BirleÅŸmiÅŸ Milletler: Ä°srail BatÄ± Åžeriaâ€™yÄ± ilhak ediyor!

BM RaportÃ¶rÃ¼: Ä°ÅŸgalci gÃ¼cÃ¼n BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n tamamÄ±nda hak iddia etmeye yÃ¶nelik hararetli Ã§abalarÄ±na ve bÃ¶lgenin yavaÅŸ yavaÅŸ ilhakÄ±na ÅŸahit oluyoruz.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Ä°srail’in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimleri ile BatÄ± Åžeria’da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rarak bölgeyi “yavaÅŸ yavaÅŸ ilhak ettiÄŸini” söyledi. Lynk, BM Genel Kurulunun insan haklarÄ± konularÄ±nÄ± görüÅŸen üçüncü komitesine yÄ±llÄ±k raporunu sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Gazze’de her geçen gün kötüye giden insani duruma dikkati çeken Lynk, bölgede yaÅŸayan Filistinlilerin günde 5 saatten fazla elektriÄŸe eriÅŸiminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Gazze’deki içme suyunun yüzde 97’sine ise deniz suyu ve atÄ±k su karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Lynk, 30 Mart’tan bu yana Gazze’de düzenlenen gösterilerde ise 200’den fazla Filistinlinin Ä°srail güvenlik güçleri tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü dile getirdi.

‘YERLEÅžÄ°M BÄ°RÄ°MLERÄ° SAVAÅž SUÇU’

Lynk, Ä°srail’in BatÄ± Åžeria’daki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini de eleÅŸtirdi. Michael Lynk, yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerinin uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ve iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±ndaki yerleÅŸim birimlerinin “savaÅŸ suçu” teÅŸkil ettiÄŸini belirtti.

Ä°srail’in 50 yÄ±l boyunca BatÄ± Åžeria’da ayak izlerini artÄ±rarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Lynk, “Ä°ÅŸgalci gücün BatÄ± Åžeria’nÄ±n tamamÄ±nda hak etmeye yönelik hararetli çabalarÄ±na ve bölgenin yavaÅŸ yavaÅŸ ilhakÄ±na ÅŸahit oluyoruz” dedi.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu’nun, Tel Aviv’de düzenlenen bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Ä°srail’in, BatÄ± Åžeria’da güvenlik sorumluluÄŸunu korumasÄ± gerekir” demiÅŸti.

‘FÄ°LÄ°STÄ°N DEVLETÄ° KURULMADAN BARIÅž YOK’

Netanyahu’nun sözünü deÄŸerlendiren Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Nebil Ebu Radine, baÅŸkenti DoÄŸu Kudüs olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devleti kurulmadan barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸin olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ebu Radine, “1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu Kudüs olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devleti kurulmadan barÄ±ÅŸ ve güvenlik yok” ifadesini kullandÄ±.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri, Ä°srail’in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014’te durmuÅŸtu. (AA)

Ä°SRAÄ°L’DEN GAZZE’YE HAVA SALDIRISI

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±, önceki gece Gazze’de Hamas’Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±’na ait 3 noktayÄ± bombaladÄ±. Ä°srail uçaklarÄ± Gazze’nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentleri arasÄ±ndaki El Kadisiyye, Han Yunus’un batÄ±sÄ±ndaki El-HaÅŸÅŸaÅŸin ile Gazze’nin kuzeyinde bir noktaya hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenledi. Filistin saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ± ise Ä°srail’in saldÄ±rÄ±larÄ±nda ölen ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. Ä°srail makamlarÄ±ndan saldÄ±rÄ±yla ilgili henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°srail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Gazze’den Ä°srail’e roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini öne sürmüÅŸtü. Ä°srail ordusunun dün akÅŸam Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateÅŸ açmasÄ± sonucu 8 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

MISIR HEYETÄ° FÄ°LÄ°STÄ°N’DE

FotoÄŸraf: AA

“Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ± ve ateÅŸkes” görüÅŸmelerini tamamlamak üzere Gazze Åžeridi’nde temaslarda bulunan MÄ±sÄ±r güvenlik heyeti, ÇarÅŸamba günü Filistinli gruplarla bir araya geldi. MÄ±sÄ±r istihbarat teÅŸkilatÄ±ndaki Filistin dosyasÄ±ndan sorumlu TuÄŸgeneral Ahmed AbdulhalÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet, Hamas’Ä±n Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar’Ä±n ofisinde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da Filistinli gruplarÄ±n liderleri ile görüÅŸtü. Söz konusu gruplar arasÄ±nda Hamas, Ä°slami Cihad, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FDHKC) ve Ahrar Hareketi’nin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

MÄ±sÄ±r güvenlik heyeti, temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze’den ayrÄ±larak Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’ndan BatÄ± Åžeria’ya geçti.

Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve Ä°srail hükümetiyle Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ± ve ateÅŸkes konularÄ±nda yürütülen görüÅŸmeleri tamamlamak için Gazze Åžeridi, BatÄ± Åžeria ve Ä°srail arasÄ±nda mekik dokuyor.

NE OLMUÅžTU?

Hamas’Ä±n Gazze’de yönetime geldiÄŸi 2007’den bu yana Filistin topraklarÄ±nda siyasi bölünmüÅŸlük yaÅŸanÄ±yor. Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için MayÄ±s 2011’de MÄ±sÄ±r, Åžubat 2012’de ise Katar ara buluculuÄŸunda uzlaÅŸÄ± görüÅŸmeleri yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen üzerinde mutabakata varÄ±lan konular uygulanamadÄ±.

Daha sonra iki grup 23 Nisan 2014’te “uzlaÅŸÄ± hükümeti kurulmasÄ±, baÅŸkanlÄ±k ve meclis seçimlerinin yapÄ±lmasÄ±” konularÄ±nÄ± kapsayan bir uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ± metnini imzaladÄ±.

Gazze ile BatÄ± Åžeria arasÄ±ndaki bölünmüÅŸlüÄŸü ortadan kaldÄ±rmak için 2 Haziran 2014’te UzlaÅŸÄ± Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasÄ±ndaki siyasi ayrÄ±lÄ±klar nedeniyle hükümet, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze’de görevlerini yerine getiremedi.

Son olarak MÄ±sÄ±r’Ä±n baÅŸkenti Kahire’de gerçekleÅŸtirilen müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017’de Filistin’deki bölünmüÅŸlüÄŸü bitirmeyi amaçlayan “UzlaÅŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±” imzalandÄ±. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle bu anlaÅŸmanÄ±n da uygulanmasÄ±nda zorluklar yaÅŸanÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 16:54

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