan ‘siyasi çözüm’ün yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ileri sürülemeyeceÄŸine vurgu yapan GüneÅŸ, zirvenin “uluslararasÄ± diplomasi masasÄ±nÄ±n nerede kimlerle kurulacaÄŸÄ± konusunda yeni bazÄ± ipuçlarÄ± ortaya koyduÄŸu”nu söyledi. GüneÅŸ, “Türkiye-Muhalifler-BatÄ± ile Rusya-Ä°ran-Åžam, yaklaÅŸÄ±m farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± net biçimde ortaya koydular. Özellikle Macron’un konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Putin’in gerildiÄŸi gözlemlendi. Nitekim yeri geldiÄŸinde yanÄ±t vermekten kendini de alamadÄ±” dedi.

ToplantÄ±nÄ±n, “son dönemlerde bir türlü toplanamayan Cenevre Süreçleri çerçevesinde ABD, Ä°ngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r ve Ürdün tarafÄ±ndan oluÅŸturulan “Dar Grup” ya da “Small Grup” olarak adlandÄ±rÄ±lan bileÅŸen ile Ä°ran-Rusya-Türkiye tarafÄ±ndan sürdürülen Astana süreci ülkelerinin ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk toplantÄ± olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemli” olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen GüneÅŸ, “bunun yanÄ±nda Ä°dlib, mülteciler sorunu ve Suriye’nin geleceÄŸi konularÄ±nda referans oluÅŸturacak bir toplantÄ± olarak kapandÄ±” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CENEVRE VE ASTANA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LENECEK MÄ°?

“Putin’in kapanÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±nda sarf ettiÄŸi sözlere bakarsak Ä°stanbul zirvesi hem Cenevre’ye hazÄ±rlÄ±k anlamÄ±nda hem de Rusya-Ä°ran-Türkiye tarafÄ±ndan yürütülen Astana Sürecini destekleyici bir zirve olarak gerçekleÅŸmiÅŸ görünüyor” deÄŸerlendirmesinde bulunan GüneÅŸ “Yine Putin, mülteciler ile ilgili bir uluslararasÄ± konferansÄ±n toplanmasÄ± ihtiyacÄ±nÄ± da Merkel ve ErdoÄŸan ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Macron ile de paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmesinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla Ä°stanbul Zirvesi kapsamlÄ± bir gündem ile gerçekleÅŸmiÅŸ durumda. Macron, ‘Astana ile Cenevre ve Cenevre ile Arap ülkeleriyle temasÄ± sürdüren dar grup/small grup çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n örtüÅŸtürülmesini hep önerdiÄŸinin’ altÄ±nÄ± çizerek Rusya ve Türkiye’nin yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ile diyaloÄŸunu sürdüreceÄŸi mesajÄ±nÄ± açÄ±kça ortaya koydu. Merkel Zirve’yi 2+2 toplantÄ±sÄ± olarak tanÄ±mladÄ±. Yani Astana sürecinden 2 ve Small Grup’tan 2 ülkenin bir araya geldiÄŸi bir format tanÄ±mlayarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± mülteciler, siyasi çözüm ve Ä°dlib konularÄ±nÄ± içerecek ÅŸekilde geniÅŸleten Merkel’in Macron kadar Ä°dlib hassasiyeti göstermediÄŸi, hem Putin ile daha uyumlu bir dil kullandÄ±ÄŸÄ± gözlerden kaçmadÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

MACRON VE ERDOÄžAN’IN SAHADA OLDU BÄ°TTÄ° VURGUSU

GüneÅŸ devamÄ±nda ÅŸu noktaya dikkat çekti:

“Macron ‘Rusya’ya Rejim üzerinde baskÄ± yapmasÄ± konusunda güvenmek istediÄŸini’ ve ErdoÄŸan ise ‘sahada oldu bittileri asla kabul edemeyiz’ sözleriyle en son Ä°dlip konusunda Türkiye-Muhalifler-BatÄ± ile Rusya-Ä°ran-Åžam arasÄ±nda ortaya çÄ±kan yaklaÅŸÄ±m farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± net biçimde ortaya koydular. Özellikle Macron’un konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Putin’in gerildiÄŸini gözlemlendi. Nitekim yeri geldiÄŸinde yanÄ±t vermekten kendini de alamadÄ±.”

REJÄ°M DEÄžÄ°L SURÄ°YE ARAP CUMHURÄ°YETÄ°!

