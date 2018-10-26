Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirve yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

TÃ¼rkiye, Rusya, Fransa ve Almanya yarÄ±n Ä°stanbul'da dÃ¶rtlÃ¼ zirve dÃ¼zenleyecek. Zirvenin ana gÃ¼ndemi Ä°dlib ve Suriye'deki durum

Almanya, Fransa ve Rusya'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanacak Suriye gündemli dörtlü zirve, yarÄ±n Türkiye'de yapÄ±lacak. Ä°stanbul'da düzenlenecek dörtlü zirvede ana gündem Ä°dlib ve Suriye'deki durum olacak. Zirvenin ardÄ±ndan dört ülkenin ortak bildiri yayÄ±nlamasÄ± bekleniyor.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da zirveye katÄ±lacak.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre zirvede, Soçi mutabakatÄ±, Ä°dlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarÄ±nda sürdürülen siyasi çözüm süreci ana gündem olacak.

Türkiye tarafÄ±ndan, Fransa ve Almanya'ya da katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan zirvenin ilk olarak 7 Eylül'de düzenleneceÄŸi duyurulmuÅŸtu. O tarihlerde Tahran'da Türkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleÅŸtirilmiÅŸ, daha sonra bir araya gelen ErdoÄŸan ve Putin Soçi'de silahsÄ±zlanmÄ±ÅŸ bölge konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Türkiye ve Rusya yönetimleri arasÄ±nda Soçi’de varÄ±lan mutabakat doÄŸrultusunda oluÅŸturulmasÄ± planlanan 15-20 kilometrekarelik “silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge” son tarih olarak verilen 15 Ekim geride kalmasÄ±na raÄŸmen oluÅŸturulamamÄ±ÅŸtÄ±. El Kaide bölgeden çekilmemiÅŸ ve aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi iÅŸlemi tamamlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bölgeden Suriye ordusuna yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n sürdüÄŸü ifade edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°dlib Ã¼zerine â€˜Avrupa sosuâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:01

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