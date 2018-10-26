UBER TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼: Vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getiriyoruz

'E-Fatura sistemine geÃ§tik, bÃ¼tÃ¼n vergi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getiriyoruz' diyen UBER TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼, 3. havalimanÄ± ulaÅŸÄ±mÄ±na talip oldu.

UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran BahadÄ±rlÄ±, UBER uygulamasÄ±nÄ±n son veriler doÄŸrultusunda Türkiye'de 4 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan indirildiÄŸini belirtti. BahadÄ±rlÄ±, "UBER, mevzuat uyarÄ±nca Gelir Ä°daresi tarafÄ±ndan toplanmasÄ± istenen tüm vergilerini ödemekte ve Türk Vergi KanunlarÄ±nda yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir" diyen BahadÄ±r, "saÄŸladÄ±klarÄ± avantajlarÄ±" Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± yolcularÄ±yla da buluÅŸturmak istediklerini söyledi.

'E-FATURA SÄ°STEMÄ°NE GEÇTÄ°K'

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BahadÄ±rlÄ±, "Haziran 2014’ten beri Türkiye’de kullanÄ±lmaya baÅŸlanan UBER, ÅŸu anda Ä°stanbul’da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iÅŸ ortaÄŸÄ± ile hizmet veriyor" dedi.

BahadÄ±rlÄ±, "Türkiye'de yeni projeler var mÄ±, yeni havalimanÄ± için bir planÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusunu da ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Türkiye’de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarÄ±yla birlikte e-Fatura sistemine geçtik. Böylece artÄ±k yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuÄŸu gerçekleÅŸtiren taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÅŸirketi tarafÄ±ndan düzenlenen e-faturaya UBER profillerine girerek kolayca eriÅŸebiliyor. AynÄ± zamanda, iÅŸ ortaklarÄ± da saÄŸlanan hizmet bedeline iliÅŸkin e-faturayÄ± UBER’den alabiliyor. Taksi yolculuklarÄ±nÄ±n fiÅŸini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler. Ülkemizin ÅŸehirlerine ve ekonomisine katma deÄŸer saÄŸlayacak yeni iÅŸbirliklerine her zaman açÄ±ÄŸÄ±z. Uber’in konforlu, akÄ±llÄ± ve güvenilir yolculuk anlamÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± avantajlarÄ± Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± yolcularÄ±yla da buluÅŸturmayÄ± arzu ediyoruz."

'VERGÄ° KANUNLARINA UYGUN HAREKET ETTÄ°K'

UBER'in Türkiye vergi kanunlarÄ±na uygun hareket ettiÄŸini savunan BahadÄ±r, ÅŸöyle devam etti:

"Yerel vergi otoritelerine uyumu geliÅŸtirmek ve Sürücü Ä°ÅŸ OrtaklarÄ±nÄ±n idari yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla, UBER e-Fatura sistemine geçiÅŸ yapmÄ±ÅŸ ve KDV’yi doÄŸrudan Türk vergi kurumlarÄ±na ödemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Uber’in Türkiye’de faaliyet gösteren yerel bir kuruluÅŸu bulunmaktadÄ±r ve mevzuat uyarÄ±nca Gelir Ä°daresi tarafÄ±ndan toplanmasÄ± istenen tüm vergilerini ödemekte, Türk Vergi KanunlarÄ±nda yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sürücü Ä°ÅŸ OrtaklarÄ± açÄ±sÄ±ndan ise, ilgili taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÅŸirketleri Türk Vergi KanunlarÄ± kapsamÄ±nda münhasÄ±ran kendi vergi yükümlülüklerinden sorumludur."

'SADIK BÄ°R Ä°Åž ORTAÄžI OLARAK TÜRKÄ°YE'YE SONUNA KADAR BAÄžLIYIZ'

BahadÄ±rlÄ±, 7 KasÄ±m'da görülecek eriÅŸimin engellenmesi davasÄ± ile ilgili, "Dava ile ilgili süreci biz de yakÄ±ndan takip ediyoruz. Bu paralelde, Türkiye’deki ÅŸehirlerin ulaÅŸÄ±m seçeneklerini geliÅŸtirmek amacÄ±yla tüm ilgili yerel paydaÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Uzun vadeli sadÄ±k bir iÅŸ ortaÄŸÄ± olarak Türkiye’ye sonuna kadar baÄŸlÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.

DAVA 7 KASIM'DA

Ä°stanbul Otomobilciler Esnaf OdasÄ± ile BirleÅŸik Taksiciler DerneÄŸi'nin, "UBER'e eriÅŸimin engellemesi ve haksÄ±z rekabetin tespiti" için açtÄ±klarÄ± davada; birleÅŸen dosyalar ve taraflar arasÄ±ndaki hukuki iliÅŸkinin niteliÄŸi dikkate alÄ±narak, davanÄ±n bundan sonra tek hakimle deÄŸil, üç kiÅŸilik heyet ile birlikte görülmesine karar verilmiÅŸti.

Mahkeme ayrÄ±ca, UBER'e tedbir konulmasÄ±na yönelik bilirkiÅŸi raporunun da hazÄ±rlanmasÄ± için de bilirkiÅŸilere iki haftalÄ±k süre vermiÅŸti. Dava, 7 KasÄ±m'da görülecek. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 16:10

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