Anayasa komisyonu konusuna iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamara da deÄŸinen GüneÅŸ, “Åžam’Ä± Rusya’nÄ±n nasÄ±l ikna edeceÄŸi konusunda Le Monde muhabirinin sorusu üzerine söz alan Putin herkes konuÅŸurken ‘rejim diyor ama sonuç metnin de Suriye Hükümeti/Suriye Arap Cumhuriyeti ifadesinin’ geçtiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek diÄŸer muhataplarÄ±nÄ±n dillerindeki ikilikle ilgili ironik bir uyarÄ±da bulunmuÅŸ oldu. ErdoÄŸan ise toplantÄ±nÄ±n soru kÄ±smÄ±nda birkaç kez Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad için meÅŸhur ‘Esed’ ifadesini kullanÄ±p ‘Onu 1 milyon kadar insanÄ±n ölümünden sorumlu görüyor, bizim için muteber bir ÅŸahÄ±s olarak göremeyiz’ ifadeleriyle farklÄ± yaklaÅŸmaya devam edeceÄŸini ortaya koymuÅŸ oldu” dedi.

‘ERDOÄžAN Ä°ÇÄ°N YÜKSEK PROFÄ°L VESÄ°LESÄ°!’

GüneÅŸ son olarak ÅŸu vurgulara dikkat çekti:

“Öte yandan Merkel’e söz verirken ‘Åžansölye Pliz’, Rus gazeteciye ise ‘Sposiba’ diye deÄŸiÅŸik dillerde yanÄ±tlar veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n toplantÄ± vesilesiyle üzerindeki uluslararasÄ± dÄ±ÅŸlanma baskÄ±sÄ±nÄ± ciddi olarak aÅŸtÄ±ÄŸÄ± inancÄ±nÄ± yansÄ±tan bir beden diliyle basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmek hiç abartÄ±lÄ± olmayacaktÄ±r.”

ERDOÄžAN: SÄ°NERJÄ°YÄ° Ä°LERÄ° TAÅžIYABÄ°LECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° GÖRDÜK

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ilk olarak konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan öncelikli hedeflerin ‘sahada tam olarak ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve hakim kÄ±lÄ±nmasÄ±’ olduÄŸunu söyledi. ErdoÄŸan, “AyrÄ±ca Suriye halkÄ±nÄ±n meÅŸru talepleri doÄŸrultusunda bir siyasi çözüme ulaÅŸÄ±lmasÄ±, böylece ülkede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda neler yapÄ±labilir, bunlarÄ± etraflÄ±ca ele alma fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduk” dedi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

“Suriye ihtilafÄ±nÄ±n küresel bir sorun haline dönüÅŸmesinin en önemli sebebi, uluslararasÄ± toplumun meseleyi yeterince sahiplenmemesidir. Maalesef çok uzun bir dönem Suriye krizinden kaynaklanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yükünü, Suriyeli siviller ile komÅŸu ülkeler çekmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k bu kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸa bir son verilmesi gerekiyor. Bugün, Fransa ve Almanya'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla Astana'da yakalanan sinerjiyi daha ileriye taÅŸÄ±yabileceÄŸimizi gördük. Bu olumlu iÅŸ birliÄŸine ne kadar çok paydaÅŸ özellikle de paydaÅŸ ülke katkÄ± saÄŸlayabilirse kalÄ±cÄ± bir çözüme de o denli hÄ±zlÄ± ulaÅŸabileceÄŸimize inanÄ±yorum. Suriye'nin toprak bütünlüÄŸü ile siyasi birliÄŸine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, ayrÄ±ca ihtilafa sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacaÄŸÄ±na dair inancÄ±mÄ±zÄ± teyit ettik. KalÄ±cÄ± çözüm yolunun, Suriye halkÄ±nÄ±n öncülüÄŸünde ve sahipliÄŸinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler gözetiminde yürütülen müzakerelerden geçtiÄŸini vurguladÄ±k.”

