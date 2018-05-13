Taksicilerden Erdoğan'a UBER isyanı: Reisim huzurumuz kalmadı

Makam aracındaki Erdoğan ile konuşan taksiciler, UBER'e karşı olduklarını belirterek 'Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'ne giderken Sarıyerli taksicilerin sorunlarını dinledi. UBER'e karşı olduklarını belirten taksiciler "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" dedi.

Erdoğan'ın makam aracı Tarabya Köşkü'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksicileri gören Erdoğan, aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin sorunlarını dinledi. Taksiciler UBER'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de "Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi. (İstanbul/DHA)

Mağdur mu, mağrur mu: Uber kimdir, nedir?

UBER’e trafikten men cezası geliyor

Taksiciler adliyeye akın etti: UBER Türkiye’den çıksın

UBER şiddeti bitmiyor: Taksiciler sürücüyü çağırıp darbetti

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 09:14

www.evrensel.net