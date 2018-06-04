UBER'e erişimin engellenmesi davası 7 Kasım'a ertelendi

Taksicilerin UBER'e açtığı erişimin engellenmesi davası ertelendi. Davaya 1 değil, 3 hakim bakacak.

UBER'e erişimin engellenmesi istenen dava ertelendi. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca UBER'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım'a ertelendi.

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için ayrı ayrı açtıkları davanın duruşması öncesi dernek üyeleri adliye önünde bir araya geldi. Grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini ileten pankart açtı.

Taksiciler, yine UBER’in haksız kazanç sağladığını iddia etti ve ekmekleri için burada olduklarını belirtti. Kardeşi taksici olan Kadriye Gürgensuyu, "Cumhurbaşkanımız esnafımızın, camiamızın hakkını savunmuştur. Kendisine şükran ve teşekkürlerimizi arz ederiz" dedi. Babasının da kendisinin de taksicilikten emekli olduğunu kaydeden taksici Ercan Tayfur da hakkı hak sahibine verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Yine duruşma öncesi konuşan taksici Tevhit Dinçer ise, "Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu. Bugün müjde bekliyoruz. Biz internet üzerinden erişimin kapatılmasını istiyoruz. Bize eleştiriler var biz de kendimizi yenileyeceğiz. Bu eleştirilere yönelik kayıtsız kalmayacağız" diye konuştu. Taksici Ali Osman Karatay da UBER'in yasaklanmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

‘PLAKALARIMIZA DEVLETİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ’

Taksici Karatay, "Herkes bir UBER aracı alıp gezmeye çıkıyordu, taksicilik yapmaya başladı. Evini dairesini satıp taksi plakası alanlar bundan ekmek parasını kazanıyor. Bizler devletten aldık. Gidiyorlar galeriden alıyorlar UBER taksicilik yapıyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyordu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bunu iptal ettiğinden dolayı" diye konuştu. Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten başka bir taksici Ahmet Demirtaş da "Biz devletten aldık plakalarımızı, plakalarımıza devletin sahip çıkmasını istiyoruz. Ben zamanında 3 tane daire parası ile plakamı aldım. Korsanlığın bitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

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