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°dlib konusunda Putin'in gayretleriyle imzalanan muhtÄ±ranÄ±n uygulanmasÄ±nda saÄŸlanan ilerlemenin teyit edildiÄŸini vurgulayarak, “MuhtÄ±raya riayet edilmesinin Ä°dlib'teki mevcut ateÅŸkesin korunmasÄ± ve yeni bir insani krize mahal verilmemesi için taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± öneme özellikle iÅŸaret ettik. Ä°dlib'te saÄŸlanan sükunetin tekrar yeÅŸerttiÄŸi umuttan istifadeyle siyasi süreçte somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdik. Bu çerçevede anayasa komitesinin kuruluÅŸ sürecinin en kÄ±sa sürede ÅŸartlarÄ± gözeterek, temennimiz odur ki yÄ±l sonu itibarÄ±yla tamamlanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduk” ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda, toplantÄ±da ele aldÄ±klarÄ± bir diÄŸer önemli konunun Suriye kaynaklÄ± terör tehdidi olduÄŸunu dile getirdi. Bu hususta gerek dört ülke arasÄ±nda gerekse uluslararasÄ± toplum düzeyinde iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, IÅžÄ°D ve PYD’yi kaynaÄŸÄ±ndan bertaraf etmek amacÄ±yla FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± harekatlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.

ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

“Hatta 260 binin üzerinde Suriyeli bu bölgelere geri dönmüÅŸ durumdadÄ±r. Biz bu sayÄ±nÄ±n zamanla artacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Türkiye, ne sÄ±nÄ±rlarÄ±nda ne de Suriye'nin herhangi bir bölgesinde terör gruplarÄ±nÄ±n palazlanmasÄ±na müsamaha göstermeyecektir. Terörle mücadele kisvesi altÄ±nda sahada yeni emrivakilerin dayatÄ±lmasÄ±nÄ± da asla kabul etmeyeceÄŸiz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi doÄŸusunda da milli güvenliÄŸimize yönelik tehditleri kaynaÄŸÄ±nda bertaraf etmeyi sürdüreceÄŸiz. Zirvede Suriye itilafÄ±nÄ±n insani boyutunu da konuÅŸtuk. Suriye halkÄ±na insani yardÄ±mÄ±n sürdürülmesi gerektiÄŸi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±k. Bugün Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüÅŸü konusunu da ele aldÄ±k. Geri dönüÅŸ sürecinin uluslararasÄ± hukuka uygun olarak gönüllülük esasÄ±na göre güvenli biçimde ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler ile eÅŸgüdüm halinde yürütülmesi gerektiÄŸi hususunda fikir birliÄŸine vardÄ±k.”

Suriyeli mültecilere iliÅŸkin adil yük paylaÅŸÄ±mÄ± hususunda Avrupa BirliÄŸi'nin verdiÄŸi taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini de hatÄ±rlatmak istediÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, diÄŸer ülkelerden de yaklaÅŸan kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± düÅŸünerek Suriye halkÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ± için desteklerini artÄ±rmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu kaydetti.

Bugünkü zirve toplantÄ±sÄ±nda Suriyelilere ve uluslararasÄ± topluma önemli mesajlar verebildiklerini düÅŸündüÄŸünü anlatan ErdoÄŸan, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Zirve katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± olarak gerek sahadaki durumun iyileÅŸtirilmesine gerek siyasi süreçte ilerleme saÄŸlanmasÄ±na yönelik çabalarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±racaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. DiÄŸer ülkeleri de bu gayretlere destek vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Türkiye olarak soruna çözüm bulmaya yönelik mücadelemizi hem Astana platformunda hem bugünkü gibi farklÄ± ve daha geniÅŸ platformlarda sürdürmekte kararlÄ±yÄ±z. Åžüphesiz ki bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde Astana sürecinin bir diÄŸer üyesi konumunda olan Ä°ran'Ä± da ilgilendirmektedir. Bu attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmelerden tabii ki Ä°ran'Ä± da bilgilendireceÄŸiz, haberdar edeceÄŸiz ve bu sürecin çok daha olumlu ÅŸekilde devamÄ±nÄ± saÄŸlamakta, bunu gerekli görüyoruz. Bu kararlÄ±lÄ±k Suriye halkÄ±yla dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n bir gereÄŸi, Suriyeli kardeÅŸlerimize karÅŸÄ± boynumuzun borcudur.”

PUTÄ°N: SURÄ°YE ADIM ADIM BARIÅžA Ä°LERLÄ°YOR

Putin’se ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Türk, FransÄ±z ve Alman mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye meselesindeki ilkesel tavÄ±rlarÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma konusunda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Dört ülkenin ileride de Suriye'deki durumun normalleÅŸmesi için ortak çalÄ±ÅŸma yapmaya devam edeceÄŸini vurgulayan Putin, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bunun için elveriÅŸli ÅŸartlar saÄŸlandÄ±. Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Astana formatÄ± çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde ülkenin büyük bölümü teröristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±. Ülke adÄ±m adÄ±m barÄ±ÅŸa doÄŸru ilerliyor.”

