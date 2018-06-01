Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık UBER muber diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programında konuştu.

‘UBER İŞİ BİTTİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taksici esnaf için düzenleme gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"D2 Yetki Belgesi'ne dayalı olarak taksici esnafımıza alternatif hizmet verilmesi, mevzuatımız açısından zaten mümkün değildi. Uygulamadaki bu yanlış anlaşılmayı düzeltecek adımları hem Ulaştırma Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de belediyemiz attı. Taksici esnafımızın da burada durup kendini bir muhasebeye, murakabeye tabi tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmeyen bir mesleğin varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Bunun için taksicilerimizi kendilerine verilen imkanı gereken dönüşümü, değişimi gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey ya, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz."

Erdoğan, "Hepinizin bildiği gibi Ankara ve İstanbul illerinde özel halk otobüsü başına aylık bin lira, diğer büyükşehirlerde 750 lira, diğer belediyelerde ise 600 lira sizlere ödeme yapıyoruz. Bu uygulamaya 2015 yılında başladık ve aynı rakamla devam ettik. Şimdi gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre, Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödemeyi bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödemeyi bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz." (AA)

UKOME'den Uber kararı

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 23:50

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