Suriye'de çözümün ancak diplomasi yoluyla saÄŸlanabileceÄŸini söyleyen Putin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüÄŸü ve egemenliÄŸine saygÄ± çerçevesinde siyasi çözümün mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Putin Suriye halkÄ±nÄ±n kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiÄŸini kaydederek, ÅŸöyle devam etti:

“Bu amaçla Astana formatÄ±nÄ±n ve küçük grupla çabalarÄ±nÄ± birleÅŸtirmesini bu yönde görüÅŸtük. Suriye'deki siyasi çözümün sahada hÄ±zlÄ± ilerlemesine, yapÄ±cÄ± tutum sergileyen Suriye temsilcilerini bu sürece dahil etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Öncelikle Cenevre'de anayasa komitesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamamÄ±z gerekiyor.”

Putin, toplantÄ±da basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nÄ±n aynÄ± formatta bir daha bir araya gelip gelmeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soruya Putin ÅŸöyle cevap verdi:

“Bu konuda henüz bir anlaÅŸma saÄŸlamadÄ±k. Her ÅŸey olabilir. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± faydalÄ±dÄ±r diye düÅŸünüyorum. Ä°lk olarak Astana Grubu ile küçük grubun birleÅŸtirilmesini Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± teklif etti. CumhurbaÅŸkanÄ± sayÄ±n ErdoÄŸan bunu faal bir ÅŸekilde destekledi. Bugünkü görüÅŸmemizin giriÅŸiminde bulundu ve bence faydalÄ± bir görüÅŸme oldu.”

Rus lider, bir soru üzerine, “Suriye'nin meÅŸru hükümetine saygÄ± duyulmalÄ±dÄ±r. Herkes Suriye rejimi diyor burada. BMGK kararÄ±nda ise Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ifadesi kullanÄ±lÄ±yor. Suriye'nin meÅŸru hükümetine saygÄ± duymaktan yola çÄ±karak, muhalefetle verimli diyalog kurmak için her zaman Suriye hükümetini böyle yapÄ±cÄ± diyaloga çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

Anayasa komitesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na konusunda ise Putin, “Senenin sonuna kadar ilgili ÅŸartlar oluÅŸursa anayasa komitesi tamamen oluÅŸturulacaktÄ±r ve faaliyetlerine baÅŸlayacaktÄ±r.” diye konuÅŸtu.

Komitenin iki parçasÄ±nÄ±n (rejim ve muhalefetin listesi) tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halihazÄ±rda STK'leri içeren üçüncü parça üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Putin, “Ä°ran, Astana ve barÄ±ÅŸ sürecinin garantörlerinden biridir. GerginliÄŸi Azaltma Bölgeleri'nin faaliyette olmasÄ±nÄ±n da teminatÄ±dÄ±r. Ä°ran olmadan bu konu çözülemez” dedi.

Soçi'de anayasa komitesi kurulmasÄ± kararÄ±nÄ±n üzerinden 9 ay geçtiÄŸi halde sonuç alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine Rus lider, “Evet, gerçekten istediÄŸimiz kadar hÄ±zlÄ± ilerleyemiyoruz ama baÅŸarÄ±lar elde edildi. Suriye hükümetini kendi listesini vermesi konusunda ikna ettik. MevkidaÅŸÄ±m sayÄ±n Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± da kendi kendi üzerine düÅŸeni yaptÄ±. Muhalefetten bir liste ortaya çÄ±ktÄ±. Åžimdi de üçüncü listeyi hazÄ±rlÄ±yoruz. Bu zorlu bir süreçtir” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Suriye halkÄ±nÄ±n kendi liderlerini kendisinin seçmesi gerektiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Putin, bir soru üzerine, “Bunun için anayasa komitesi kurulmalÄ±dÄ±r ve faaliyetlerine baÅŸlamalÄ±dÄ±r. Bugün ÅŸu ya da bu ÅŸahsÄ± görüÅŸmedik. Bu yapÄ±cÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olmaz” diye konuÅŸtu.

“Rusya, çeÅŸitli provokasyonlara iliÅŸkin Suriye hükümetini destekleme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutuyor” diyen Putin, HÄ±meymim'deki Rus hava üssüne 50'den fazla insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Putin, radikal gruplarÄ±n temizlenmesi için Türkiye ile ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü de vurguladÄ±.

‘ANAYASA KOMÄ°TESÄ°NÄ° HERKES TANIMALI’

Komitenin Suriye'deki toplumun tüm katmanlarÄ±nca tanÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Putin, “ÇoktandÄ±r ihtiyaç duyulan anayasal reformlarÄ± yapabilecektir. Bu da Suriye'deki devleti daha güçlü hale getirecektir. Böylece Suriye'deki toplumu birleÅŸtirecektir. Bizi son derece titiz bir çalÄ±ÅŸma bekliyor." diye konuÅŸtu.

‘RADÄ°KAL UNSURLARIN TEMÄ°ZLENMESÄ° BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N HALA GÜNCEL HEDEF’

Putin, Suriye'de ÅŸiddet oranÄ±nÄ±n önemli ölçüde azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, “Fakat orada biriken radikal unsurlarÄ±n temizlenmesi gerekiyor. Bu bizim için son derece güncel bir hedeftir. SavaÅŸ tecrübesini elde eden bu caniler, ülkelerimizde sessizce taraftar devÅŸirebilir. Ä°deolojilerini topluma aÅŸÄ±layabilir. Bu kabul edilmez bir ÅŸeydir.” ifadelerini kullandÄ±.

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Alman ve FransÄ±z mevkidaÅŸlarÄ±nÄ± Soçi mutabakatÄ±yla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyen Putin, “SilahsÄ±zlanmÄ±ÅŸ bölgenin oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n geçici bir tedbir olduÄŸu düÅŸünüyoruz. KÄ±sa süre içinde hem muhaliflerin hem de aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi için çaba sarf edeceÄŸini ümit ediyoruz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Putin, “Rusya, Suriye Arap Devleti'ne terör tehdidinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.” dedi. Ä°nsani yardÄ±m noktasÄ±nda da Rus lider Putin, mültecilerin dönüÅŸü konusuna deÄŸinerek, “UluslararasÄ± toplumun el ele çaba sarf etmesi lazÄ±m” ifadesini kullandÄ±. Mültecilerle ilgili bir uluslararasÄ± konferans düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Putin, bu olmazsa ilerleme kaydedilemeyeceÄŸini söyledi.

MACRON: KÄ°MYASAL SÄ°LAHLARIN KULLANILMASI KABUL EDÄ°LEMEZ

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Macron, ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh ÅŸehrinde Musevilerin ayin düzenlediÄŸi saatlerde sinagoga yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatarak, Amerikan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Macron, zirveyi önemli bir adÄ±m olarak gördüÄŸünü, önceliklerinin terör ile mücadele olduÄŸunu ve Suriye'deki terör gruplarÄ±nÄ±n çok vahim saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirdiÄŸini vurgulayarak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Terörle mücadeleyi sürdürürken aynÄ± zamanda bugün yapÄ±lacak askeri harekatlarÄ±n insani yardÄ±m konusuna da saygÄ± göstermesi gerektiÄŸini unutmuyoruz. Bu da bizi Ä°dlib konusuna götürüyor. Bu konuyla ilgili çok açÄ±k söyledik, rejimin hamilerinin desteÄŸiyle birlikte Ä°dlib'e yapacaÄŸÄ± askeri saldÄ±rÄ± kesinlikle kabul edilemez olacaktÄ±r insani konularla ilgili olarak. Burada Türkiye, Avrupa ve bölgenin istikrarÄ± söz konusu. Buradaki risk teröristlerin daÄŸÄ±lmasÄ± ve yeni sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± dalgalarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± anlamÄ±na gelecektir. Bunu zaten gördük daha önceki saldÄ±ralar sonucunda. Rusya ve Türkiye birkaç hafta önce harfiyen yerine getirilmesi gereken bir karara vardÄ±lar. Bu konuyla ilgili bugün de teminatlar dile getirildi. Bunu sonuç bildirgemizde de belirttik. Ä°dlib'te kalÄ±cÄ± ve sürdürülebilir bir ateÅŸkesin tesis edilmesi son derece önemli. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi ve kalÄ±cÄ± ve sürdürülebilir bir ateÅŸkes olmasÄ±na çok önem veriyoruz. Konuyla ilgili olarak, SayÄ±n Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±n istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± ve insani yardÄ±m konularÄ±ndaki eylemlerine katÄ±lÄ±yoruz.”

Macron, Rusya'ya, Suriye'deki rejim üstünde baskÄ± kurmasÄ± konusunda güvendiklerini dile getirerek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Hem bölgede hem dünyanÄ±n diÄŸer bölgelerinde kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, kim kullanÄ±rsa kullansÄ±n kabul edilemezdir. Suriye ile ilgili olarak ikinci bir konu da siyasi süreç konusu. Hiçbir zaman unutmamak gerekir ki Suriye'de aslÄ±nda iki savaÅŸ süregeliyor. Hep birlikte teröristlere karÅŸÄ± sürdürdüÄŸümüz bir savaÅŸ var, Suriye'deki tüm terör gruplarÄ±na karÅŸÄ±. Bir de Suriye'deki rejimin kendi muhaliflerine karÅŸÄ± sürdürdüÄŸü bir çatÄ±ÅŸma ve bunun bir sonucu olarak milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±... Tabii ki bu durum sürdürülebilir deÄŸil ve bunun çözümlenmesi siyasi bir çözüm bulmaktan geçiyor. Tüm Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesini saÄŸlayacak siyasi bir çözüm olmasÄ± gerekiyor. KapsayÄ±cÄ± bir Suriye'nin tekrar yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± çok önemli. Bugün rejim, askeri olarak yeniden fetih mantÄ±ÄŸÄ±nda davranÄ±yor, bu da Suriye'nin istikrarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil. Soçi toplantÄ±sÄ±ndan 10 ay sonra henüz anayasa komitesi toplantÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Sene sonuna kadar anayasa komitesiyle ilgili listelerin onaylanmasÄ± ve bu toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Tabii ki dördümüze baÄŸlÄ± bir durum deÄŸil. Bu konuyla ilgili irademiz tamdÄ±r ve kapsayÄ±cÄ± siyasi çözüm için bunun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Suriye halkÄ± kendi geleceÄŸi hakkÄ±nda söz hakkÄ±na sahip olmalÄ±. Yani ÅŸeffaf ve özgür seçimlerin uluslararasÄ± gözetim altÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak ÅŸu aÅŸamada bir jest görmüÅŸ deÄŸiliz bu nedenle konuyla ilgili güçler, uluslararasÄ± mekanizmayÄ± hayata geçirmek için elinden geleni yapÄ±yor. Ä°ÅŸte bugün de bunu yaptÄ±k. Sene sonuna kadar tüm paydaÅŸlarla ilgili olarak bu anayasa komitesinin bir an önce toplanmasÄ±nÄ± hayati öneme sahip olduÄŸunu söyledik. Konuyla ilgili olarak iradelerimiz örtüÅŸüyor. Çünkü bunu Suriye halkÄ±na borçluyuz, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere borçluyuz, ÅŸu anki rejimden kaçan Suriyelilere borçluyuz.”

Macron, bildirgede deÄŸindikleri üçüncü konun ise insani yardÄ±m olduÄŸunu aktararak, "Rusya ve BM ile birlikte birkaç hafta önce DoÄŸu Guta'da bir ortak harekatÄ±mÄ±z oldu. Rusya ve Türkiye ile beraber çalÄ±ÅŸmaya devam etmemiz gerekiyor. Alman Åžansölyesi ile bunu dile getirdik. Sivil topluluklara insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± son derece önemli. Bu konuyla ilgili tüm paydaÅŸlarÄ±n insani yardÄ±m konvoylarÄ±nÄ±n eriÅŸimini saÄŸlamasÄ± gerekiyor, STK'larÄ±n da iÅŸ birliÄŸini alarak. Bugün hala bazÄ± blokaj durumlarÄ± olduÄŸunu, insani konvoylarÄ±n önünün kesildiÄŸini görüyoruz, bu kabul edilemez. BM çerçevesinde ve iÅŸ birliÄŸi felsefesinde birlikte çalÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bildirgede deÄŸinmek istediÄŸi bir baÅŸka konunun da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, mültecilerin geri dönüÅŸü olduÄŸunu dile getiren Macron, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Konuyla ilgili olarak Türkiye, Ürdün, ve Lübnan'Ä±n çabalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtmek isterim. Uzun yÄ±llardÄ±r bu ülkeler gerçekten sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirerek çok önemli sayÄ±da Suriye'den kaçan ve baÅŸka ülkelere giden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yorlar. Bugün açÄ±k konuÅŸmak gerekir. Gerçekten bu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülkelerine geri dönmesi inandÄ±rÄ±cÄ± ve kapsayÄ±cÄ± olamaz, siyasi bir çözüm getirilmediÄŸi sürece. Çünkü bu kiÅŸiler rejimin gasplarÄ±ndan kaçan kiÅŸiler. Nitekim sene baÅŸÄ±ndan bu yana yeni sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± dalgalarÄ±nÄ± görüyoruz. Burada her birimizin Ä°dlib ile ilgili olarak yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, bu ülke ile ilgili yapmazsak baÅŸka mülteci akÄ±nlarÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Bunun önüne geçmemiz mümkün olmayacaktÄ±r. Ä°ÅŸte o yüzden bu gün Yüksek Mülteciler Konseyi'nin belirlemiÅŸ olduÄŸu ÅŸartlar dahilinde yani güvenli ve insan haysiyetine uygun ve gönüllü bir ÅŸekilde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri dönüÅŸünü saÄŸlayabiliriz. Burada güvenli, insan haysiyetine uygun ve gönüllü geri dönüÅŸten bahsediyorum. Yani bir takÄ±m alt yapÄ±larÄ±n oluÅŸturulmasÄ± su, elektrik tedariki gibi. Bu zirve gerçekten de son derece yararlÄ± bir aÅŸama oldu, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tekrar teÅŸekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün buradaki toplantÄ±mÄ±z son derece önemli ama bizlerin de sorumluluÄŸunu beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili olarak gerçekten birkaç milyon Suriyeli'den bahsediyoruz ama dünyayÄ± ilgilendiren bir mesele bu. DolayÄ±sÄ±yla bugün görüÅŸtüÄŸümüz konular önümüzdeki süreçte bir sorumluluk yüklüyor ve teyakkuz halinde olmamÄ±zÄ± gerektiriyor.”

MERKEL: MÜLTECÄ°LERÄ°N GERÄ° DÖNMESÄ° Ä°ÇÄ°N SÄ°YASÄ° ÇÖZÜM GEREKÄ°YOR

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel konuÅŸmasÄ±nda Suriye'de siyasi açÄ±dan da bir çözüm bulmak gerektiÄŸini vurgulayarak, 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye arasÄ±nda Ä°dlib'de bir ateÅŸkes noktasÄ±nda çok verimli bir çalÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

Angela Merkel bu kapsamda, “Bunun sürdürülebilir bir ateÅŸkes olmasÄ± için elimizden geleni yapmaya hazÄ±rÄ±z” diye konuÅŸtu.

Suriye'de siyasi çözümün gerekli olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Merkel, hem yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki hem ülkelerindeki Suriyelilerin bir araya gelerek oy kullanabileceÄŸi bir seçim yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülkelerine geri dönebilmeleri konusuna iliÅŸkin ise “Ä°nsanlarÄ±n geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor” ifadesini kullandÄ±.

AçÄ±klamasÄ±nda "Son derece verimli bir zirve oldu" ifadesini kullanan Merkel, "FarklÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z olsa da mutabÄ±k kalarak ortak bir bildirge yayÄ±mlayabildik. Bu da bizim ortak bir iradeye sahip olduÄŸumuzu göstermektedir." diye konuÅŸtu.

Merkel, Suriye'de bir tarafta terörle mücadele diÄŸer yanda da rejimin kendi halkÄ±na yönelik yürüttüÄŸü bir savaÅŸÄ±n söz konusu olduÄŸunu söyleyerek, bölgede sadece askeri açÄ±dan deÄŸil siyasi açÄ±dan da bir çözüm bulmak gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Suriye'de birçok insani felaketin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Merkel, nüfusun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Ürdün, Türkiye ya da Avrupa ülkelerinde mülteci olarak bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve baÅŸka insani felaketlerin yaÅŸanmamasÄ± için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

“Kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± konusunda kararlÄ± olduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum” diyen Merkel, siyasi çözüm kapsamÄ±nda katkÄ±larÄ±ndan ötürü BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya teÅŸekkür etti.

Suriye'de siyasi çözüm kapsamÄ±nda Anayasa Komitesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Merkel, "Anayasa Komitesinin yÄ±l sonuna kadar bir araya gelebilmesi için katkÄ±da bulunmak istiyoruz." dedi.

Merkel, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülkelerine dönmeleri konusunda BM Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸiyle sÄ±kÄ± bir iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine dikkati çekerek, geri dönenlerin tutuklanmamalarÄ± ve kötü muamele görmemeleri gerektiÄŸini dile getirdi.

Suriye'nin yine bütün halkÄ± için güvenli bir vatan olmasÄ± gerekliliÄŸine vurgu yapan Merkel, "Siyasi sürecin tam da bu zamanda bulunmasÄ± çok önemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Merkel Ä°dlib'de insani bir felaket olmadan barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözüm bulunmasÄ± konusunda da gayret göstermeye devam edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Suriye'de siyasi çözüme vurgu yapan Merkel, bu kapsamda olasÄ± seçimlere iliÅŸkin, "Suriye halkÄ±nÄ±n tamamÄ± gelecekteki siyasi sistemle ilgili uluslararasÄ± denetim altÄ±nda yapÄ±lacak özgür seçimlerde kendileri karar vermelidir." dedi.

Merkel, ülkesinden kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu karara katÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, kendi geleceklerine Suriye halkÄ±nÄ±n karar vereceÄŸini dile getirdi.

Suriye rejiminin çok sayÄ±da insanÄ± öldürdüÄŸünü belirten Merkel, siyasi çözümün bu açÄ±dan kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "UluslararasÄ± toplumun da göÄŸüslemesi gereken bir süreç olacaktÄ±r." yorumunu yaptÄ±.

Merkel, Ä°dlib konusunda Soçi mutabakatÄ±nda atÄ±lan adÄ±mlardan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, bu süreci desteklediklerini ifade etti. Merkel, "(Suriye'de) Milyonlarca insanÄ±n tekrar tehlikeye atÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Yemen savaÅŸÄ±yla ilgili son derece kesin bir politika sürdürdüklerini kaydeden Merkel, "Suudi Arabistan'a olabilecek herhangi bir silah ihracatÄ±nÄ±n tarafÄ±mÄ±zdan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve buna karÅŸÄ± bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, "Kimlerin failler olduÄŸunu ortaya çÄ±kardÄ±ktan sonra Avrupa BirliÄŸi (AB) olarak Avrupa genelinde kendi ortak deÄŸerler zeminimizde gerekenlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± taahhüt etmek isterim." ifadesini kullandÄ±.

ZÄ°RVE ÖNCESÄ° Ä°KÄ°LÄ° GÖRÜÅžMELER YAPILDI

Zirve öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Merkel, Putin ve Macron'la ikili görüÅŸmelerde bulundu. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in ikili görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ErdoÄŸan ile Macron'un da bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

ERDOÄžAN: BEKLENTÄ°LERÄ° BOÅžA ÇIKARMAYACAÄžIMIZI UMUYORUM

Dörtlü zirve, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Vahdettin KöÅŸkü'nde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n kÄ±sa bir bölümü basÄ±na açÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, "Samimi ve yapÄ±cÄ± bir anlayÄ±ÅŸla hareket ederek bu beklentileri boÅŸa çÄ±karmayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Suriye, SayÄ±n Putin ile istiÅŸarelerimizde en öncelikli konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. SayÄ±n Macron ve SayÄ±n Merkel'le de yakÄ±n temasta olmaya, kendilerini süreç hakkÄ±nda bilgilendirmeye daima özen gösterdik" diye konuÅŸtu.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron zirve öncesinde attÄ±ÄŸÄ± bir tweette "Ä°stanbul'a az önce geldim. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Åžansölye Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün burada gerçekleÅŸen ÅŸey, yeni insani felaketin önlenmesi için Suriye'de istikrarÄ± saÄŸlamaya yöneliktir" ifadelerini kullandÄ±.

Juste arrivé à Istanbul. Ce qui se joue ici aujourd’hui avec le Président Erdogan, le Président Poutine et la Chancelière Merkel, c’est la stabilité en Syrie pour éviter un nouveau désastre humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 Ekim 2018

Vahdettin KöÅŸkü'ndeki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± bir tweetle zirve hakkÄ±ndaki görüÅŸünü paylaÅŸan Macron, "Ä°stanbul'a az önce geldim. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Åžansölye Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün burada gerçekleÅŸen ÅŸey, yeni insani felaketin önlenmesi için Suriye'de istikrarÄ± saÄŸlamaya yöneliktir" ifadelerini kullandÄ±.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Ä°stanbul'daki zirve için havalanmadan önce telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Peskov, iki liderin 11 KasÄ±m'da Paris'te Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda zirve gerçekleÅŸtirilmesi konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

GörüÅŸme hakkÄ±nda Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasÄ±nda yapÄ±lacak zirve öncesinde Suriye'de çözüm konusuna özel önem atfedildi. Ä°stanbul zirvesinin gündemindeki bazÄ± konular ele alÄ±ndÄ±. Anayasa komitesinin kurulmasÄ± da dahil olmak üzere Suriye'de siyasi çözüm sürecinin teÅŸviki için ortak çaba sarf edilmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirve yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 21:34

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